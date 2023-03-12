В Тобольске выпустили фотопроект о вдохновении «Семь историй творчества»

Фото: Моя территория Тобольск

В сети появился фотопроект «Семь историй творчества», который объясняет, какие эмоции мотивируют создавать продукты искусства. Фотопроект подготовила команда мультицентра «Моя территория» в Тобольске вместе с участницами Школы студенческой весны. Серия карточек состоит из семи портретов молодых тоболячек, которые занимаются творчеством — музыкой, театром, танцами и модой. На лицах героинь отображено кредо, которого они придерживаются. Эти убеждения вдохновляют и помогают создавать произведения искусства.

— Все мы уникальны: у каждого свой опыт, воспоминания и история, которыми хотим поделиться с окружающими. Поэтому выпустили фотопроект, которые вдохновит молодых людей не стесняться и быть открытыми новому, — отметила Александра Козютенко, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске.

Карточки находятся в закрепленной записи в группе тобольского мультицентра «Моя территория» в социальной сети ВКонтакте. Кроме того, фотовыставку можно посмотреть в пространстве на Красноармейской 6/4 до 13 марта.

Отметим, что Школа студенческой весны проходит ежегодно. В этот раз к проекту присоединились 170 студентов, которые вместе с региональными кураторами и экспертами готовятся к Областной Студвесне. Участники не только репетируют и дорабатывают свои номера, но и осваивают новые навыки — тренируют речь, учатся модельной походке и импровизации на сцене.