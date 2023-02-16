Сергей Ямкин подвел итоги работы ямальского парламента в 2022 году

Фото: Александр Тесленко, предоставлено пресс-центром Законодательного Собрания ЯНАО

Спикер ямальского парламента Сергей Ямкин открыл весеннюю сессию отчетным докладом, в котором впервые объединил сразу две большие темы - состояние регионального законодательства и итоги работы местного органа власти в минувшем году. Кроме того, он обозначил ключевые направления законодательной повестки на перспективу.

Во время выступления Сергей Ямкин подчеркнул, что в 2022 году работа парламентариев во многом зависела от политической повестки. Определяющими стали три фактора: спецоперация, антироссийские санкции и коронавирус.

- Каждое законодательное решение принималось не просто с учетом адаптации экономики к этим вызовам, ставились задачи дальнейшего развития региона и сохранение социального благополучия ямальцев. В основную повестку вошли вопросы стратегического и бюджетного планирования, а также законопроекты, направленные на поддержку граждан, отраслей народного хозяйства и муниципалитетов, - пояснил спикер.

Так, в 2022 году было внесено и одобрено 146 важнейших региональных законов, из которых 12% - базовые. Традиционно высока доля принятых законов в сфере конституционного строя - 30, основ государственного управления - 22, финансов -21 и социального обеспечения -19.

Несмотря на экономический локдаун, был принят народный бюджет, который не только сохранил свою инвестиционную составляющую, но и расширил и проиндексировал перечень социальных обязательств. И это дало свой результат: Ямал стал лидером в рейтинге территорий с финансово устойчивым региональным бюджетом.

Фото: Александр Тесленко, предоставлено пресс-центром Законодательного Собрания ЯНАО

- Для нас было крайне важно поддержать предпринимателей, обеспечить продовольственную безопасность, гарантировать жителям предоставление качественных и доступных товаров и услуг, своевременно перераспределить часть полномочий между органами местного самоуправления в связи с проведенной муниципальной реформой, внести поправки в некоторые законы в сфере экономического развития. И это было сделано. Согласно результатам исследования Агентства политических и экономических коммуникаций, Ямал занял второе место в рейтинге по принятию антикризисных мер, уступив только Москве, - сказал Ямкин.

Также он подчеркнул, что многие законопроекты стали результатом конструктивного сотрудничества всех субъектов законодательной инициативы, а также активной межфракционной работы.

Ярким примером успешного взаимодействия является подготовка нескольких социально значимых проектов. Это региональные законы о тишине, об ответственном обращении с животными, пакетные поправки по обеспечению социальных гарантий и предоставлению льгот участникам спецоперации, их родным и близким.

Кроме того, по поручению главы региона совместно с органами исполнительной власти был создан правовой механизм, позволяющий спецрейсам брать на борт кочевников после лечения в городах. В развитие темы в Правительство РФ направлено обращение по внесению изменения в типовой контракт на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи кочевому населению.

Отметим, что за прошедший год ямальский парламент успешно заявил о себе на федеральном уровне. Инициатива о денежной компенсации раз в два года за проезд к месту отдыха и обратно на личном автомобиле для пенсионеров, проживающих на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях стала федеральным законом.

В настоящий момент на рассмотрении у федеральных коллег находятся пять ямальских законопроектов, вероятность принятия которых довольно высока. А в адрес кабинета Министров в отчетном году направлено четыре обращения.

Фото: Александр Тесленко, предоставлено пресс-центром Законодательного Собрания ЯНАО

Парламент впервые реализовал проект, который позволил землякам оценить законодательные новеллы с точки зрения нужности. Главными жители назвали поддержку ямальских участников спецоперации и членов их семей, полную северную надбавку с первого рабочего дня бюджетников-федералов в Арктической зоне и принятие народного бюджета.

В число топовых вошли законы о тишине, штрафах владельцев за самовыгул собак, а также региональный закон, позволяющий тундровикам воспользоваться попутным бортом вертолета в случае выезда в населенные пункты для получения социально значимых услуг.

- Для нас важно, что результат голосования совпал с направлениями, которые мы обозначили основными. Убежден, эффективное законодательство должно соответствовать федеральным нормам, оперативно реагировать на вызовы времени и запросы северян, отвечать принципам справедливости, - отметил спикер.

В 2023 году власти продолжат работу над законами, способствующими достижению национальных целей. Особое внимание депутаты уделят участникам СВО и их семьям, социально уязвимым категориям населения, совершенствованию экологического законодательства и сохранению традиционных духовно-нравственных ориентиров.

Также векторным направлением станет система наставничества: будет запущен совместный проект Заксобрания и «Движения первых» по открытой стажировке активистов движения.