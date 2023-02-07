Нефтяники добыли юбилейную 130-миллионную тонну нефти

Фото: Андрей Сергиенко

Юбилейную 130-миллионную тонну нефти добыла компания «РН-Уватнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть». По итогам прошлого года успешность поисково-разведочного бурения предприятия достигла 100%, специалисты провели более 770 тыс. квадратных километров сейсмики 3D. Благодаря успешным геологоразведочным работам коэффициент восполнения добычи нефти на Уватском проекте превышает 100%.

Высокий уровень

Чтобы эффективно освоить месторождения в условиях труднодоступной болотистой местности, на Уватском проекте реализована стратегия по созданию хабов. Это центры с единой инфраструктурой, к которым присоединяются менее крупные месторождения-спутники. Сейчас на Увате действуют четыре хаба: Восточный, Протозановский, Тямкинский и Кальчинский, инфраструктура которых постоянно расширяется. Здесь построены два центральных пункта сбора нефти, две нефтеперекачивающие станции, пять испытательных химико-аналитических лабораторий. Развитие Уватского проекта связано с созданием новых кластеров - Таврического и Юганского. В среднесрочной перспективе предприятие планирует ввести девять новых месторождений.

С помощью цифровых технологий компания обеспечивает высокий уровень промышленной безопасности. Информационно-технологическая система «Сфера 3D» содержит более 4,2 тысячи цифровых моделей объектов и транспортных средств и позволяет принимать оперативные и эффективные решения в процессе добычи нефти, поддержания пластового давления, использования энергии.

Фото: Андрей Сергиенко

С заботой о природе

Особое внимание уделяется заботе об окружающей среде. Предприятие осуществляет контроль парниковых газов с помощью оборудования для наземного мониторинга содержания метана. Ежегодно обследование включает до 2,8 тыс. замеров на инфраструктурных объектах сбора и подготовки нефти и газа. Ведется системная работа по лесовосстановлению и сохранению водных биологических ресурсов региона. В прошлом году по заказу нефтяников на рыбохозяйственных заводах выращено и выпущено в реки Обь-Иртышского бассейна более 5 млн мальков ценных видов рыбы - нельмы, муксуна и пеляди, а также высажено около 500 тыс. саженцев сосны. Общая площадь лесных насаждений превысила 210 га.

Компания поддерживает и научные исследования в сфере сохранения окружающей среды и эколого-просветительской работе. В 2022 году на средства предприятия была организована экспедиция по долине реки Иртыш Уватского района, во время которой ученые обнаружили представителей 70 видов птиц, в том числе 11 редких и охраняемых видов. Ведется долгосрочная программа по сохранению в Тюменской области популяции северного лесного оленя, впервые издана книга об особо охраняемых природных территориях региона.

Фото: Андрей Сергиенко

Деятельность Уватского проекта обеспечивают 2,5 тысячи сотрудников предприятия и более 7 тысяч сотрудников подрядных организаций. Следуя принципам социальной ответственности, компания создает для работников на месторождениях, в том числе удаленных, комфортное проживание и безопасные условия труда. В начале этого года на Протозановском месторождении, центре крупного хаба, открылся новый вахтовый жилой комплекса на 110 мест. Предприятие неоднократно отмечалось наградами всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», в том числе за создание и развитие рабочих мест.

«РН-Уватнефтегаз» - один из крупнейших недропользователей, налогоплательщиков и работодателей юга Тюменской области. В рамках действующего соглашения между НК «Роснефть» и Тюменской областью предприятие реализует социальные проекты в сфере образования, здравоохранения и спорта. Предприятие взаимодействует с коренным населением Уватского района, содействуя сохранению их культуры и уклада жизни.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Предприятие основано в 2001 году для разработки месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и ХМАО-Югре.

- Общая площадь 19 лицензионных участков проекта составляет более 25 тыс. квадратных километров.

- Эксплуатационный фонд превышает 1400 скважин

- Протяженность трубопроводов - 1000 км.

- Протяженность линий электропередачи - более 1500 км.

- Протяженность автодорог - более 450 км.