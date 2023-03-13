Названы результаты проверки тюменской школы №94, где родители недовольны отсутствием занятий и плохой уборкой Фото: Татьяна Коркина

Стали известны предварительные результаты проверки во втором корпусе школы № 94 от специалистов городского департамента образования Тюмени. На первом этапе исследования эксперты уже обнаружили некоторые проблемы. В некоторых СМИ региона сообщалось, что родители школьников забили тревогу из-за дефицита учителей и, как следствие, отсутствия занятий по соответствующим дисциплинам. Кроме того, тюменцев не устраивало качество уборки в городской школе.

Журналисту «КП»-Тюмень» предоставили предварительные итоги проверки в образовательном учреждении, она еще ведется, уточнили в пресс-службе администрации города.

– По фактам, изложенным в публикациях СМИ, в МАОУ СОШ № 94 департаментом образования проведена выездная проверка. Факт увольнения педагогов по инициативе самих работников, а также факт наличия вакансий учителей русского языка и литературы подтвержден. Кроме того, подтвержден факт временного отсутствия педагогов по уважительным причинам и только частичной их замены другими учителями по причине имеющейся у них учебной нагрузки, – рассказала председатель комитета по связям с общественностью и средствами массовой информации Гульнара Сидоркина.

Сейчас в образовательном учреждении произведено перераспределение нагрузки в связи с появлением учителя русского языка и литературы. Также скорректированы за счет укрепления дидактических единиц, использования уроков закрепления и повторения изученного материала. По данным администрации, все преподаватели в МАОУ СОШ № 94 соответствуют должности. Интересно, что выявлены некоторые нарушения в школе по части уборки помещений.

– По вопросу санитарного состояния школы сообщаем следующее. В настоящее время клининговой компанией, в соответствии с договором, проводится генеральная уборка помещений школы, администрацией общеобразовательного учреждения осуществляется контроль за процессом уборки, – подытожила сотрудник городской мэрии.

В администрации заявляют, что будет продолжена воспитательная работа с обучающимися в школе по культуре поведения в общественных местах и соблюдению правил внутреннего распорядка в школе.

Напомним, глава города Руслан Кухарук поручил особо внимательно рассмотреть скандал в тюменской школе № 94. Мэр распорядился провести проверку по ряду фактов, обозначенных в средствах массовой информации, и принять необходимые меры.