В Тюмени на неделе с 24 по 30 октября 2022 года может пройти снег с дождем. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 24 по 30 октября 2022 года будет стоять в основном комфортная для этого времени года погода. Однако в один из дней можно ждать снега с дождем.

Сегодня, 24 октября, по сведениям местных синоптиков, ожидается сильный ветер юго-западного направления, порывы которого достигнут 16 метров в секунду. Температура наружного воздуха составит пять градусов со знаком плюс. Завтра, во вторник, будет также неспокойно – ветер не стихнет, к тому же всю ночь и до 17.00 прогнозируют мелкий дождь, который может испортить настроение тем горожанам, кто находится в отпуске и хотел прогуляться по городу, чтобы насладиться осенними красками.

В среду станет прохладнее – всего два градуса, но пока еще выше нуля. А вот ночью ожидается легкий морозец. В четверг, 27 октября, температура воздуха опустится еще на один градус (ночью минус 4). В пятницу будет пасмурно, плюс 3. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью шесть метров в секунду.

Что касается выходных, то начнутся они со снега с дождем. Солнца ждать не стоит – небо заволокут плотные тучи, так что небесному светилу останется только ждать своего часа.

На следующей неделе, по предварительным данным, также будет идти снег с дождем и просто небольшой дождь. Крепких морозов пока не будет.