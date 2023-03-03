В ишимском морге перепутали тела и выдали родственникам чужой труп для похорон

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В ишимском морге перепутали тела и выдали близким труп чужого человека. Родственники почившего выяснили это только во время похорон, когда зашли в зал, а там лежал посторонний человек. Подробностями происшествия поделился общественник Владимир Воронин в своих социальных сетях.

Инцидент произошел 28 февраля 2023 года в поселке Октябрьский Ишимского района. Усопший скончался 25 февраля. Когда родные мужчины пришли с ним попрощаться, то увидели в гробу постороннего человека в одежде почившего. Близкие экстренно отправились в морг, там и выяснилась подмена.

По словам активиста, после происшествия в Следственном комитете по Ишимскому району правоохранители завели уголовное дело, ведь тело человека, которого положили вместо почившего, было уликой в уголовном деле.

Корреспондент «КП-Тюмень» обратилась в департамент здравоохранения по Тюменской области за комментарием по факту происшествия в ишимском морге. В ведомстве подтвердили информацию и рассказали некоторые подробности инцидента. Когда обстоятельства вскрылись, то санитара, осуществляющего передачу трупа, привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в медицинском учреждении проходит служебная проверка, в ходе которой будут установлены все факты произошедшего, а виновные наказаны.

- К сожалению, действительно, вследствие человеческого фактора, сотрудником морга ГБУЗ ТО «ОБСМЭ» была допущена ошибка в оформлении документации. Данный факт достаточно быстро был обнаружен сотрудниками и приняты меры для его устранения. Руководством Бюро была организована служебная проверка, в ходе которой был выявлен факт нарушения трудовых обязанностей санитара, за что он привлечен к дисциплинарной ответственности. Департамент здравоохранения Тюменской области соболезнует родственникам умершего пациента и выражает сожаление о произошедшем, - рассказали журналисту в пресс-службе департамента.

Отметим, ответственность перед родственниками умершего человека обычно несет морг, говорится в Гражданском кодексе РФ. Также может быть привлечена к ответственности ритуальная фирма, которая предоставила в морг недостоверную информацию о почившем человеке. При таких обстоятельствах родственники усопшего должны написать исковое заявление в полицию, в котором нужно указать ритуальную фирму и морг, где находилось тело. Правоохранительные органы выяснят подробности произошедшего и найдут виновных.