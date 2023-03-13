В Тюменской области количество матерей младше 18 лет выросло на 40% Фото: Виктория Гаврик

Почти 127 девушек в возрасте от 12 до 18 лет в Тюменской области в 2022 году стали мамами, говорится в данных департамента здравоохранения региона, с которыми ознакомилась корреспондент «Комсомольской правды Тюмень». Это почти на 40% больше, чем в 2021 году. Таким образом, количество мам школьного возраста в нашем регионе стремительно летит вверх.

- С начала 2022 года родили первенцев 127 тюменок, еще не достигших совершеннолетия, а за аналогичный период предыдущего года – 77 несовершеннолетних жительниц Тюменской области, - прокомментировали корреспонденту «КП-Тюмень» в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

Добавим, что эти данные предоставили медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения. Это значит, что в статистику не попали цифры частных медицинских центров.

Несмотря на рост несовершеннолетних матерей рождаемость в регионе падает. Например, согласно отчету статистиков, в Тюменской области за 2022 год на свет появилось 17 783 малыша. При этом в предыдущем году это число превышало 18 500 новорожденных. Были в 2022 году в регионе и позднородящие.

- За 2022 год в Тюменской области 64 женщины от 45 лет и выше решились на беременность и роды. Мам за 50 лет в регионе в прошлом году зарегистрировано не было. Средний возраст деторождения в Тюменской области составляет 30-34 года, - уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

Неизвестно, с чем связана тенденция поздних родов тюменок: с развитием медицины или феноменом «осознанности». Некоторые эксперт считают, что этот тренд является очень медленным, но устойчивым, по прогнозам статистиков, к 2025 году детородный возраст в Тюменской области увеличится еще на два-три года.

- В Тюменской области продолжается рост числа многодетных матерей. Так, если в 2021 году в регионе их было всего 30,3 тысяч, то в начале этого года, то есть за год, число таких семей превысило 33 тысячи. Фактически число многодетных семей увеличилось почти 10%, - рассказали в департаменте социального развития населения Тюменской области на запрос «КП-Тюмень».

Таким образом, в Тюменской области число пар с тремя детьми и более выросло за 12 месяцев на 3 тысячи.

Отметим, по данным Управления ЗАГС Тюменской области, в регионе проживают на сегодняшний день 862,2 тысячи женщин. Среднестатистическая тюменка обладает средне-профессиональным образованием. Обычно она работает по найму, состоит в зарегистрированном браке. В частности, женщины в Тюменской области предпочитают работать в сфере образования, медицины, торговли или транспорта.