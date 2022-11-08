«Это не человек, запомните!»: волонтеры возмущены мягким приговором живодеру из Иркутска, расчленившего щенка и съевшего его мясо

Фото: предоставлено Ариной Митюговой

Вопиющий случай произошел в 2021 году в Иркутской области. В небольшом городе Зима парень поймал бездомную собаку, принес домой, зверски ее убил, а фотографии с места преступления отправил своей знакомой. Расчлененную собаку он расфасовал по пакетам и положил в морозильник. В свое оправдание преступник сказал, что был голоден, но потом выдал другую версию: мясо было «нужно для племянника, больного туберкулезом».

С решением не согласны

Против парня возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель». За это преступление ему грозило от трех до пяти лет тюрьмы, однако он остался на свободе, получив лишь штраф в 10 тысяч рублей. Волонтеры и зоозащитники не согласны с решением суда, но добиться другого финала у них не получается.

- После того, как возбудили уголовное дело, началось следствие, но никого из волонтеров к нему не допустили. Соответственно, следить за ходом дела мы не смогли. Неравнодушные к судьбе щенка люди наняли юриста, собрав на него деньги. Я сама подписывала с ним договор: он мог помочь стать волонтеру хозяйкой щенка, - говорит волонтер Арина Митюгова.

По словам Митюговой, они подготовили все документы, и волонтер отправилась писать заявление к следователю.

– Следователь прочитала заявление и раскритиковала его, якобы написали чушь. Сказала, что никакого «левого» юриста к делу не допустят. Вместо того, чтобы дать официальный отказ на заявление, который можно потом обжаловать, она просто не приняла его. То есть, нет отказа — нет обжалования, - продолжает волонтер.

Живодер снимал на камеру все происходящее. Фото: предоставлено Ариной Митюговой

Но волонтеры не стали отступать после первой неудачи и отправили несколько заявлений в электронном виде. Правда, и это не дало результата. А позже волонтер, на чье имя хотели оформить щенка, резко отказалась участвовать в деле.

– Я не знаю, чем так сильно ее напугали, но она позвонила нам и сказала, что больше в этом участвовать не будет, так как боится за своих животных. В участке ей намекнули, что если она будет сильно выделяться, то ей могут спалить дом. Дом с животными, или же ее личный, где живет со своей семьей, – пояснила волонтер.

План действий пришлось срочно менять.

– Изначально на волонтера хотели сделать документы, чтобы она фигурировала в деле, как представитель щенка. Но из-за того, что она напугалась, этот план провалился. Мы пошли по второму пути. Щенок стоял на балансе организации и мы уже подали заявление от лица их представителей. В итоге в деле проходили две девушки-волонтеры, в качестве свидетелей, – добавила зоодоброволец.

Но и тут результата добиться не удалось.

– «Ходатайство о признании потерпевшей» – так называется документ, который все это время пытались подать участники дела. Мы тоже к этому подключились и начали массово отправлять его. Конечно, получили ответ, что не являемся участниками дела. Но это правильно, на большее мы и не рассчитывали, удивило другое. Девушки, которые проходили по делу как свидетели, - участники дела, а значит, на их ходатайство должен быть хоть какой-то ответ. Но их игнорировали, в том числе и юриста – рассказывает Арина Митюгова.

Когда было назначено судебное заседание, участники дела должны были явиться в суд и дать показания, но и тут произошли препятствия.

– Судья знал, что одна из девушек заявит ходатайство прямо во время судебного заседания и, конечно, в таком случае молча закрыть глаза на это уже не получилось бы. Поэтому судья сказала одному волонтеру «чего тут котовасию разводить» и не пустила в зал, – прокомментировала Митюгова.

Ванная комната, где живодер расчленил щенка. Фото: предоставлено Ариной Митюговой

Девушка была вынуждена слушать заседание за закрытой дверью. А судья придумала, что одна из участниц дела просто не явилась на суд.

– После этого в суд их больше не вызывали. Показания дали и на этом все. Мы все также продолжали писать в суд, прокуратуру, генпрокуратуру, коллегию судеб, но все бессмысленно. Отовсюду приходили ответы, что нарушений в действиях судьи не обнаружено. Мы и на следователя в самом начале жаловались, но толку ноль, – вспоминает Митюгова.

Что известно о живодере?

После громкого происшествия в соцсетях появились скрины переписок. Люди говорят, что он психически нездоров, употребляет наркотики и ненавидит собакам. Более того, раньше нападал на девушек своего возраста, запугивая травматическим оружием. Сам же парень в убийстве собаки ничего ужасного не видит, спрашивая: «А что там жесткого?». А в аудиосообщениях истязатель и вовсе не понимает, за что должен оказаться в тюрьме.

– Вот вы все говорите, что любите кошечек, собачек, а в итоге тоже самое с ними творите. Я тоже люблю животных, но не всех, конечно. Но это не человек, запомните! И какие сроки за это давать? Я вообще не понимаю! Зачем сравнивать животное с человеком, вы издеваетесь? – задается вопросом молодой человек.

Судя по сообщениям, которые он слал волонтеру, «деликатес» живодеру пришелся по вкусу.

– Да, понравилось. Мясо, прям как говядина или свинина, а может, как кролик. Мягонькое! Если не веришь, попробуй сама! – делится парень.

Собачье мясо. Фото: предоставлено Ариной Митюговой

Волонтеры рассказали, что истязатель – личность асоциальная. Раньше он жил с пьющей женщиной и ее детьми на съемной квартире. Из-за пристрастия его любимой к алкоголю иногда ее бил, так как она не следила за детьми.

– Во время нашего разговора он написал, что в момент убийства собаки в квартире находился не один, а со своим другом. И якобы именно друг предложил избавиться от четвероногого. Но потом изувер удалил свои сообщения, не подумав, что мы успели сохранить скрины, – вспоминает волонтер.

Она пояснила, что в этом страшном событии на самом деле мог быть замешан не один человек.

– На фото видно, что это не селфи. Его кто-то же фотографировал! Явно не сам себя, – прокомментировала волонтер. – То, что возбудили уголовное дело и довели до суда, да еще и оштрафовали преступника, это уже победа. Насколько мне известно, в Зиме собак едят. В этом убийстве не увидели ничего удивительного. Ну, убил и убил, – подытожила девушка.

Живодер распорол щенка и вытащил из него все органы. Фото: предоставлено Ариной Митюговой

Однако мириться с такими странными пристрастиями и жестокостью волонтеры не намерены. Они хотят оспорить несправедливое решение суда и наказать преступника по всей строгости. Потому сейчас активно подключают СМИ, а также массово пишут в прокуратуру обращения с просьбой подать кассационную жалобу.