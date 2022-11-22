В Тюмени бывших студентов посвятили в нефтяники

Фото: РН-Уватнефтегаз

17 ноября в Мраморном зале ДК «Нефтяник» чествовали 25 молодых специалистов, которые в этом году окончили вузы и начали работу на Уватском проекте Компании «Роснефть». В торжественном мероприятии – Посвящении в нефтяники – участвовали не только молодые сотрудники, но и руководители предприятия, а также почетные гости из Фонда им. В.И. Муравленко, Тюменского индустриального университета, а также школы № 25 г. Тюмени, где создан специализированный «РН-класс».

С любовью к нефти

С приветственным словом к специалистам обратился и. о. генерального директора Евгений Армянинов. Он поздравил их с важным событием, отметив, что первое место работы всегда запоминается на всю жизнь, и он рад, что для них это будет «РН-Уватнефтегаз»: «Вот уже 20 лет наша команда успешно реализует масштабный Уватский проект – один из приоритетных в деятельности Компании. Стать причастным к его реализации в таком юном возрасте – большая жизненная удача!».

Евгений Армянинов подчеркнул значимость профессии нефтяника для экономики страны, пожелав молодым специалистам впитать знания и опыт наставников, любить свою работу и не бояться проявлять себя в деле.

Напутственное слово молодежи прозвучало и от президента фонда им. В. И. Муравленко Юрия Князева. Он отметил, как важно пройти все ступени развития, чтобы состояться в профессии.

В свою очередь молодые специалисты дали обещание беречь многолетние традиции отрасли и стать достойной сменой ветеранам, добросовестно выполнять свои обязанности и быть примером для окружающих в вопросах безопасности труда.

– Сегодня меня посвятили в нефтяники. Было волнительно, конечно, - поделился Никита Апаршин, оператор по добыче нефти и газа. – Еще со школы я мечтал работать в нефтяной сфере, несмотря на то, что в семье не было представителей этой профессии. Нравится то, что на предприятии всему обучают, чувствуется сильная поддержка коллектива. Я уже успел поработать по специальности на месторождении, но планирую не только раскрываться с профессиональной стороны, но и заниматься научной работой, участвовать в спортивных соревнованиях и работе Совета молодых специалистов.

Достойная смена

На мероприятии также отметили молодых специалистов, которые выбывают из этого статуса после трех лет работы на Уватском проекте.

- За эти годы вы приобрели необходимые управленцам навыки, разрабатывали актуальные для нефтяной отрасли проекты в рамках научно-технических конференций, становились победителями на спортивных состязаниях. Самые активные помимо производственной деятельности занимались не менее важными волонтерскими проектами, - отметил первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер «РН-Уватнефтегаза» Пётр Василенко. – За вами будущее Уватского проекта и ни у кого здесь нет сомнения, что с этой задачей вы справитесь на «отлично»!

Такая высокая оценка приятно ведущему специалисту отдела авиационных перевозок Дарье Ларионовой, которая на предприятии работает четвертый год.

– Очень рада, что использовала предоставленную мне возможность для роста, изучения различных направления деятельности, смогла проявить себя в качестве организатора. До выборов нового состава Совета молодых специалистов я нахожусь в статусе помощника председателя по направлению культурно-массовых и спортивных мероприятий, а значит буду помогать молодым специалистам быстрее адаптироваться в коллективе, – рассказала Дарья Ларионова.

Посвящение в нефтяники – добрая традиция нефтяной компании, которая запоминается на всю профессиональную жизнь.