Гастроэнтеролог рассказала тюменцам об опасных последствиях изжоги

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Изжогу часто считают чем-то безобидным. Тем более что сегодня достаточно препаратов, которые помогают легко от нее избавиться. Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» поговорила с врачом-гастроэнтерологом высшей квалификационной категории ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр» Светланой Аристарховой. Медик рассказала об опасных последствиях изжоги.

– Изжога – это дискомфортное жжение за грудиной, распространяющееся вверх от эпигастрии. Основной причиной изжоги является кислое содержимое желудка, которое попадает в пищевод. Изжога ощущается как жжение или жар по ходу пищевода, часто сочетается с кислой отрыжкой, поперхиванием и покашливанием. Дискомфортное ощущение возникает в подложечной области, распространяется вверх за грудину, может отдавать в шею и ощущаться в горле. Зачастую симптом появляется спустя полчаса после еды. У здорового человека изжоге обычно предшествует переедание, употребление острых, копченых и жареных продуктов, спиртных напитков, крепкого чая, кофе. При желудочно-кишечной патологии загрудинное жжение бывает связано с приемом как раздражающей, так и обычной пищи, – отмечает врач-гастроэнтеролог.

Предпосылками к этому могут быть заболевания желудка различной этиологии, особая чувствительность слизистых оболочек, нервно-психические расстройства. Изжога может быть следствием стресса. Для возникновения изжоги причины могут быть следующие: заболевания ЖКТ (ГЭРБ, язва, гастрит, холецистит); диафрагмальная грыжа; рак кардиального отдела желудка. Усилению изжоги способствует отдых в горизонтальном положении, наклоны тела вперед, физические нагрузки сразу после еды. После жгущего ощущения в пищеводе часто возникает першение в горле при учащении эпизодов загрудинного жжения до нескольких раз в неделю, их сопровождении кашлем и другими признаками диспепсии (частой кислой, гнилостной отрыжкой, тошнотой).

Для определения причин возникновения изжоги, диагностики состояния и лечения необходимо обратиться к врачу-гастроэнтерологу, уточнила медицинский специалист. При появлении первых симптомов желательно перейти на дробное питание, а именно сократить промежутки между приемами пищи (не более трех часов) и уменьшить порции. Не рекомендует Светлана Аристархова употреблять очень горячие или холодные блюда, пищу следует тщательно пережевывать. Сразу после еды нельзя наклоняться или ложиться. Последний прием пищи должен быть не менее чем за 3 – 4 часа до сна.

– Продукты, которые могут вызывать изжогу: острые блюда, лук, цитрусовые, помидоры и продукты с ними в составе (томатные супы, кетчуп), жирная пища, пища, приготовленная на сильном огне или во фритюре, шоколад, алкогольные напитки, газированные напитки, кофе. Разрешенные блюда: супы, отварное нежирное мясо и рыба, каши (овсянка, рис, греча), йогурты, молочка (нежирная сметана, мороженое, творог в ограниченном количестве), запеченные яблоки, отварные овощи, – перечислила врач-гастроэнтеролог.

Состояние, которое возникает редко и обусловлено погрешностями в рационе питания, проходит самостоятельно и не требует особых лечебных мероприятий, но не следует заниматься самолечением. Медицинский специалист перечислила методы профилактики, которые помогут избежать изжоги.

– К методам профилактики изжоги можно отнести корректировку образа жизни человека, полный отказ от вредных привычек, подбор диетического рациона. Пищу нужно употреблять малыми порциями, хорошо прожевывать. Важен отказ от продуктов, которые провоцируют появление изжоги. Стоит убрать из меню блюда с высокой жирностью и остротой, газированные и кофейные напитки, – заявила врач-гастроэнтеролог.

Во избежание тяжелых последствий изжоги пациентам стоит подходить к профилактике и лечению вдумчиво, не заниматься самолечением, советует Светлана Аристархова. Как правило, все дело в том, что желудочное содержимое забрасывается в пищевод, вызывает там раздражение рецепторов, нервный импульс подается в головной мозг, и человек чувствует изжогу.

Стресс может спровоцировать появление изжоги, добавляет врач. За работу всех органов отвечает вегетативная нервная система. Она неподвластна контролю.

– Когда человек в постоянном, пусть и вялотекущем, но все же стрессе, более активной становится симпатическая система (именно она отвечает за стресс в организме). Тогда на первый план выходит необходимость спасти жизнь: учащается сердцебиение и дыхание, больше крови приливается к мышцам. Пищеварительная система в данном случае не является приоритетной и жизненно важной, а значит, не контролируется должным образом. Поэтому и происходят сбои в работе желудочно-кишечного тракта. Причем далеко не всегда побочным явлением такого процесса становится только изжога. Иногда это спазмы желудка и кишечника, боли, диарея и другие, – пояснила медицинский эксперт.

Кроме того, катализатором изжоги может стать лишний вес человека. Обычно эта проблема связана с перееданием. Перерастяжение желудка создает условия для более вероятного заброса содержимого желудка вверх. Неправильное питание – это провоцирующий фактор как излишнего веса, так и изжоги, заявила врач. Однако не всегда корень проблемы в лишнем весе или неправильном питании. Не советует медицинский специалист пренебрегать изжогой беременным. Всего гастроэнтеролог выделяет три степени изжоги.

– Если изжога становится вашим постоянным спутником и снижает качество жизни, нужно обратиться к врачу. Причем начать лучше с терапевта, который в зависимости от анамнеза направит вас на более детальное обследование к нужному специалисту, – сообщила Светлана Аристархова.

Последствия изжоги могут быть различными: от маленькой эрозии желудка до глубоких повреждений (язв). В результате может возникнуть прободение пищевода – нарушение целостности стенки пищевода по всей ее толщине с образованием отверстий. Продолжением этой истории может стать кровотечение.

– Длительная изжога может привести также к сужению пищевода. Не исключена и аденокарцинома пищевода (это уже появление злокачественных образований) и пищевод Баррета (состояние пищевода, при котором в эпителиальной выстилке слизистой оболочки пищевода обнаруживается нехарактерный для нормы эпителий кишечного типа вместо плоского многослойного). Первое, на что обращает внимание любой доктор, – возраст пациента. От этого зависит объем исследований. Если речь о пациенте молодого возраста, допускается сначала внести корректировки в питание и образ жизни и оценить эффективность этих мероприятий, – акцентировала врач-гастроэнтеролог.

При лечении медик сначала проверяет, как будет вести себя организм после корректировки питания. Ведь, возможно, все дело в употреблении неправильных продуктов в неправильное время. Врач назначает новый режим питания, а также некоторые базовые анализы, в первую очередь анализы крови. Если после изменения пищевых привычек динамика не улучшается, а анализы также вызывают подозрения, тогда уже назначается гастроскопия. Однако есть определенные красные флажки. К ним относятся: стремительная потеря веса, снижение гемоглобина, кровь в кале, рвота или повышение СОЭ.