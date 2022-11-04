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Общество4 ноября 2022 9:03

Тюменцам покажут советско-финскую комедию о приключениях двух друзей

«Контора пароходства» приглашает горожан посмотреть совместную работу Леонида Гайдая и Ристо Орко «За спичками»
Марина Прохорова
Фото: "Контора пароходства", соцсети

Фото: "Контора пароходства", соцсети

11 ноября в большом зале «Конторы пароходства» вновь пройдет ежемесячный кинопоказ. Ровно в 19.00 тюменцам покажут ироническую комедию «За спичками».

Зарегистрироваться на мероприятие можно в группах мультицентра «Контора пароходства» и «Мой портал» соцсети «ВКонтакте» .

Это совместная работа Леонида Гайдая и Ристо Орко, рассказывающая историю двух друзей. В доме закончились спички, и Анне-Лизе нечем развести огонь, поэтому она посылает своего мужа Ихалайнена к соседу Хювяринену, чтобы раздобыть их. По дороге мужчина встречает друга Юсси Ватанена, который просит сосватать за него дочь.

После просмотра организаторы приглашают всех желающих на обсуждение фильма.

Напоминаем, что мультицентр работает каждый день с 10.00 до 22.00. Афишу мероприятий можно найти в социальных сетях «Конторы».

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