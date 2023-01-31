Жителя Тюмени дважды за полчаса сбила машина, второй раз - после возвращения из больницы

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Настоящим «победителем по жизни» оказался 26-летний житель Тюмени, который накануне, 30 января 2023, умудрился дважды за полчаса попасть под машину. В первый раз он перебегал дорогу вне пешеходного перехода в районе ДК «Строитель» (ул. Республики, 189), а второй раз – в районе Областной клинической больницы №2, откуда возвращался после первого ДТП.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области, после того, как его сбил водитель автомобиля «Рено Логан», молодой человек получил ушиб плеча и травму лица. Его сразу же отправили в больницу на осмотр, где оказали всю необходимую помощь, но от госпитализации он отказался.

Выйдя из больницы, он снова перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под колеса Mitsubishi.

В департаменте здравоохранения Тюменской области корреспонденту «КП-Тюмень» рассказали, что первый вызов поступил на пульт диспетчера в 21.36. Однако уже через несколько минут диспетчеры зафиксировали повторный вызов. «Счастливчика» снова доставили в приемное отделение ОКБ №2, после чего отправили в профильное отделение.

Сейчас его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

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