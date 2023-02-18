Тюменцам рекомендуют не материться и помнить о покаянии во время Великого Поста

Великий Пост 2023: как соблюдать и что делать Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 27 февраля у православных христиан начнётся строгий Великий пост. Он продлится 48 дней – до 15 апреля. В этот период самоотречения, очищения и стремления к Богу верующие отказываются от пищи животного происхождения.

- В понедельник, среду и пятницу необходимо переходить на сухоядение, оставив в рационе фрукты, овощи, грибы, бобовые, мед, орехи и сухофрукты, хлеб и хлебцы, компоты и воду, - делится тюменка Дина Нестерова, соблюдающая пост много лет. - Во вторник и четверг допускается приём горячей пищи без растительного масла, а в субботу и воскресенье — с растительным маслом. В первый и последний день вообще не рекомендовано принимать пищу, а первая и последняя недели имеют особые ограничения в меню. Мне тяжело выдерживать такие жёсткие рамки этого поста из-за проблем со здоровьем. Слава богу, что можно есть рыбу, растительное масло по будням и морепродукты. Чтобы правильно питаться во время поста, надо включать в свой рацион больше растительного белка и пищу, содержащую сложные углеводы. Несмотря на строгие ограничения, блюда могут быть вкусными и разнообразными. Также в этот период важно много молиться, посещать храм, совершать добрые дела, не сквернословить, следить за собой и помнить о покаянии.

Великий пост установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Его цель - подготовка к празднованию Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 16 апреля.