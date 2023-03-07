Тюменский врач Рустам Усманов перечислил факторы, провоцирующие мигрень

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Головная боль в течение жизни бывает почти у каждого человека. Реже встречается мигрень – заболевание головного мозга, которое часто передается по наследству. Приступы при мигрени длятся от нескольких часов до двух-трех дней и могут сопровождаться тошнотой, слабостью, гиперчувствительностью к свету и звукам, онемением конечностей. Примерно у трети пациентов наблюдается аура – кратковременное нарушение зрения или координации, предшествующее приступу. Часто пульсирующая боль сосредоточена в одной половине головы, отсюда и название – от греческого «микрания», «болезнь половины головы».

Эти заболеванием страдают как женщины, так и мужчины и даже дети. Некоторые и не догадываются о своем диагнозе, пьют обезболивающее и объясняют головную боль с тошнотой «магнитными бурями». Что это за болезнь и как ее лечить, корреспонденту «КП»–Тюмень» рассказал врач-невролог городской поликлиники № 8 Рустам Усманов. Медик объяснил, как предотвратить приступы боли, может ли мигрень пройти самостоятельно, а также о том, когда достаточно пить таблетки, а какие признаки говорят, что пора обратиться к врачу.

Некоторые до сих пор считают, что мигрень – это нечто вроде хитрой манипуляции. Когда не хочется что-то делать, можно сказать, мол, болит голова. И все. Кто проверит-то?! Но врачи с этим совершенно не согласны. Мигрень – настоящая болезнь, которая даже имеет собственный код в МКБ.

– В первую очередь нам необходимо отделить первичные головные боли от вторичных. Вторичные – это имеющие конкретные причины, на которые и должно быть направлено лечение. Например, есть новообразование в головном мозге. Избавимся от него – пройдут и головные боли. А к первичным головным болям как раз и относятся мигрень и пучковые головные боли. Кстати, абсолютное большинство пациентов, обращающихся ко мне с жалобами на головную боль, страдают именно от первичных болей, – уточняет врач-невролог Рустам Усманов.

По словам Рустама Ураловича, развитие первичных головных болей обосновано преимущественно наследственностью и экологией. Назвать какие-то более конкретные причины мировая медицина пока затрудняется. Лежащие в основе заболевания механизмы до конца не известны.

Но о мигрени мы знаем, что это периодические приступы боли, локализованные обычно в одной половине головы и длящиеся от одного до трех дней. Мигрень может сопровождаться тошнотой, рвотой, повышенной восприимчивостью к свету, звукам и запахам. Страдают от нее преимущественно женщины. Приблизительно в трети случаев мигрень передается от родителей к детям. Также мигрени могут предшествовать так называемые предвестники – ауры, то есть кратковременные нарушения зрения, обычно в виде цветных пятен, сигнализирующие о приближающемся приступе головной боли.

– Мы также можем говорить о триггерах, способных спровоцировать приступ мигрени. Для каждого пациента набор триггеров индивидуален. Но наиболее часто ими становятся стресс, голод и некоторые продукты питания, например красное вино, сыр, шоколад и другие десерты из какао-бобов. В некоторых случаях приводить к мигреням могут избыточные физические нагрузки, – подчеркивает доктор Усманов.

Пучковая головная боль хоть и имеет сходство с мигренями, все же значительно отличается. Как объясняет специалист, ею в большей мере страдают мужчины, хотя роль наследственности здесь снова прослеживается. Ауры мужчины не видят, так что подготовиться к надвигающемуся состоянию не выйдет. Однако и мучиться им меньше – от 15 минут до двух часов.

– Если вам станут советовать волшебные средства, спасающие от мигреней или других первичных головных болей, – не верьте. Физиотерапевтические процедуры, особые позы йоги, биологические добавки – ничего из этого не поможет. В медицине есть класс фармакологических препаратов – триптаны. Их может назначить доктор. Все. В остальном – стремитесь избегать триггеров. А вообще, приступы мигрени считаются самопроизвольно разрешающимися. Это значит, что даже если ничего не делать, приступ все равно обязательно закончится, и вы почувствуете себя лучше, – дополняет Рустам Уралович.

Впрочем, об избегании триггеров можно поговорить и подробнее. Это, конечно, не прямой способ «лечения» мигрени, но как минимум возможность обойтись без очередного приступа. По словам доктора Усманова, один из наиболее часто запускающих приступ триггеров – стресс. А как нам рекомендуют снижать стресс? Правильно! Высыпаться, не перерабатывать, больше гулять на свежем воздухе или заниматься спортом для души, питаться здоровой пищей, общаться с близкими, заниматься любимыми хобби и отказаться от вредных привычек. Вот все это косвенно может снизить частоту возникновения приступов мигрени.

– А еще я хотел бы напомнить о необходимости посещать врача и регулярно обследоваться. Пациент далеко не всегда может самостоятельно разобраться, является его головная боль первичной или вторичной. А при вторичной может потребоваться интенсивное лечение. Держите здоровье в поле своего внимания, – отмечает врач-невролог.

По состоянию на 2021 год, по данным Центра Глобального бремени заболеваний, мигрень занимает 6-е место среди всех медицинских факторов, снижающих качество жизни. И первое – среди причин нетрудоспособности неврологического характера. Статистические расчеты говорят, что мигренью в мире страдают до 1 миллиарда человек, а в Российской Федерации – более 29 миллионов человек.

Приступы часто испытывают на себе люди трудоспособного возраста, из-за чего заболевание становится существенной экономической проблемой для медицины развитых стран. Распространенность заболевания среди пациентов женского пола выше, чем среди пациентов мужского пола – 19% и 11% соответственно.

Чаще всего мигрень начинается в возрасте от 15 до 24 лет, наиболее высокая частота приступов наблюдается y больных в возрасте 35 – 45 лет. Мигрень проявляется приблизительно у 1,7% детей в возрасте 7 лет и 3,9% детей в возрасте от 7 до 15 лет, причем распространенность заболевания несколько выше у мальчиков до полового созревания. В подростковом периоде мигрень более распространена среди девочек.