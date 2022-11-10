«Импорт ушел – самогон пришел!»: чем заменят заграничные напитки жители регионов

На Новый год многие запасаются алкоголем собственного приготовления Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спрос на самогонные аппараты, дрожжи и другие ингредиенты для создания собственных напитков значительно вырос. Всему виной повышение цен на импортный алкоголь и уход многих брендов с российского рынка из-за спецоперации. Корреспондент «КП»-Тюмень» попытался выяснить, ощутили ли тюменцы исчезновение заграничных производителей и как теперь выкручиваются жители региона, учитывая, что привычное пиво или виски уже не купить.

Тоболяк Руслан Савин, например, много лет сам для себя делает напитки. И то, что на алкорынке происходят перемены, практически не заметил.

– Сначала мне было интересно, каковы на вкус домашний самогон, медовуха и лимонка. Вкус-то совсем не сравнится с магазинным, да и по цене намного дешевле. Ну и, конечно, приятнее выносить на стол сделанное своими руками, – говорит Савин.

Но были и те, кто ощутил потери, тем не менее не растерялся.

– Некоторые любимые напитки я уже не могу купить. Их попросту нет. Не скажу, что это для меня катастрофа, но неприятно. На Новый год придется делать домашнюю медовуху. Альтернативы ушедшим напиткам нет, соглашаться на меньшее не хочу, поэтому предпочту сделать что-то сам. Придется так выкручиваться, а что делать? Да, импорт ушел, самогон пришел! – прокомментировал тюменец Геннадий Пастух.

На сухпайке не сидим

Пивовар и винокур Виталий Галимов рассказывает, что с культурой пития «у нас всё печально». По его словам, большая часть людей не вникает в особенности производства и создания собственных напитков. Порой поверхностное отношение к делу приводит к печальным последствиям.

– Насмотрится народ на Ютубе недоблогеров и начинают «мутить» свое. Не вникают ни в физические, ни в химические процессы производства, – говорит Галимов.

Пивовар: с культурой пития у нас все печально Фото: Shutterstock

«Старожилы» переживают, что прекращение поставок алкогольных напитков может привести к всплеску подпольного «бизнеса». А так как в тонкости дела вникают лишь единицы, высока вероятность смертности или серьезных отравлений.

Сам же Виталий увлекся производством домашних горячительных напитков еще три года назад. Подошел к делу со всей ответственностью, правда, планировал ограничиться только перегоном старого вина, однако мужчину затянуло. Но, несмотря на собственное производство, по заморскому алкоголю он тоже скучает.

– У меня неплохая коллекция импорта, и мне жаль, что ее сейчас сложно пополнять. Ведь для того, чтобы что-то делать, нужно равняться на опыт больших производств, – отметил пивовар.

Однако из-за ухода импорта ронять крокодильи слезы Виталий не намерен.

– Я делаю пиво, пшеничную водку, настойки на ее основе. Немного вина. Делал сидр, варил медовуху. В общем, на сухпайке не сидим! – рассказывает Галимов.

Он также отметил, что уход с рынка известных заграничных производителей нужно использовать с пользой для себя. По словам Виталия, это хорошее время для развития собственных отраслей.

Многие бренды ушли из России, но правительство разрешило параллельный импорт Фото: Иван МАКЕЕВ

Это стало стилем жизни

Автор канала «Самогонщик Тимофей» Андрей Тимофеев рассказал, что увлечение «бодяжить» собственные напитки появилось лет 10 назад.

– Люди стали относиться к делу как к хобби, как возможности общаться на эту тему, делиться рецептами и способами получения домашнего алкоголя. Причем увлекаются делом люди с разным материальным достатком. Вопрос сводится только к цене на оборудование. А стоимость самогонных аппаратов начинается от 10 тысяч рублей и до бесконечности, – говорит Тимофеев.

По его мнению, спрос на самогонные аппараты, а также на ингредиенты для создания спиртного растет даже не из-за ситуации в мире, а из-за увлечения процессом создания напитка.

– Народ сейчас подходит к этому вопросу серьезно, используя знания прошлого и современные технологии. Многие в личных целях изготавливают вино, крепкие напитки, варят пиво. Это увлекательный процесс. Вероятно, потому и такой высокий спрос, – предполагает Андрей Тимофеев.

Но самогоноварение – увлечение недешевое.

– Выгодно ли это в плане экономии? Вряд ли! Если только говорить о самом простом самогоне, то да. Но еще нужно учитывать затраченное время. Но для многих это и не важно. Важнее поставить на стол напиток, сделанный своими руками, угостить друзей, выслушать хвалебные отзывы. В целом для в меру пьющих людей, это уже стало стилем жизни, – говорит автор канала «Самогонщик Тимофей».

Спрос вырос

В одном из сетевых магазинов рост спроса на самогонные аппараты подтвердили.

– Спрос действительно заметно вырос начиная с марта. Причем именно в сегменте «средний» и «выше среднего». Покупатели хотят изготавливать благородные напитки: виски, коньяк, кальвадос. А сейчас, в связи с последними новостями о возможном дефиците алкоголя, покупатели активно готовятся к Новому году своими силами, – пояснили в магазине.

Нарколог Андрей Плесовских встревожен обстановкой относительно «домашнего производства» алкогольных напитков. По его мнению, мода на кустарные напитки, самогон и самодельное вино только увеличивается.

Нарколог уверен, что безопасных доз алкоголя не бывает Фото: Shutterstock

– В течение своей жизни мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда стоим перед выбором выпить или не выпить алкоголь. Обилие спиртного в наших магазинах показывает его большой спрос у населения. Существует в социуме даже некая «культура пития алкоголя». Она формирует в нашем сознании алкогольное питейное убеждение в том, что прием спиртного представляет собой естественное, полезное и даже неизбежное в жизни занятие. Любой праздник, выходной день, торжество должны сопровождаться употреблением алкоголя. Под влиянием окружающей среды у человека неосознанно с детства укрепляется установка «Пей культурно!». Трезвые воспринимаются как ненормальные, неполноценные, больные или закодированные люди, – рассказывает нарколог.

По его словам, мода на самогонные аппараты и кустарные настойки как раз пришла под влиянием «культурного пития».

– Люди начинают пить суррогаты алкоголя, в которых зашкаливают альдегиды, эфиры, содержится метиловый спирт. Безопасных и безвредных доз алкоголя не существует, спирт – это яд для организма человека. Если говорят: «Пей культурно!», то правильнее бы звучало «Отравись культурно!». Употребление спиртного приводит к деградации, нищете, раннему старению организма и смерти, – сказал Плесовских.

Даже если алкоголь полностью уйдет с прилавков магазинов, люди всё равно найдут выход. Единственное, что может исправить ситуацию, – это законы, которые принуждают людей лечиться, также занятость населения, трудоустройство и создание центров реабилитации и помощи зависимым, где специалисты могут помочь социально адаптироваться какай-то части населения и повысить их мотивацию на трезвость.

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