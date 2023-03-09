В Тюмени сняли первые фрагменты короткометражного фильма «Смотри, Любовь!» на катке у набережной Туры

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Тюменская кинокомпания «REC72» сняла и опубликовала первые фрагменты короткометражного фильма «Смотри, Любовь!».

Фантастический сюжет закручивается вокруг истории любви подростков. Главным героем стал Лёва. Он необычный парень, который уже с 12 лет увлекался политикой, а также сам ведет газетное издание под странным названием «Тобольский сеунч». При этом в школе мальчик изгой, хотя всем своим существом он отрицает этот ярлык. Подросток живет с мамой и со скромной, молчаливой сестрой-близняшкой. Как в старых оскароносных мелодрамах.

Лёва тайно влюблен в новенькую ученицу класса Любу. Мальчик давно мечтает позвать ее пойти вместе домой после школы, ведь их дома расположены совсем близко.

Однажды парень рассказывает о своей инициативе матери, но та почему-то оказалась категорически против. Внезапно подросток объявляет голодовку, а возле школы на парня нападают хулиганы и портят романтический вечер Любы и Лёвы. За молодого человека вступается новенькая, но в школу вызывают их родителей. Мать оставляет Лёву без газеты, однако Люба предлагает ему убежать от родителей и школы.

Реальна ли эта история любви, знает только скромная сестра мальчика. Напомним, партнерами кинопроекта являются такие известные компании, как «МИР КИНО», «РДДМ» и «Медиафокус», а также «Тюменское кино». Съемки короткометражного фильма проходили на катке у набережной 24 февраля 2023 года недалеко от «Конторы пароходства». В них принимали участие простые жители Тюмени и малоизвестные актеры.

Таким образом, кинокартина получилась более реалистичной. Генеральным продюсером кинопродукта стал Иван Паламар, а режиссером – Никита Болотских-Тихий. Напомним, на съемки короткометражного фильма приглашал звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов. Тюменцев звали принять участие в качестве массовки.

– У каждого фильма есть свои зрители, кому-то он понравится, а кому-то нет. И наш в этом не исключение. Но, в отличие от других фильмов, мы несем посыл для родителей. Чтобы они сделали вывод и научились общаться со своими детьми и поддерживать их, как бы им ни было больно от выбора детей, – рассказал генеральный продюсер короткометражного фильма Иван Паламар.

Премьера кинопродукта состоится в начале лета 2023 года. Интересно, что в Тюмени уже не первый раз снимают фильмы. Пару лет назад в город приезжали именитые звезды российского шоу-бизнеса. В их числе Ольга Бузова, Стас Старовойтов и многие другие.