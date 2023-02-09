«Он всегда улыбался»: в Тюмени похоронили 38-летнего Тимофея Быкова, погибшего при выполнении воинского долга в Артемовске

Могила 38-летнего Тимофея Быкова Фото: Алексей КОСЕНЧУК

«Помню, мальчишкой он всегда улыбался, а сейчас улыбается с фотографии…» Такими словами сегодня, 9 февраля 2023 года, проводили в последний путь 38-летнего добровольца Тимофея Быкова, погибшего при выполнении воинского долга в Артемовске Донецкой Народной Республики. Тимоху, как его называли друзья и родственники, любили все: родители, друзья, супруга. Казалось бы, жить да жить, но судьба распорядилась по-другому.

Тимофей всегда улыбался. Даже с фотографии в траурной рамке не сходит улыбка. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

«Кто, если не мы?»

Уроженец города Лабытнанги Тимофей погиб в первый день нового года, 1 января 2023 года. В свидетельстве о смерти указано: «травматический гемоторакс», «травма неуточненного органа грудной полости», «военные операции, вызвавшие повреждения другими видами взрывов или осколков».

Почетный караул в траурном зале. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– О смерти Тимофея нам сообщили буквально три дня назад, – говорит, не скрывая слез, вдова Тимофея, Ульяна. – Нас пригласили в Екатеринбург, где дали расписку о том, что мужа в упор расстреляли крупнокалиберным оружием. Только представьте, что снаряд буквально разорвался в нем… там нет грудной клетки. Тело Тимофея доставили в цинковом гробу без окошка. Видимо, там совсем всё плохо… Почему это настолько затянулось (со дня его смерти прошло почти полтора месяца. – Прим. ред.), потому что долго делали документы.

Венки для Героя. И с гербом России - тоже. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

После бумажной волокиты тело Тимофея отправили в ростовский морг, где оно лежало вплоть до отправления в Тюмень грузом 200. Большую помощь оказали военный комиссариат Тюменской области и администрация Тюмени.

– Мы обратились в военкомат, где нас лично принял военком, – продолжает свой рассказ Ульяна. – К нам там отнеслись с огромным уважением и пониманием и даже сами связались с администрацией Тюмени, которая предоставила место на кладбище, на Аллее Славы. Спасибо им огромное, без их помощи мы бы не справились.

Тело Тимофея выносят из траурного зала Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Тело кладут в катафалк. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Тимофей пошел на фронт добровольцем в ноябре 2022 года. Перед тем как покинуть отчий дом, он коротко сказал жене: «А если завтра к вам придут? Кто, если не мы?». Чуть больше чем за месяц Тимоха стал обладателем трех наград.

– На связь он не выходил, работал без остановки целый месяц, – рассказывает Ульяна. – Получал зарплату, но 1 января погиб под Артемовском, как раз в то время, когда там шли ожесточенные бои. Теперь страховая выплата положена маме. Чуть позже ей же отдадут награды нашего героя.

Траурные венки для героя. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Похороны с почестями

Последний приют Тимофей обрел на Червишевском кладбище – 5, где около полугода назад появилась так называемая Аллея Славы. В отдаленном местечке, вокруг – лишь пустырь, окаймленный сосновым бором. Здесь не хоронят обычных людей, только героев спецоперации. Почти над каждой могилой развевается российский триколор, флаги «За ВДВ!», «За ВМФ!», в зависимости от того, в каких войсках служил герой. Над Тимошкиной могилой родственники решили поставить российский триколор. Всё же боец сражался за Россию, за свою Родину.

На Аллее славы всюду развеваются флаги Фото: Алексей КОСЕНЧУК

До места захоронения Тимофея и его семью, гроб сопровождали почетный караул и духовой оркестр. Под марш, гимн России и оружейные залпы Тимофею Быкову отдали воинские почести.

Полотнище российского триколора снимают с гроба. Его отдадут отцу Тимофея, Николаю Ефимовичу. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Отец Тимофея Николай Ефимович и вдова Ульяна. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Духовой оркестр проводит в путь военного. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

«Комсомольская правда» – Тюмень» выражает искренние соболезнования родственникам и друзьям погибших. Вечная слава герою!