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9 февраля 2023 13:03

«Он всегда улыбался»: в Тюмени похоронили 38-летнего Тимофея Быкова, погибшего при выполнении воинского долга в Артемовске

В Тюмени похоронили 38-летнего Тимофея Быкова, погибшего при выполнении воинского долга в Артемовске
Алексей КОСЕНЧУК
Алексей КОСЕНЧУК
Могила 38-летнего Тимофея Быкова

Могила 38-летнего Тимофея Быкова

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

«Помню, мальчишкой он всегда улыбался, а сейчас улыбается с фотографии…» Такими словами сегодня, 9 февраля 2023 года, проводили в последний путь 38-летнего добровольца Тимофея Быкова, погибшего при выполнении воинского долга в Артемовске Донецкой Народной Республики. Тимоху, как его называли друзья и родственники, любили все: родители, друзья, супруга. Казалось бы, жить да жить, но судьба распорядилась по-другому.

Тимофей всегда улыбался. Даже с фотографии в траурной рамке не сходит улыбка.

Тимофей всегда улыбался. Даже с фотографии в траурной рамке не сходит улыбка.

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

«Кто, если не мы?»

Уроженец города Лабытнанги Тимофей погиб в первый день нового года, 1 января 2023 года. В свидетельстве о смерти указано: «травматический гемоторакс», «травма неуточненного органа грудной полости», «военные операции, вызвавшие повреждения другими видами взрывов или осколков».

Почетный караул в траурном зале.

Почетный караул в траурном зале.

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– О смерти Тимофея нам сообщили буквально три дня назад, – говорит, не скрывая слез, вдова Тимофея, Ульяна. – Нас пригласили в Екатеринбург, где дали расписку о том, что мужа в упор расстреляли крупнокалиберным оружием. Только представьте, что снаряд буквально разорвался в нем… там нет грудной клетки. Тело Тимофея доставили в цинковом гробу без окошка. Видимо, там совсем всё плохо… Почему это настолько затянулось (со дня его смерти прошло почти полтора месяца. – Прим. ред.), потому что долго делали документы.

Венки для Героя. И с гербом России - тоже.

Венки для Героя. И с гербом России - тоже.

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

После бумажной волокиты тело Тимофея отправили в ростовский морг, где оно лежало вплоть до отправления в Тюмень грузом 200. Большую помощь оказали военный комиссариат Тюменской области и администрация Тюмени.

– Мы обратились в военкомат, где нас лично принял военком, – продолжает свой рассказ Ульяна. – К нам там отнеслись с огромным уважением и пониманием и даже сами связались с администрацией Тюмени, которая предоставила место на кладбище, на Аллее Славы. Спасибо им огромное, без их помощи мы бы не справились.

Тело Тимофея выносят из траурного зала

Тело Тимофея выносят из траурного зала

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Тело кладут в катафалк.

Тело кладут в катафалк.

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Тимофей пошел на фронт добровольцем в ноябре 2022 года. Перед тем как покинуть отчий дом, он коротко сказал жене: «А если завтра к вам придут? Кто, если не мы?». Чуть больше чем за месяц Тимоха стал обладателем трех наград.

– На связь он не выходил, работал без остановки целый месяц, – рассказывает Ульяна. – Получал зарплату, но 1 января погиб под Артемовском, как раз в то время, когда там шли ожесточенные бои. Теперь страховая выплата положена маме. Чуть позже ей же отдадут награды нашего героя.

Траурные венки для героя.

Траурные венки для героя.

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Похороны с почестями

Последний приют Тимофей обрел на Червишевском кладбище – 5, где около полугода назад появилась так называемая Аллея Славы. В отдаленном местечке, вокруг – лишь пустырь, окаймленный сосновым бором. Здесь не хоронят обычных людей, только героев спецоперации. Почти над каждой могилой развевается российский триколор, флаги «За ВДВ!», «За ВМФ!», в зависимости от того, в каких войсках служил герой. Над Тимошкиной могилой родственники решили поставить российский триколор. Всё же боец сражался за Россию, за свою Родину.

На Аллее славы всюду развеваются флаги

На Аллее славы всюду развеваются флаги

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

До места захоронения Тимофея и его семью, гроб сопровождали почетный караул и духовой оркестр. Под марш, гимн России и оружейные залпы Тимофею Быкову отдали воинские почести.

Полотнище российского триколора снимают с гроба. Его отдадут отцу Тимофея, Николаю Ефимовичу.

Полотнище российского триколора снимают с гроба. Его отдадут отцу Тимофея, Николаю Ефимовичу.

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Отец Тимофея Николай Ефимович и вдова Ульяна.

Отец Тимофея Николай Ефимович и вдова Ульяна.

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Духовой оркестр проводит в путь военного.

Духовой оркестр проводит в путь военного.

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

«Комсомольская правда» – Тюмень» выражает искренние соболезнования родственникам и друзьям погибших. Вечная слава герою!

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