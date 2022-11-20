«Мы не можем оставаться в стороне и бездействовать!»: девушки-волонтеры отправились из Тюмени в Донбасс наравне с мужчинами

Алина и Анастасия – первые девушки-волонтеры, которые отправились на Донбасс от Тюменской области. Фото: из архива «Молодой Гвардии»

Несколько месяцев ожиданий, упорных уговоров и просьб отправиться на Луганщину в качестве волонтеров – и вот, они в Краснодоне! Две хрупкие девушки, Анастасия Девяткова и Алина Карнаухова, впервые вошли в третий поток добровольцев крупнейшей молодежной общественно-политической организации «Молодая гвардия». Девчонки занимаются по-настоящему мужской работой: разгружают гуманитарку и помогают в больнице незащищенным слоям населения.

- Долгое время мы набирали только мужчин, но, после большого количества заявок от девушек, решили направить в ЛНР двух представительниц прекрасного пола, - признался «Комсомолке» федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УрФО Владимир Сбитнев. – У девушек есть педагогическое образование, которое поможет им справиться в работе с детьми Донбасса.

Телефонной связи и интернета у девчонок практически нет. Лишь изредка Настя и Алина выходят в сеть, чтобы сообщить родным и близким: «Мы живы, здоровы, все хорошо». На сложности не обращают внимания. Нужно разгрузить фуру с гуманитаркой? Вперед. Прыгнут в фургон и глазом не моргнут – вся помощь должна дойти до адресатов вовремя.

Приехав в Краснодон, девушки первым делом занялись восстановлением школы. Фото: из архива «Молодой Гвардии»

Алина Карнаухова в рядах волонтеров уже пять лет. Девушка признается, что помогать людям – это правое дело. Если ты хоть раз помог нуждающимся, такое благородное дело уже не бросишь.

- Для гуманитарных миссий и благотворительности не существует гендерных границ, - считает Алина. – Мы не можем находиться в стороне и бездействовать! На равных с мужчинами готовы помогать жителям, восстанавливать социально-значимые объекты и развивать активные молодежные движения. Девушки-волонтёры в Донбассе – это очередная глава в истории всего русского мира. Мы готовы отдавать все силы и трудиться на благо нашего братского народа и развития нашей Родины.

Непростое время вынудило пойти в добровольцы в Донбасс и Настю Девяткову. С самого детства девушка помогала родным и близким, поэтому волонтерскую деятельность считает своей «миссией по жизни».

- Представляете, я несколько месяцев добивалась этой поездки! Сейчас в Донбассе остро стоит проблема поддержки и помощи местным жителям. Кто, как не мы, россияне, сможем им помочь? Понимаю, что сюда многие не едут из-за страха, обстоятельств или личных убеждений, но я готова и заряжена! Благодарю всех, кто искренне нуждается в помощи и позволяет им помочь. Нужно держаться вместе и оставаться людьми в любых жизненных обстоятельствах.

Сдача крови – первоочередная задача. Фото: из архива «Молодой Гвардии»

Волонтеры помогают Краснодону с того момента, как главы Тюменской области и Краснодона подписали соглашение о сотрудничестве. Документ, подразумевает, что Тюменская область окажет учреждениям и предприятиям Краснодонского района всестороннюю помощь для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры и мирного уклада жизни населения.

Тюменцы доставляют продовольствие, медикаменты, средства личной гигиены, бытовую технику для пунктов временного размещения беженцев, школьные учебники и оборудование для спортивной и детской площадок.

- Мы расставили приоритеты, чтобы максимально быстро оказать помощь. Уже понятно, что первоочередная задача - привести в порядок дороги. Будут дороги, появится возможность доставить материалы и технику. Сейчас составляем перечень объектов. Параллельно начнем ремонт учреждений социальной сферы. Оснастим библиотеки книгами, привезем спортинвентарь для спортивных школ и малые архитектурные формы для центрального парка и детских садов. Будем укреплять экономические связи между территориями. Люди должны увидеть перемены к лучшему. Россия вернулась в Донбасс навсегда, - подчеркнул губернатор региона Александр Моор.