Орнитолог: синицы любят семечки и сало, а свиристели «пьянеют» от яблок

В России 12 ноября отмечают Синичкин день Фото: Shutterstock

В России 12 ноября отмечают экологический праздник – Синичкин день, созданный по инициативе Союза охраны птиц России. В этот день жители регионов страны готовятся к встрече «зимних гостей» из леса – птиц, остающихся на зимовку в российских регионах: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечëток, свиристелей. Люди развешивают кормушки, заготавливают для птиц подкормку.

Приучить к кормушке

– Несмотря на то, что в качестве экологического праздника Синичкин день отмечается относительно недавно, его история уходит корнями в далекое прошлое. 12 ноября – День памяти православных священномучеников Зиновия и Зиновии, или, как говорили на Руси, День Зиновия Синичника. В народе считалось, что именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи. Люди замечали: если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит, вот-вот грянут морозы, – рассказывает орнитолог, педагог дополнительного образования эколого-биологического центра дворца творчества и спорта «Пионер» Виталий Макаров.

По его словам, в Западной Сибири в целом и в Тюмени в частности – резко-континентальный климат, поэтому кормушки желательно делать не 12 ноября, когда в большинстве случаев давно уже лежит снег, а к началу октября. Это нужно для того, чтобы синицы, которые крутятся стаями около людей еще с сентября, могли привыкнуть к месту кормления. На это уходит до недели времени.

– Кормушку можно весить везде: в городских парках, скверах, у себя на даче и даже на любом дереве у многоэтажного дома, – говорит Виталий Макаров. – Что касается материала для «птичьего домика», то отлично подойдет даже пластиковая пятилитровая бутылка, если нет возможности приобрести или построить кормушку из натурального дерева.

Вот такие кормушки делает сам орнитолог Фото: Евгения Суворова

Пригодятся арбузные семечки

Синицы очень любят подсолнечные семечки (ни в коем случае не жареные). Можно привязать на ветку рядом с кормушкой кусочек сала или мяса (не соленого и не копченого): такое лакомство синицы тоже очень уважают.

– Всегда советую своим воспитанникам: не поленитесь, в конце лета сохраните промытые и высушенные семечки арбузов, тыквы и дынь до зимы. Пернатые вам будут очень благодарны. Одной горсточки семечек вполне хватит птицам на день, – подчеркнул преподаватель. – Подкармливать птиц нужно ежедневно, ведь «мы в ответе за тех, кого приручили».

С наступлением теплых весенних дней, в начале апреля, кормушку можно уже снять с дерева и убрать до осени, поскольку летом синицы занимаются гнездованием (ищут подходящие дупла деревьев в лесу) и «воспитанием» птенцов.

– В среднем, «супружеская» пара синиц за лето производит на свет два выводка птенцов, 20 малышей. И если их не подкармливать зимой, то из 20 птенцов выживут только двое. А если кормушек будет много, то выживет уже половина птенцов, что считается хорошим показателем в природе, – заметил орнитолог. – А если на даче у вас есть синичник (типа скворечника, но меньше размером), и птицы там свили гнездо, кричите ура: на плодовых деревьях не станется ни одного вредителя, потому что ими синицы кормят своих птенцов.

Оградить от «воришек»

Интересно, что синицы подлетают к кормушке по одной: берут семечку и улетают ею обедать, долбить на соседней ветке. А если в кормушку попал особо наглый воробей, то он туда уже никого не пустит, пока не объестся. Отсюда нужно делать летки в кормушках не более пяти сантиметров в диаметре: в такие отверстия воробьи побоятся лезть.

– Серые птицы воробьи всеядны: они и мороженое могут поклевать, и в мусорных баках порыться. Синицы более избирательны, им необходимо помочь пережить суровые сибирские зимы, – подчеркнул Виталий Макаров.

Что касается полностью открытых кормушек, туда за пищей прилетают и другие виды синиц: гаечка буроголовая, московка, поползень. Они живут в парках, рощах, подальше от городской суеты. Красногрудым снегирям кормушки можно организовать на яблонях, рябине: снегири питаются их косточками. Любят они и разнообразные ягоды, овес.

Забродившие яблоки

Многие тюменцы могут наблюдать в скверах свиристелей, которые тоже питаются яблочками, но, в отличие от снегирей, проглатывают плоды целиком.

– Весной, когда на ветвях плодов уже не остается, свиристели клюют упавшие с осени на землю яблоки, забродившие под мартовским солнцем. В результате свиристели «пьянеют»: это очень опасно для жизни птиц, поскольку лежащую на земле свиристель могут раздавить или задрать коты, собаки, – говорит орнитолог.

Ранней весной прилетают на Тюменскую землю птицы, которые тоже могут подкормиться в лесах и парках: зяблик, вьюрок, чиж, зеленушка, овсянка обыкновенная. Одну из красивейших птиц – щегла – приманивают в конце августа на дачном участке, установив кормушку на подсолнечнике: тогда птицы будут прилетать туда и зимой.

С северных широт откочевывает на тюменскую землю на зимовку чечеточка, питающаяся семенами березы – почками.

– Ей, как и другим зерноядным пернатым, подойдет специализированная смесь для диких птиц, которая продается в зоомагазинах, – сказал Виталий Макаров.

В открытые кормушки прилетают не только синицы, но и другие птички Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тюменской области живет более 80 видов певчих птиц, которых очень интересно изучать. Всех их Макаров различает по голосам. Интерес к орнитологии появился у него в раннем детстве.

– Ходили с отцом на Калининскую толкучку, покупали там щегла, держали-кормили зиму, а весной отпускали птицу на волю. Этим мы сохраняли пернатому жизнь, – вспоминает Виталий Макаров. – Раньше пионеры собирали и сдавали макулатуру, и мне, второкласснику, попалась книга Николая Никонова «Певчие птицы». Прочитал ее и «заболел» орнитологией. Часто знакомые давали на передержку диковинных птиц.

Неудивительно, что Макаров решил связать свою жизнь с изучением повадок пернатых. Окончил биофак ТюмГУ, и с той поры преподает, прививает интерес к орнитологии детям. Приглашает на занятия в ДТиС «Пионер» всех желающих.

СПРАВКА «КП»

Синица – одна из самых известных птиц в нашей стране. Свое название она получила не из-за цвета перьев на спине, как думают многие, а благодаря пению, напоминающему звучание колокольчика: «зинь-зинь». Синицы обычно селятся поближе к жилым домам, хотя и не любят тесных контактов с людьми, предпочитая держаться на расстоянии и еду брать из кормушки, а не из рук.

КОНКРЕТНО

- Семейство синицевые включает много разных видов синиц, но самые привычные нам – так называемые большие синицы. В России живут в основном они. Вопреки своему названию, синего цвета в оперении синиц почти нет. Точнее, есть, но совсем чуть-чуть, и только у лазоревок, которые также относятся к этому виду.

- Синицы очень доверчивые птицы, которые легко поддаются приручению. Если повезёт, то их удастся покормить в лесу или парке прямо с ладони.

- Синицы способны развивать скорость до 35 км/ч, хотя во время полёта они редко машут крыльями. Синицы не умеют сами обустраивать дупла в стволах деревьев, поэтому они находят занимают чужие, оставленные предыдущими хозяевами.

- «Покорми птиц зимой – они послужат тебе весной», говорили наши дедушки и бабушки, имея в виду, что пернатые, спасенные от голода зимой, помогут уберечь грядущий урожай от насекомых-вредителей.