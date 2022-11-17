«Работа сложная, нервная, но интересная»: будни тюменского участкового Андрея Мокринского

У Андрея Мокринского день расписан по минутам Фото: Евгения Суворова

Рабочий день старшего участкового уполномоченного полиции ОУПП и ПДН отдела полиции № 4 УМВД РФ по городу Тюмени Андрея Мокринского начинается в 8 утра и зачастую заканчивается после 21 часа. Трижды в неделю, в том числе по субботам, – часы приема населения. Полноценный выходной день – это воскресенье, но иногда в это время проводятся массовые мероприятия, такие как День города, концерты звезд эстрады, на которых Мокринский вместе с коллегами занят охраной общественного порядка.

Кражи и бытовые ссоры

На подведомственном ему участке в квадрате улиц Холодильная – 50 лет Октября – Профсоюзная – Республики – Холодильная проживает более 18 тысяч тюменцев. Как признается старший участковый, самым частым правонарушением в этом районе являются кражи из трех крупных торговых центров и магазинов у дома. Воруют чаще всего молодые люди, преимущественно продукты и спортивные товары. Воришек находят благодаря данным с систем видеонаблюдения.

Часто люди жалуются на шум в ночное время от соседей. В таких случаях, если факты подтверждаются, составляется протокол и далее нарушение рассматривается на комиссии административного округа города Тюмени.

– Были две квартиры, которые хозяева сдавали посуточно. Арендаторы там часто устраивали бурные вечеринки и мешали шумом соседям, – рассказывает полицейский. – Владельцы квартир поначалу не хотели устранять замечания, пришлось объяснять, что они занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, не платят налоги с дохода от сдачи квартир. В конце концов жилые помещения были проданы, и в многоквартирном доме воцарились тишина и покой.

Много заявлений поступает по поводу бытовых ссор – драк между супругами, сожителями или родственниками. Бывает, стороны по истечении нескольких дней решают конфликт полюбовно, но иногда в результате драк наносятся значительные телесные повреждения и даже переломы. И дело из административного становится уже уголовным.

Кроме того, участковые выявляют граждан других государств, у которых закончился срок пребывания в России. За последнее время Андрей Мокринский подготовил документы на депортацию мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

Приходится участковому присутствовать и на вскрытии квартир и оформлении соответствующих бумаг на людей, умерших ненасильственной смертью, например одиноких пенсионеров.

Главное – профилактика

Большой фронт работ участкового занимают профилактические мероприятия.

– Так, вместе с коллегами участвовал в профилактической акции «Автомобиль», были задержаны нарушители, которые похищали из припаркованных машин аккумуляторы, –говорит участковый. – А во время профилактического мероприятия «Велосипед» объясняли жильцам, что двухколесных друзей крайне нежелательно оставлять в подъездах, во избежание краж. Любой противоугонный трос перекусывается специальным инструментом, поэтому велосипеды лучше хранить дома или в гараже.

Регулярно проходит акция «Фальшивка»: сотрудникам и руководству магазинов предоставляется информация, по каким признакам отличить настоящие денежные банкноты от поддельных. Однако в век интернета и других современных технологий на первый план вышли телефонные мошенники.

– Объясняем людям, живущим в этом районе, что не стоит верить на слово тем, кто пугает по смартфону: «Ваш ребенок попал в ДТП, нужны деньги». Настоятельно рекомендуем перезвонить своим близким, чтобы перепроверить полученную информацию. То же самое касается звонков якобы из банков. Не попадайтесь на уловки мошенников! – подчеркнул Андрей Мокринский.

Неприятных и попросту опасных случаев в практике участкового хватает, ведь представитель правопорядка приходит домой к гражданам один. Были ситуации, когда приходилось сталкиваться с агрессией компании мужчин в алкогольном опьянении. Тем не менее Андрей Анатольевич о выбранной профессии не жалеет.

– Служба сложная, связанная с большим нервным напряжением, но мне нравится работать с людьми, помогать им по мере возможности, – подчеркнул он.

Считает, что задачи, поставленные перед ним государством, нужно выполнять.

– Раз пришел служить Родине, буду делать то, что положено, – говорит участковый. – Полицейский, наряду с основными профессиональными качествами, должен быть тактичным, спокойным, мужественным, всегда сохранять самообладание.

В 2023 году Андрей Мокринский отметит десятилетие службы в полиции. От младшего лейтенанта дослужился до майора. Свою семью считает крепким тылом, благодарен жене за понимание и поддержку. Свой профессиональный праздник майор встретит на работе, на суточном дежурстве. Очень надеется, что пройдет оно без происшествий.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Старший участковый уполномоченный полиции ОУПП и ПДН отдела полиции № 4 УМВД РФ по городу Тюмени майор Андрей Мокринский имеет 14 поощрений в виде почетных грамот, в том числе от главы управы Центрального административного округа города Тюмени, руководства полиции города, министра МВД РФ.

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