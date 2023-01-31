Российский ювелир ремонтирует кольца «Картье» с бриллиантами стоимостью 5 миллионов рублей

Фото: Евгения Суворова

Владимир Котов – один из первых тюменских ювелиров и единственный, кто, несмотря на почтенный возраст (Владимиру Ивановичу скоро исполнится 73 года) до сих пор работает в ежедневном режиме.

Носить золото большинство людей не умеет

Начинал свою деятельность в 80-х годах. Тогда, как вспоминает Котов, в эпоху Советского Союза, в Тюмени была только одна ювелирная мастерская, на улице Республики, 181 (рядом с бывшим рестораном «Русь»). Да и магазинов – всего два: «Лазурит» и салон для новобрачных на Мельникайте.

– Отец был мастером на все руки: чинил часы, мотоциклы, велосипеды, бытовую технику, поэтому с мелкими предметами я потихоньку начал работать еще в детстве. Так и пришел в профессию ювелира, несмотря на то, что окончил Тюменское музыкальное училище, – вспоминает мужчина. – Раньше ювелирных мастеров было человек 15 на весь областной центр. Мы относились к «Рембыттехнике», то есть оказывали бытовые услуги населению. Была определенная разнарядка (в соответствии с плановой экономикой страны) сколько заказов нужно сделать за месяц, и тюменские ювелиры план всегда выполняли. Придешь с обеда – а у мастерской уже очередь.

Фото: Евгения Суворова

Владимир Иванович специализируется на золоте. Серебро считается экономически не выгодным металлом для ювелиров, поскольку и без того массово производится. Котов не только паяет порванные цепочки, выправляет погнутые кольца и серьги, но и делает на заказ индивидуальные авторские украшения. В прошлом веке, как рассказывает тюменский ювелир, специальных готовых форм для изготовления золотых изделий было мало: шар да кленовый лист. Сейчас же можно сделать украшение на любой вкус.

Раньше золото было лучше?

Ювелир подчеркнул: золото носили и будут носить всегда.

– Бывает, приходит человек и просит: сделайте что-нибудь современное из бабушкиного кольца, доставшегося по наследству. Якобы раньше-то золото хорошее выпускали, ему сносу не было – так рассуждает не посвященный в тонкости ремесла посетитель ювелирной мастерской.

На самом деле золото в ювелирных изделиях одинаково во все времена. Мы носим не золото, а сплав. Цифры 375, 585 и 750 показывают, какое количество золота в сплаве. Цвет золотых украшений тоже зависит от того, какой металл, помимо золота, присутствует в сплаве. Серебро дает зеленоватый оттенок, медь – красноту, – поясняет мастер. – Из золота 999,9 пробы нельзя ничего сделать, оно очень мягкое и лежит в слитках в хранилище Центробанка. Поэтому не удивляйтесь, если вы, к примеру, купили золотой браслет весом 10 граммов, а через несколько лет постоянной эксплуатации он стал весить уже 9,6 грамма. Золото медленно, но верно, стирается со временем.

Второе всеобщее заблуждение – то, что в ювелирных магазинах можно нарваться на подделку. Это невозможно, потому что такой системы контроля за подлинностью золотых украшений, как в России, нет ни в одной стране мира. И пробу на золоте подделать тоже невозможно, даже при ремонте изделий.

В пир и в мир

По мнению ювелира, носкость золотых украшений определяется двумя основными признаками. Во-первых, это толщина изделия.

– В советское время и «лихие 90-е» золотые украшения были преимущественно гораздо толще, чем сейчас (а, следовательно, удлинялся и срок ношения изделий). В наши дни золотые изделия – это дорогое удовольствие, поэтому заводы-изготовители делают кольца и сережки довольно тонкими, чтобы уменьшить вес и соответственно их стоимость. А тонкие вещи очень хрупкие, и носить их нужно очень осторожно.

Фото: Евгения Суворова

Второй признак, оказывающий влияние на долговечность цепочки и других украшений, – частота их использования.

– Мы же как делаем? Надели, допустим, шикарный золотой браслет и носим его, не снимая. И спим в нем, и хозяйственными делами занимаемся, и в море купаемся. А золотые изделия должны четко разделяться на те, которые для повседневного ношения, и другие – на выход, – советует ювелир. - Бывает, принесет женщина кольцо с камнем, начнешь его чистить и видишь под увеличительным стеклом колонии микробов: остатки пищи, крема для рук, кожных частиц.

Конечно, отполировать изделие и профессионально почистить можно только в условиях салона: здесь есть специальное оборудование. А в домашних условиях Котов рекомендует хотя бы раз в месяц замачивать золото в кипятке с добавлением жидкости для мытья посуды на полчаса. Затем изделие нужно хорошенько потереть: для этой цели вполне подойдет старенькая зубная щетка.

Фото: Евгения Суворова

Цыплят по осени считают, а золото – по весне

К Котову идут по рекомендации знакомых, как к лучшему и опытнейшему ювелиру города. Многомиллионные изделия от мировых брендов тюменский ювелир держал в руках не единожды.

Так, самой дорогой работой в его практике стало кольцо «Картье», которое венчал большой бриллиант весом в четыре карата. Примерная стоимость изделия – 5 миллионов рублей. Нужно было увеличить размер кольца. А не так давно девушка принесла кольцо, разломанное на множество маленьких частиц.

Как оказалось, девушка стряхнула кольцо вместе с перчаткой на парковке возле супермаркета. Случайно переехала свою пропажу автомобилем. Обнаружила, что потеряла любимое украшение, только дома. Вернулась на парковку, нашла валяющуюся на земле перчатку вместе с остатками кольца. Только бриллиант остался нетронутым: не зря этот камень считается одним из самых прочных в мире.

– Женщины – рассеянные создания, – смеется ювелир. – Сколько раз слышал истории, как теряется золото осенью при уборке урожая. Потом начинают грядки весной копать – и находят.

Фото: Евгения Суворова

Главное – камни не сжечь

Начать заниматься ювелирным делом не так просто, как кажется. Нужно много специализированного оборудования. Раньше его Котов покупал в Москве или Санкт-Петербурге. Это были поставки из Европы. Сейчас они прекратились. Теперь найти то, что нужно, проблематично. Выручает китайское производство, и то не всегда.

У каждого ювелира в салоне – свое рабочее место. У коллег не принято что-то брать с соседнего стола или передвигать.

– Движения отточены до автоматизма. Пинцет лежит слева, справа – горелка, припой, впереди – растворы. Привык к такой расстановке, – говорит Владимир Иванович.

Фото: Евгения Суворова

Новые технологии не стоят на месте, в том числе и в ювелирном деле. Раньше при чистке кольца приходилось убирать камни из лапок, их держащих. В противном случае реагенты могли сжечь камень. Теперь за чистку ювелирных изделий отвечает ультразвуковая мойка, внутри которой не потеряется даже самый мельчайший фианит. А современная технология лазерной пайки позволяет производить более качественный ремонт украшений.

Есть и минус в любимой работе – это профессиональная болезнь в виде ухудшения зрения, ведь глаза все время находятся в напряжении.

Добавим, Владимира Ивановича можно считать основателем династии ювелиров Котовых. Этим ремеслом много лет занимается сын мастера, а теперь подключился и внук, тоже Владимир.