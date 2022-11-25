Курс на онлайн: в Тюменской области поддержат выход предпринимателей на интернет-платформу

Фото предоставлено Авито. Автор фото: Станислав Баев.

В успешном запуске бизнеса на онлайн-платформах компаниям малого и среднего бизнеса помогают «Авито» и тюменский центр «Мой бизнес». Запущенная этой осенью совместная программа поддержки выхода региональных предпринимателей в онлайн-каналы включает индивидуальные консультации и совместные образовательные инициативы. О ключевых факторах успеха рассказали эксперты конференции «Как найти новых клиентов для бизнеса», которая состоялась в Тюменском технопарке.

Тренд на торговлю в сети

Интерес предпринимателей к онлайн-платформам начал формироваться несколько лет назад и сегодня торговля в сети ежегодно показывает двузначные темпы роста: по итогам 2022 года аналитики прогнозируют рост онлайн-торговли непродовольственными товарами на уровне 40%.

- Мы видим, как изменилась модель потребления: мы все больше покупаем в интернете. Наша основная задача – помочь предпринимателям и самозанятым Тюмени и Тюменской области освоить новые каналы и платформы для продажи, в первую очередь, наших местных товаров. И наши предприниматели должны стать максимально эффективными на этих площадках, - отметил руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Дмитрий Утьев.

Интернет-платформы привлекают аудиторию широким выбором, а продавцы выстраивают более гибкую ценовую политику благодаря низкой стоимости продвижения, отсутствию обязательных расходов на аренду и других платежей, а также развитием каналов доставки. В числе лидеров отрасли – «Авито».

Фото предоставлено Авито. Автор фото: Станислав Баев.

- На «Авито» сегодня присутствует около половины российских компаний малого и среднего бизнеса. Причем для каждого пятого предпринимателя наша платформа является основным каналом онлайн-продаж. Только в товарных категориях в этом году прирост малых и микропредприятий на платформе составил порядка 43%, а представленность среднего бизнеса выросла на 39%, - рассказал руководитель направления по работе с малым и средним бизнесом «Авито» Виктор Соковнин.

Профессиональные инструменты аналитики

Запустить продажи на платформе помогают специальные инструменты для бизнеса. В числе таких возможностей – Аналитика спроса, новые тарифы с оплатой за целевые действия, инструменты продвижения и возможность построения воронки продаж.

- Все эти инструменты будут полезны не только предпринимателям и компаниям, которые уже представлены на платформе, чтобы улучшить и оптимизировать эффективность работы, но и тем, кто только собирается запустить онлайн-продажи и думает о стратегии для выхода на Авито, - пояснил Виктор Соковнин.

Фото предоставлено Авито. Автор фото: Станислав Баев.

Аналитика спроса помогает предпринимателям определить востребованные у аудитории товары и категории, а также продумать стратегию конкуренции с предложениями других продавцов. По словам Виктора Соковнина, в Тюменской области рост продаж товаров отдельных категорий в 2022 году выше, чем в среднем по России. Так, среди мебели и предметов интерьера в Тюменской области чаще интересуются покупкой диванов, кухонных гарнитуров, шкафов, столов и кресел. За последний год количество продавцов в категории «Мебель и интерьер» возросло в 7 раз.

Посещаемыми категориями также являются «Ремонт и строительство», «Электроника» и «Запчасти и аксессуары». В последней из них количество тюменских покупателей за год выросло более чем на 30%.

Цифровизация продаж

Число продаж напрямую зависит от количества просмотров объявлений, поэтому интернет-платформы предлагают предпринимателям инструменты по увеличению пользовательского охвата. На «Авито» объявления можно показывать до 2, 5 или 10 раз чаще в течение одного или семи дней.

- Важный инструмент – модель оплаты за целевые действия, - продолжил эксперт. - Изначально у нас была модель оплаты за размещение объявлений. Главным недостатком по мнению наших пользователей была невозможность разместить весь ассортимент, поскольку за размещение каждого объявления приходилось платить. Мы сняли это ограничение и сейчас можно размещать любое количество товаров и платить только за целевые клики, уникальные просмотры пользователей, - рассказал Виктор Соковнин.

Теперь все предложения продавцы могут размещать абсолютно бесплатно, а оплачивать только просмотры потенциальных покупателей. Отсутствие лимитов на публикацию товарных позиций — отличная возможность увеличить число потенциальных клиентов. Такая стратегия продвижения помогает разместить больший ассортимент и платить только за целевые действия пользователей. Это также повышает вероятность сделки, так как покупатель увидит именно тот товар, который нужен ему.

В привлечении лояльной аудитории весомую роль играет и грамотное оформление профиля компании, страниц объявлений. О таких возможностях рассказала руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авито Услуг» Надежда Захарова. Она подчеркнула, что ежемесячно в раздел «Услуги» на Авито заходит более 25 млн человек по всей стране, в Тюменской области – более 385 тысяч, что на 46% больше, чем годом ранее.

- Наша платформа является самым посещаемым классифайдом не только в России, но и в мире. На Авито Услугах размещают объявления предприниматели из самых разных сегментов. Это ремонт и стройка, перевозки, деловые и хозяйственные услуги, услуги по красоте, обучению: всего 24 категории бизнеса. Со своей стороны мы делаем все, чтобы трафик на площадке продолжал расти, а значит, предпринимателям становится еще проще привлечь новую аудиторию, - рассказала Надежда Захарова.

Фото предоставлено Авито. Автор фото: Станислав Баев.

Эксперт отметила, что предприниматели могут создать брендированную страницу своей компании прямо на «Авито» и представить широкой аудитории не только подробное описание своего бизнеса, но и следить за рейтингом, работать с отзывами клиентов и общаться с ними в удобном мессенджере. Основным преимуществом является безопасность и прозрачность сделки как для исполнителя, так и для заказчика.

- Возможностей огромное количество. И те, кто еще не представил свой бизнес на площадке, могут узнать, как успешно стартовать. Причем начать достаточно с создания учетной записи – это делается в пару кликов. Подробнее об этом мы расскажем на большом двухнедельном обучающем марафоне, который стартует 28 ноября, - добавила руководитель группы по работе с ключевыми клиентами.

Поддержка для легкого старта

Первые шаги для запуска продаж в интернете не потребуют серьезных ресурсов. Создание учетной записи занимает несколько минут. В зависимости от выбранного тарифа предпринимателям доступны разные возможности для оформления своего профиля от базовой информации о компании до полноценного брендирования, создания блоков с акциями и новинками.

При создании объявлений эксперты рекомендуют уделить внимание описанию, сформулировать пользу продукта для покупателей. При определении цены стоит учитывать предложения конкурентов: от этого зависит положение в выдаче с фильтром по стоимости.

Охватить больше клиентов помогает расширение географии продаж с подключением возможностей доставки. В «Авито» развивают собственную сеть пунктов выдачи заказов и партнерские логистические проекты, включая постаматы, курьерские службы и доставку силами продавца. Возможности «Авито Доставки» уже включают 55 тыс. собственных и партнерских пунктов выдачи заказов, постаматов в более чем в 3500 населенных пунктов. Доступны также схемы доставки через курьерские службы или силами продавца. Возможна отправка крупногабаритных товаров - уже сегодня на Авито можно купить новый мотоцикл с доставкой.

Для эффективности продаж эксперты рекомендуют системно анализировать воронку продаж в личном кабинете, и вносить изменения в объявления. Аналитика спроса поможет отследить востребованность среди покупателей и предложение конкурентов, при необходимости – скорректировать стоимость для лучших продаж. Часто для дополнительной мотивации клиенту полезно предложить индивидуальную скидку, такая возможность появилась на «Авито» этой осенью. Предложение о скидке можно отправить всем покупателям, добавившим товар в Избранное.

Всем особенностям развития своего дела на «Авито» посвящен образовательный онлайн-марафон для предпринимателей Тюмени. Он пройдет с 28 ноября по 9 декабря. Участники научатся грамотно строить и продвигать бизнес, узнают секреты успешных объявлений, разберут технику увеличения заказов и продаж. Участников мероприятия также ждет подарок: они получат до 60 000 рублей бонусами на продвижение на «Авито».