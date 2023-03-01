Тюменские родители рассказали, почему и откуда появилась «ЧВК Редан»

Фото: архив КП-Тюмень

Член родительского комитета в Тюменской области и многодетный отец Андрей Генерозов назвал причины появления новой субкультуры под название «ЧВК Редан». Специалист по работе с молодежью уверен, что здесь не обошлось без влияния западных спецслужб и зарубежной культуры. Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась за комментарием в Тюменскую коллегию родителей, чтобы узнать официальную позицию родительского комитета по этому вопросу.

Андрей Генерозов заявил, что в постперестроечные времена было всего три направления субкультур: панки, металлисты и гопники. Последние позиционировали себя как приверженцы традиционного неприятия западной культуры. Панки и металлисты симпатизировали прозападному влиянию, а гопники, или, как сейчас молодежь называет их, «околофутбольщики», считали себя патриотами, но с уклоном в сторону тюремной романтики. Они главным образом боролись с панками или металлистами, в целом – с неформалами.

– До какого-то времени молодежные субкультуры сдерживались естественными образом. Люди в советское время получали в большей степени коллективистское воспитание, противостоящее западному мировоззрению. После того как хлынуло прозападное влияние, количество молодежных субкультур начало увеличиваться. В начале нулевых их насчитывалось десятки или даже тысячи. Это говорит о том, что в молодежном обществе наступил мировоззренческий кризис, люди самоутверждаются по любому внешнему признаку, – уточнил член Тюменского родительского комитета.

Многодетный отец подчеркнул, что стержень, который существовал в советские времена и опирался на традиционную мировоззренческую культуру, куда-то исчез, испарился. На волне юношеского протеста, в частности против родителей или государства, в молодежной среде начинают формироваться новые субкультуры. Многие из них сидят на так называемой идеологии потребления, которая пришла вместе с западной культурой в Россию, сообщил Андрей Генерозов.

– Эта идеология потребления является главным идеологическим основанием для появления таких молодежных субкультур. Если раньше они были относительно безобидными, то сейчас новые формирования становятся все более и более радикальными. В этом я вижу не просто естественное уклонение от норм поведения, но и действия организованных сил извне. Здесь наверняка поучаствовали люди, которые не просто приверженцы аниме, а руководители более организованных структур. Раньше такое влияние оказывали «навальнята», а теперь действуют другие влиятельные группы, – пояснил многодетный отец и член Тюменской родительской коллегии.

Генерозов предположил, что за появлением «ЧВК Редан» в России стоят западные спецслужбы. В то же время, по мнению эксперта, формирование радикальных субкультур – это кризис современного мировоззрения, а с другой стороны – недосмотр правоохранительных органов, которые видели эти вещи «сквозь пальцы», уверен член Тюменского родкомитета.

– Надо проводить системную работу по организации молодежного движения. Конечно, работа ведется в нашем регионе, но она не захватывает глубину молодежного мировоззрения. Здесь еще большое влияние оказывает управление через соцсети. Раньше в школах детей учили по бумажным учебникам, а сейчас почти весь образовательный процесс переместился в интернет. Интернет – это параллельный мир, правоохранительные и законодательные органы, можно сказать, пока бессильны в этой среде. Я почти уверен: если наша школа вернется на традиционные рельсы (в частности, будет вести образовательный процесс, используя бумажные носители), подобного рода субкультуры перестанут развиваться и оказывать влияние на наших детей, – подытожил специалист в беседе с корреспондентом «Комсомолки».

Отметим, беспорядки с задержанием членов движения «ЧВК Редан» прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Улан-Удэ. После чего юношеские потасовки перекинулись на Житомир, Луцк, Полтаву, Ивано-Франковск, Львов и Харьков. Накануне СМИ Тюмени сообщали о задержании десяти подростков у ЦУМа.

«ЧВК Редан» – это группа фанатов аниме «Хантер х Хантер». Сюжет мультипликационного фильма строится на банде с аналогичным названием, при этом аббревиатура ЧВК появилась в названии сейчас, однако ребята не имеют ничего общего с вооруженными формированиями. Из аниме, кстати, они взяли и паука – это символ клана. Согласно открытым интернет-источникам, «редановцы» объединились в банды, чтобы бороться с «околофутбольщиками», которые долгое время унижали и били неформальных ребят с длинными челками. Последние частенько устраивали драки «стенка на стенку», а также провоцировали конфликт на ровном месте со случайными прохожими.

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