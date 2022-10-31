На выставке «Иннотех АПК» в Тюменской области представили умные дроны для аграриев и системы обработки почвы Фото: Татьяна Коркина

В регионе прошли форум и выставка «Иннотех АПК». На них специалисты подвели итоги уборочной кампании. На выставке участники представили технологические новинки, в числе которых ИТ-решения, умные дроны для аграриев, системы обработки почвы, повышающие плодородие полей Западной Сибири, и новые бренды сельхозтехники.

ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО

Первый форум и выставка «Иннотех АПК» прошли в поселке Винзили Тюменского района. На мероприятии встретились специалисты в области растениеводства, механизации, пользователи новых цифровых технологий.

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов, главной темой форума стало техническое перевооружение сельхозпредприятий, которое является ключом к увеличению объемов производимой продукции и повышению ее качества.

– Форум должен стать традиционной площадкой для подведения итогов завершающегося сельскохозяйственного года и обсуждения задач на предстоящий период. Также поговорили о представлении новых технологических решений и инструментов, которые позволяют эффективно функционировать предприятиям агропромышленного комплекса в непростом, быстро меняющемся мире, – сказал Владимир Чейметов на открытии форума.

Он добавил, что по итогам уборочной кампании 2022 года Тюменская область приближается к новым рекордам. Уже собрано свыше 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, окончательные цифры появятся в начале ноября. Максимального значения достигла и урожайность овощей – 505 центнеров с гектара. Такого в регионе еще не было.

– Цифры пока предварительные, но они близки к рекордному значению. И в этом огромная заслуга большой армии тружеников АПК. Помимо этого, несмотря на все сложности, Тюменская область идет с опережением графика экспорта сельскохозяйственной продукции по отношению к прошлому году. В настоящее время сельхозпродукция нашего региона экспортируется в 15 государств мира, – добавил замгубернатора.

ЗАМЕНА ЕСТЬ

Несмотря на разные изменения в макроэкономической сфере, объем и ассортимент сельскохозяйственной техники у аграриев Тюменской области вырос на 12% по отношению к 2021 году.

– Конечно, некоторые иностранные бренды ушли из России. Но наши производители активно откликнулись на этот вызов и предложили тюменским аграриям большой ассортимент продукции, в том числе новой техники. Они идут в ногу со временем и заполняют освободившиеся ниши. Это Ростсельмаш, Кировский завод и другие предприятия, включая китайские и корейские. Используя опыт взаимодействия с аграриями, российские производители совершенствуют отечественную технику, а ее качество удовлетворяет запросы аграриев, – сказал Владимир Чейметов.

В качестве примера он привел Кировский завод: в 2022 году не было ни одного отказа или срыва поставок тракторов. И это при сложностях с комплектующими.

Также в Тюменской области продолжают действовать программы по предоставлению скидок со стороны производителей техники. Среди инструментов финансирования – Росагролизинг, Тюменская агропромышленная лизинговая компания, льготное кредитование в банках, ставка по которому субсидируется Минсельхозом России.

– Все эти инструменты позволяют максимально насытить наш АПК техникой отечественного производства. Работаем на опережение и по комплектующим, и по запчастям. Склады поставщиков запасных частей и сервисных компаний заполнены практически на один миллиард рублей. Это будет способствовать тому, что посевную 2023 года мы начнем вовремя, со всем необходимым материально-техническим оснащением, – добавил Владимир Чейметов.

Сельхозпредприятия Тюменской области уже используют отечественные беспилотники вместо китайских. Спрос вырос в разы. Умные дроны отечественной сборки, которые легче и функциональнее импортных аналогов, поставляет и обслуживает тюменская компания «Агрокурс».

Собранная с воздуха информация помогает аграриям развивать технологии точного земледелия, что, в свою очередь, влияет на урожайность.

Также на мероприятии представили беспилотные летательные аппараты и цифровые системы точного земледелия.

– Беспилотные технологии для нас – это некая вершина развития. Всеми наземными средствами контроля аграрии уже научились пользоваться, включая спутниковую навигацию, а визуальный контроль агропроизводства с применением дронов находится в тренде цифровизации АПК, – рассказал директор ООО «Агрокурс» Андрей Игнатов.

Внедрять беспилотники компания начала два года назад. Ранее использовались готовые решения из Китая. Пересмотрев стратегию, нашли на российском рынке отечественных производителей, которые выпускают продукцию дешевле и без потери качества. В качестве поставщика был выбран Томский университет систем управления и радиоэлектроники. Их беспилотник самолетного типа оснащен двумя моторами, сделан из композитных материалов, а потому легкий. Это позволяет размещать на борту необходимое количество камер, в том числе мультиспектральных, систему фото- и видеозаписи.

По оценке руководителя «Агрокурса», сельхозпредприятия региона используют более десяти БПЛА самолетного типа, а также квадрокоптеры. И в этой части на первый план выходит аналитика. Недостаточно только подготовить пилота и штурмана, важно грамотно интерпретировать данные. Компания сотрудничает с Государственным аграрным университетом Северного Зауралья, получая экспертизу в агропроизводстве.