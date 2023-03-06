Как правильно содержать декоративных крыс? Ответ зооволонтера

Фото: Элеонора Самышкина

Домашние питомцы появляются в наших жилищах по разным причинам. Чаще всего завести зверьков просят дети. Однако, прежде чем решиться на этот шаг, родителям нужно хорошо взвесить все за и против, изучить азы правильного содержания. О том, к чему иногда приводят необдуманные поступки и неправильное, порой жестокое обращение с животными, рассказала тюменский волонтер Элеонора Самышкина.

Только в стае!

Девушка вместе с другими зооактивистами состоит в тюменском клубе любителей декоративного крысоводства «КРЫСОЛНЦЕ».

– Клубу уже 12 лет, мы часто встречаемся, проводим общие мероприятия, рассказываем о своих питомцах, делимся опытом, – говорит тюменка.– Почти все участники клуба одновременно являются волонтёрами фонда помощи декоративным крысам и животным с тяжёлой судьбой «Сиреневая крыска». У меня самой стая из четырёх крыс, двух я купила, позднее забрала еще двоих по договору в фонде помощи.

По словам Элеоноры, крысы – это сложные социальные животные. Если закрывать все их потребности, то можно наслаждаться дружбой и привязанностью здоровых, умных, любознательных зверьков.

Первое и самое главное правило: крысы должны содержаться стайкой, по две и более особи. Обязательное условие: стая должна быть однополая или же стерильная.

– Только в этом варианте ваши подопечные будут получать необходимое общение и взаимный уход. Как бы внимательно и заботливо, на ваш взгляд, ни обращались с крысой, вы не можете ежедневно и круглосуточно закрывать её потребности в общении, груминге, играх, поддержке, – подчеркнула зооволонтер. – Этот пункт в содержании самый важный, опытные крысоводы многое могут рассказать ужасного про крыс-одиночек «маугли».

Конечно, должна быть просторная и оборудованная клетка со спальными местами (минимум по одному на питомца), с поилками, мисочкой с кормом.

Второе, не менее важное условие – это заинтересованность и ответственность хозяина.

Крыса – это животное с очень быстрым метаболизмом, её обязательно нужно кормить правильно подобранным рационом, соответствующим возрасту и состоянию. Угощения оставлять только для поощрения и закрепления какого-либо навыка.

Необходимо ежедневно выгуливать крысу, занимаясь с ней по 2-3 часа в день Фото: pixabay.com

Также необходимо ежедневно выгуливать крысу, занимаясь с ней по 2-3 часа в день минимум. Выгул нужно сделать безопасным, оснащённым укрытиями, поилкой, кормом. На выгуле можно предлагать выполнить интересные задания, дрессировать, обучать трюкам.

Во время игры нужно ежедневно выбирать момент и обязательно осматривать и ощупывать крысу, проверяя, здорова ли она. Проверяют и ушки, и брюшко, состояние шерсти и зубов. В связи с быстрым обменом веществ, увы, так же быстро развиваются у крыс различные болезни и опухоли. При обнаружении любых отклонений от нормы необходимо сразу обращаться к рекомендованным ветеринарам – тем, кто может распознать симптомы, поставить диагноз, назначить лечение. Просто любой ветврач из ближайшей ветклиники не всегда сможет справиться с этой задачей, ведь крысы считаются экзотическими животными.

– В свое время я, понимая, что не справляюсь с лечением своей крысы Флеш, нашла клуб и обратилась за помощью. Мне оперативно помогли, скоординировали по хирургии и лечению. Так завязалась наша дружба с клубом, – вспоминает Элеонора Самышкина.

Ухаживать, как за малышом

Часто декоративных крыс покупают детям как забаву, не вполне осознавая, насколько сложное животное берут в дом. Не могут закрыть потребности крысы в полной мере, и она от природного любопытства делает то, что нам не нравится: обгрызает провода, делает штору «дизайнерской», съедает обои. Часто после этого крысу запирают в клетке, опасаясь новых проделок.

Вот только эти животные не могут без общения: они быстро дичают, нервничают взаперти, могут начать кусаться, грызть клетку, стремясь выйти. Крысы, как и люди, могут испытывать депрессию или апатию.

Подчас, когда поведение крысы становится неудобным, от неё отказываются. И хорошо, если владелец обратится в клуб, желая исправить ситуацию или пристроить в опытные руки своего питомца. Увы, очень часто мы сталкиваемся с бесчеловечными поступками, когда крысу просто выкидывают, как мусор. И это не преувеличение.

Так, в январе этого года в Тюмени на улице Олимпийской выбросили к мусоропроводу маленькую клетку с крысенком. А в феврале, в самый мороз, мужчина тоже вынес на уличную помойку клетку с надоевшей живой игрушкой…

Такие зверьки и попадают в фонд «Сиреневая крыска». Это отказники от «наиграшек», крысы, жившие в ужасных условиях, чаще всего больные животные.

– Не секрет, что крысу ведь очень дорого лечить, стоимость приема ветеринара начинается от 500 рублей, плюс лечение и операции. Моя любимица любит «отращивать» себе опухоли: уже было 5 операций, 8 опухолей удалили… Для крыс это не редкость, к сожалению. Многие владельцы просто не готовы к таким расходам, к бессонным ночам, когда отпаиваешь раз в два часа из шприца заболевших животных, к дозированию лекарств, даже к поиску этих лекарств… Так и выбрасывают крыс в никуда, избавляются от них, – сетует зооволонтёр.

– Фонд существует благодаря усилиям активистов: на лечение, корма собираем всем миром, скидываемся. Крысы, попавшие к нам, получают помощь и заботу. Подчас передержка заканчивается подселением к своим стаям. Такой крысе, конечно, уже не ищут новых хозяев. Когда ты неделями вытаскивал этого малыша за хвост с того света, как ты можешь его отдать?! Всё, это уже твой «ребёнок».

Крысы-космонавты и крысы-артисты

Так и у Элеоноры появились вдобавок к свои двум зверькам ещё две крысы, от которых избавились прежние хозяева. Первую, Николь, нашли в гаражах, зимой её выбросили, бедолагу. До сих пор она самая тихая и осторожная в стае, лишний раз и из домика выходить не хочет.

– Пряника купили в семью с трёхлетним ребёнком, как зверь там жил, не ясно, но начал, как говорится у нас, «жраться», выставили его на сайт объявлений. Так Пряник попал в Тобольск к знакомым крысоводам, они тоже не справились с ним: кусал руки, других крыс, истерил. Снова отказались. Так он попал в фонд и ко мне на передержку. Это была любовь с первого взгляда. «Жрать» меня тоже пытался раза три, справились. Я вела себя как главная крыса: прижимала, доминировала. Больше такое у нас не происходит, Пряник – замечательный парень, – рассказывает тюменка.

Пряника Элеонора называет "замечательным мальчиком". Фото: Элеонора Самышкина

– У каждого из волонтёров такие красавчики дома: их выхаживаешь, лечишь, успокаиваешь, носишь за пазухой часами, а потом и пристраивать уже не хочется. У моей подруги Марины сейчас уже 12 крыс живёт дома. Это две полноценные стаи: старички и молодёжь. Подруга – детский стоматолог, так что терпения ей не занимать. С подачи подруги мы с крысами ходим по школам, когда приглашают. Марина в своё время проводила профилактические беседы со школьниками младших классов, рассказывала, как правильно чистить зубы, как ухаживать за полостью рта. Теперь мы совсем про другие зубки рассказываем.

Мальчишки в восторге от «пиратских крыс», бегающих по канату (мы погружаем в историю расселения крыс по городам Европы), девочки покорены нежностью лабораторной беленькой крыски. Беседуем, вспоминаем известных крыс-космонавтов, гамбийских крыс-сапёров, цирковых актёров.

Детям нравятся такие встречи, надеюсь, ребята вырастут настоящими людьми и никогда не обидят беззащитного питомца. В Москве, Санкт-Петербурге, других крупных городах есть «Ладошки помощи» – это дети-волонтёры, помогающие взрослым в уходе за декоративными крысами. Вроде бы что может ребёнок? Занять стаю, пока клетки моют, помочь свернуть листовки, подождать с питомцем у ветеринара. Эта помощь в самом деле бесценна! Конечно, тоже хочется, чтобы такое движение появилось и в Тюмени, но пока «отдуваться» приходится моим детям.

Дочь Арина статьи из иностранных источников переводит, проводит лекции по сселению, содержанию и кормлению крыс. У себя в гимназии встречи с учащимися организует уже сама. София помладше, она занимается сселением и обучением крыс, их социализацией.

Тюменские зооволонтёры стараются привлечь детей очными встречами, регулярно устраивают конкурсы фотографий и детских рисунков.

Кстати, рисунки тюменских ребят неоднократно брали призы в Москве.

Детям прививают любовь к крыскам при помощи конкурсов рисунков. Фото: Элеонора Самышкина

– Бросать начатое я не привыкла, пока есть у меня интерес и возможности, буду и дальше заниматься зоологическим просвещением и помощью животным, – подытожила Элеонора Самышкина. – А так хочется, чтобы побольше детей росли рядом с животными, понимая ответственность, даря и принимая уход, доброту, ласку.