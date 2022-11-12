В Тюмени студенты создадут электронный атлас лекарственных растений Фото: Татьяна Коркина

Студенты-фармацевты третьего курса ТюмГМУ разрабатывают атлас «Зеленый помощник», в котором появится информация о растениях «Аптекарского огорода». В декабре все желающие смогут посетить питомник и изучить лекарственные растения.

Проект «Зеленый помощник» познакомит поступающих с частью образовательной программы фармацевтического факультета. Посмотреть атлас можно будет по QR-коду на инфобоксах, установленных в питомнике. До конца ноября организаторы планируют внести описания 20 растений.

— Факультет фармации не пользуется популярностью среди абитуриентов. С помощью атласа и экскурсий мы с командой хотим показать, что студенты и преподаватели университета развивают интерактивные форматы обучения, которые помогают учащимся лучше понять свои академические предпочтения, — прокомментировал Матвей Пряников, руководитель проекта «Зеленый помощник».

В декабре команда студентов-фармацевтов планирует организовать серию открытых экскурсий в питомнике для всех желающих. Экспертами выступят преподаватели кафедры. Проект является победителем конкурса студенческих инициатив «Моя идея» от мультицентра «Моя территория».