В Тюмени девятилетние хоккеисты устроили массовую драку на льду с соперниками из Кургана

Фото: скриншот с видео

Довольно необычно прошел хоккейный матч команд девятилетних мальчишек из тюменской команды «Рубин» и курганского «Зауралья». В один прекрасный момент между пацанами вспыхнула самая настоящая потасовка, которую пришлось разнимать тренерам обеих команд. Видео «ледового побоища» разлетелось по социальным сетям и, не поверите, стало буквально хитом интернета.

Известно, что массовая драка произошла в понедельник, 6 февраля. Как сообщили корреспонденту «КП»–Тюмень» в управлении по физической культуре и спорту Курганской области, после драки организаторы тут же провели совещание с участием тренеров и поговорили с игроками, участвовавшими в потасовке.

– Создана комиссия, в состав которой вошли тренеры, родители и представители администрации школы, которая определит конструктивные пути решения возникшей ситуации, в том числе во избежание аналогичных случаев. Также была проведена беседа с тренером тюменской команды «Рубин». Он претензий к курганской команде не имеет, – подчеркнули в правительстве.

Особое фи от зрителей и пользователей соцсетей получил игрок тюменской команды «Рубин-13» под номером 7. Мальчишка буквально вооружился клюшкой, как топором, и лупил соперника-зауральца. Зрители потребовали дисквалифицировать ребенка из команды и вообще запретить заниматься ему хоккеем. Однако власти против.

– Все необходимые меры будут приняты. Рубить сгоряча тоже не стоит, нужно помочь ребенку свою энергию направить в полезное русло, – отметили в управлении.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в 2019 году игроки ХК «Рязань» и тюменского «Рубина» завершили матч массовыми драками.