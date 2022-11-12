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12 ноября 2022 5:08

Орнитолог: синицы любят семечки и сало, а свиристели «пьянеют» от яблок

В Синичкин день 12 ноября рассказываем, чем кормить зимой желтопузиков и как правильно сделать кормушку
Евгения Суворова
В России 12 ноября отмечают Синичкин день

В России 12 ноября отмечают Синичкин день

Фото: Shutterstock

В России 12 ноября отмечают экологический праздник – Синичкин день, созданный по инициативе Союза охраны птиц России. В этот день жители регионов страны готовятся к встрече «зимних гостей» из леса – птиц, остающихся на зимовку в российских регионах: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечëток, свиристелей. Люди развешивают кормушки, заготавливают для птиц подкормку.

Приучить к кормушке

– Несмотря на то, что в качестве экологического праздника Синичкин день отмечается относительно недавно, его история уходит корнями в далекое прошлое. 12 ноября – День памяти православных священномучеников Зиновия и Зиновии, или, как говорили на Руси, День Зиновия Синичника. В народе считалось, что именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи. Люди замечали: если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит, вот-вот грянут морозы, – рассказывает орнитолог, педагог дополнительного образования эколого-биологического центра дворца творчества и спорта «Пионер» Виталий Макаров.

По его словам, в Западной Сибири в целом и в Тюмени в частности – резко-континентальный климат, поэтому кормушки желательно делать не 12 ноября, когда в большинстве случаев давно уже лежит снег, а к началу октября. Это нужно для того, чтобы синицы, которые крутятся стаями около людей еще с сентября, могли привыкнуть к месту кормления. На это уходит до недели времени.

– Кормушку можно весить везде: в городских парках, скверах, у себя на даче и даже на любом дереве у многоэтажного дома, – говорит Виталий Макаров. – Что касается материала для «птичьего домика», то отлично подойдет даже пластиковая пятилитровая бутылка, если нет возможности приобрести или построить кормушку из натурального дерева.

Вот такие кормушки делает сам орнитолог

Вот такие кормушки делает сам орнитолог

Фото: Евгения Суворова

Пригодятся арбузные семечки

Синицы очень любят подсолнечные семечки (ни в коем случае не жареные). Можно привязать на ветку рядом с кормушкой кусочек сала или мяса (не соленого и не копченого): такое лакомство синицы тоже очень уважают.

– Всегда советую своим воспитанникам: не поленитесь, в конце лета сохраните промытые и высушенные семечки арбузов, тыквы и дынь до зимы. Пернатые вам будут очень благодарны. Одной горсточки семечек вполне хватит птицам на день, – подчеркнул преподаватель. – Подкармливать птиц нужно ежедневно, ведь «мы в ответе за тех, кого приручили».

С наступлением теплых весенних дней, в начале апреля, кормушку можно уже снять с дерева и убрать до осени, поскольку летом синицы занимаются гнездованием (ищут подходящие дупла деревьев в лесу) и «воспитанием» птенцов.

– В среднем, «супружеская» пара синиц за лето производит на свет два выводка птенцов, 20 малышей. И если их не подкармливать зимой, то из 20 птенцов выживут только двое. А если кормушек будет много, то выживет уже половина птенцов, что считается хорошим показателем в природе, – заметил орнитолог. – А если на даче у вас есть синичник (типа скворечника, но меньше размером), и птицы там свили гнездо, кричите ура: на плодовых деревьях не станется ни одного вредителя, потому что ими синицы кормят своих птенцов.

Оградить от «воришек»

Интересно, что синицы подлетают к кормушке по одной: берут семечку и улетают ею обедать, долбить на соседней ветке. А если в кормушку попал особо наглый воробей, то он туда уже никого не пустит, пока не объестся. Отсюда нужно делать летки в кормушках не более пяти сантиметров в диаметре: в такие отверстия воробьи побоятся лезть.

– Серые птицы воробьи всеядны: они и мороженое могут поклевать, и в мусорных баках порыться. Синицы более избирательны, им необходимо помочь пережить суровые сибирские зимы, – подчеркнул Виталий Макаров.

Что касается полностью открытых кормушек, туда за пищей прилетают и другие виды синиц: гаечка буроголовая, московка, поползень. Они живут в парках, рощах, подальше от городской суеты. Красногрудым снегирям кормушки можно организовать на яблонях, рябине: снегири питаются их косточками. Любят они и разнообразные ягоды, овес.

Забродившие яблоки

Многие тюменцы могут наблюдать в скверах свиристелей, которые тоже питаются яблочками, но, в отличие от снегирей, проглатывают плоды целиком.

– Весной, когда на ветвях плодов уже не остается, свиристели клюют упавшие с осени на землю яблоки, забродившие под мартовским солнцем. В результате свиристели «пьянеют»: это очень опасно для жизни птиц, поскольку лежащую на земле свиристель могут раздавить или задрать коты, собаки, – говорит орнитолог.

Ранней весной прилетают на Тюменскую землю птицы, которые тоже могут подкормиться в лесах и парках: зяблик, вьюрок, чиж, зеленушка, овсянка обыкновенная. Одну из красивейших птиц – щегла – приманивают в конце августа на дачном участке, установив кормушку на подсолнечнике: тогда птицы будут прилетать туда и зимой.

С северных широт откочевывает на тюменскую землю на зимовку чечеточка, питающаяся семенами березы – почками.

– Ей, как и другим зерноядным пернатым, подойдет специализированная смесь для диких птиц, которая продается в зоомагазинах, – сказал Виталий Макаров.

В открытые кормушки прилетают не только синицы, но и другие птички

В открытые кормушки прилетают не только синицы, но и другие птички

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тюменской области живет более 80 видов певчих птиц, которых очень интересно изучать. Всех их Макаров различает по голосам. Интерес к орнитологии появился у него в раннем детстве.

– Ходили с отцом на Калининскую толкучку, покупали там щегла, держали-кормили зиму, а весной отпускали птицу на волю. Этим мы сохраняли пернатому жизнь, – вспоминает Виталий Макаров. – Раньше пионеры собирали и сдавали макулатуру, и мне, второкласснику, попалась книга Николая Никонова «Певчие птицы». Прочитал ее и «заболел» орнитологией. Часто знакомые давали на передержку диковинных птиц.

Неудивительно, что Макаров решил связать свою жизнь с изучением повадок пернатых. Окончил биофак ТюмГУ, и с той поры преподает, прививает интерес к орнитологии детям. Приглашает на занятия в ДТиС «Пионер» всех желающих.

СПРАВКА «КП»

Синица – одна из самых известных птиц в нашей стране. Свое название она получила не из-за цвета перьев на спине, как думают многие, а благодаря пению, напоминающему звучание колокольчика: «зинь-зинь». Синицы обычно селятся поближе к жилым домам, хотя и не любят тесных контактов с людьми, предпочитая держаться на расстоянии и еду брать из кормушки, а не из рук.

КОНКРЕТНО

- Семейство синицевые включает много разных видов синиц, но самые привычные нам – так называемые большие синицы. В России живут в основном они. Вопреки своему названию, синего цвета в оперении синиц почти нет. Точнее, есть, но совсем чуть-чуть, и только у лазоревок, которые также относятся к этому виду.

- Синицы очень доверчивые птицы, которые легко поддаются приручению. Если повезёт, то их удастся покормить в лесу или парке прямо с ладони.

- Синицы способны развивать скорость до 35 км/ч, хотя во время полёта они редко машут крыльями. Синицы не умеют сами обустраивать дупла в стволах деревьев, поэтому они находят занимают чужие, оставленные предыдущими хозяевами.

- «Покорми птиц зимой – они послужат тебе весной», говорили наши дедушки и бабушки, имея в виду, что пернатые, спасенные от голода зимой, помогут уберечь грядущий урожай от насекомых-вредителей.

Живой уголокЖивой уголок: Птицы