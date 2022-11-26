Ишимские школьники изучат анатомические особенности рыб

Фото: «Естественно - жизнь!», соцсети

Юные ишимцы смогут посетить мастер-класс по препарированию рыбы «Рыбология», который пройдет 29 ноября в 19:00. Школьники научатся определять возраст позвоночных, а также изучат внутренние органы и биологические особенности животного.

Команда организаторов проекта «Естественно - жизнь!» проводит ряд мастер-классов в области естественных наук для школьников 8-11 классов. Последнее занятие по направлению «Зоология» состоится в пятом корпусе Ишимского педагогического института.

На мастер-классе Наталья Суппес, советник директора по взаимодействию с детскими общественными объединениями, бывший доцент кафедры биологии, географии и методики их преподавания покажет, как правильно препарировать рыбу, расскажет о ее анатомическом строении и функциях животного организма.

- Практика - важнейший элемент в изучении естественных наук. В школах этому уделяется недостаточно внимания и ученики не успевают заинтересоваться предметом. На нашем мастер-классе по зоологии мы познакомим ребят с этим направлением в интерактивном формате и поможем им найти что-то интересное для себя, - прокомментировала Ольга Эльстина, руководитель проекта «Естественно – жизнь!».

С начала ноября более ста учащихся прошли образовательные мероприятия по географии и химии. Школьники научились пользоваться компасом, провели опыты по выявлению витамина С в соках и создали лава-лампу.