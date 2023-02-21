В Тюмени иномарка влетела в толпу людей на пешеходном переходе: пострадала пенсионерка

В Тюмени иномарка влетела в толпу людей на пешеходном переход Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени водитель «Audi Q7», ехавший на красный сигнал светофора, влетел в толпу пешеходов, среди которых была женщина с ребенком. Видео ДТП размещено на сайте car72.ru. На кадрах видно, что дорогу на зеленый сигнал пересекает несколько человек: мужчина и четыре женщины, одна из них – с ребенком в коляске.

Фото: скриншот из видео

Внедорожник по какой-то причине решил пронестись на красный сигнал светофора, а до мигающего желтого оставалось еще целых 15 секунд. Иномарка зацепила женщину, которая шла под руку с мужчиной, её отбросило на дорогу и она упала. Через пару метров автомобиль остановился, водитель выбежал из машины и попытался поднять женщину с проезжей части.

В окружной Госавтоинспекции подтвердили, что авария произошла напротив дома № 83 на улице Широтной. Иномарка сбила 72-летнеюю пенсионерку – она получила травмы.

– Вызов поступил 19 февраля в 13.31, прибытие бригады скорой медицинской помощи –в 13.37. После осмотра и оказания помощи пострадавшую доставили в приемное отделение ОКБ № 2. После обследований пациент направлен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии, – прокомментировали медики.

Напомним, ранее мы писали о том, что в январе 2023 года произошла смертельная авария в Тобольске. Автомобиль «Ниссан Цефиро» столкнулся с автогрейдером, который убирал снег. В результате аварии погибли 33-летний водитель и 28-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан».