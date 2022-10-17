«Попробуй татар на вкус»: какие тайны хранит авторский тур «Татарское ожерелье Тюмени»

Фото: предоставлено Альмирой Гумеровой

В человека, увлеченного историей происхождения своего народа, не влюбиться просто невозможно. Поэтому неудивительно, что так много желающих побывать на новом необычном экскурсионном туре «Татарское ожерелье Тюмени», автором которого выступает Альмира Гумерова. Она считает, что история сибирских татар, которые живут на этой земле столетия, очень самобытна, богата уникальными традициями и обычаями.

– Была задумка создать брендовый туристический маршрут по истории татар Сибири, который станет еще одной визитной карточкой региона, ведь татары – вторая титульная нация после русских, – пояснила она.

А вот это сама Альмира, которая организовала тур. Фото: предоставлено Альмирой Гумеровой

Драгоценные камни истории

Ученые считают, что сибирские татары прошли длительный и сложный путь этногенеза (развития – прим.ред.) Их предками были древние тюрки, появившиеся в Прииртышье и Притоболье до нашей эры, и тюркские племена, пришедшие на Барабу и в другие районы Западной Сибири во времена существования Хуннского государства. Именно древнетюркские племена составили основной этнический компонент на первом этапе этногенеза сибирских татар. С ними смешались тюрки (кыпчаки и кимаки), пришедшие в Западную Сибирь в IX-XI веках. Сейчас в Тюменской, Томской и Новосибирской областях насчитывается 300 тысяч сибирских татар.

Второй большой «пласт» татар Сибири – это бухарцы, которые ассимилировались с татарами. Бухарцами называли торговый люд – выходцев из Бухары (Узбекистана) и других городов Средней Азии. Как известно, через Тюмень шли торговые караванные пути, и в 1596 году последовал Высочайший Указ русского царя Федора Иоанновича: «чтобы с приходимых караванов с татарами не брать никакой пошлины и торговым при них людям оказывать приличное уважение и поощрительную благодарность на будущее их гостевое прибытие».

Третий «пласт» – казанские (или поволжские) татары, основная масса которых пришла в Сибирь до революции, во время Столыпинской аграрной реформы. В то время за Уралом давали беспошлинные земли в пользование крестьянам, и многие этим воспользовались, в том числе и два прадеда Альмиры Гумеровой Хасан Мингулов и Сибгатулла Гатауллин. Оба являются основателями деревни Ак куль (сейчас деревня Дулепино в Ярковском районе). Что касается правнучки, то Альмира – бухарка в девятом поколении по линии отца и казанская татарка в седьмом поколении по линии матери.

Автор тура считает очень важным рассказывать об уникальной культуре, традиции и быте татар Сибири.

– Отсюда и название «Татарское ожерелье»: татарский народ в Сибири – это не один большой «камень», глыба, а драгоценные камни, нанизанные один за другим в течение столетий на живую нить времен. Драгоценные камни на ожерелье – это люди с их историями, судьбами. Это нить историй поселений татар вокруг Тюмени, – поясняет Альмира Гумерова.

Три старинных села

В туристический маршрут входят три старинных села: Ембаево, Казарово, Янавыл (современный район Парфенова или Новые Юрты). Маршрут показывает историю сибирских татар с разных ракурсов. Это мысли и чувства трех ярких образованных представительниц татар Сибири: Альмиры Гумеровой, директора и хранительницы фондов музея села Ембаево, бухарки в 14-м поколении Нэли Файзуллиной, хозяйки уникального ретро-дома, журналиста, общественного деятеля сибирской татарки Зулейхи Алишевой.

Первая жемчужина татарского «ожерелья» Тюмени – это село Ембаево Тюменского района. В музее Ембаево собрано почти три тысячи экспонатов. Люди могут увидеть и даже потрогать старинный кирпич, походный самовар, в котором можно приготовить и суп, и чай одновременно. Посетители могут побывать в действующей мечети, одной из самых старинных каменных мечетей за Уралом, построенной в 1884 году стараниями Нигматуллы Хаджи Кармышакова, пожалуй, самого известного бухарца Сибири.

Экскурсия обязательно идет по знаковым местам. Фото: предоставлено Альмирой Гумеровой

Вторая «остановка» – ретро-дом Зулейхи Алишевой. Здесь раскрывается история сибирских татар через историю одной большой семьи. Гости погружаются в атмосферу старинного татарского дома от периода прапрабабушек до советского времени.

Третья точка туристического маршрута – гастрономическо-развлекательная.

– Я приглашаю в свой дом, за татарский стол, где присутствующие «пробуют татар на вкус», – смеется Альмира. – Так, пеку шесть-семь видов пирогов. Всегда есть урама (особым образом приготовленный праздничный хворост, который делали на свадьбу), обязательны маленькие пирожные из песочного теста с сибирскими ягодами: иргой, брусникой и черной смородиной. Третье блюдо – это трехслойный пирог (курага, чернослив, лимон), с которого и начинаю свой рассказ о происхождении татар Сибири. Угощаю творожным пирогом, состоящим из сухого теста, творога, сливок и взбитых белков.

Тюменка старается, чтобы на столе были представлены пять разных видов теста: дрожжевое, сдобное, песочное, татарское и урама (готовится на яичных желтках). Но и горячее блюдо на столе непременно должно быть. Оно всегда разное, в зависимости от сезона: зур бялеш (большой пирог с мясом), вак бялеш (пирог с мясным фаршем), эчпочмаки (треугольные пирожки с куриным филе).

Вот такие блюда национальной кухни всегда на столе у татар. Фото: предоставлено Альмирой Гумеровой

Для дорогих гостей на столе всегда фрукты, сухофрукты, мед, перетертые ягоды. В частности, в сезон – перетертая брусника со сгущенным молоком и кедровыми орешками. По словам Альмиры, бухарцы всегда везли что-то необычное и вкусное в Тюмень, поэтому приветствуется оригинальность в подаче и составе блюд.

– Угощаю тем, что может удивить. Сейчас идет заготовка пастилы, и я могу подать пастилу из яблок, черноплодной рябины. Затем наступает время Казэ (вяленого мяса). Чай наливаю тоже всегда оригинальный, куда входит до восьми разных трав. В сентябре в меню добавились сибирские баурсаки, готовить которые меня научила сибирская татарка Фарзана, – сообщает радушная хозяйка.

Сервировка стола – это отдельная тема. Каждый раз хозяйка расстилает гостям новую скатерть (их 52 в ее коллекции!), подбирает чайные сервизы под скатерть и живые сезонные цветы из сада.

Платок возрастом в 150 лет

После дегустации блюд национальной кухни гости могут сфотографироваться на память в аутентичных и стилизованных нарядах бухарцев и татар 19 века.

– Это калфак (женский головной убор) моей бабушки, а вот – старинный платок прапрабабушки, ему почти 150 лет, – рассказывает автор тура.

– Замечательная мастерица из Ембаевских юрт Лилия Ханум изготовила вручную совсем недавно еще два новых женских калфака и мужскую тюбетейку по старинному музейному образцу. В ближайшее время планируем сшить женские платья и камзолы в синих и бардовых тонах.

Повсюду элементы татарской культуры. Фото: предоставлено Альмирой Гумеровой

В завершение экскурсии каждому гостю вручают подарок: букет из полевых сибирских лечебных трав (тысячелистника, пижмы, зверобоя, душицы), травяной чай в тканевом мешочке или крафтовом пакетике, платок, украшения или особые сладости.

Примечательно, что на экскурсию приходят представители всех национальностей, которым отзывается тема истории татар Сибири. Плюс гостей привлекает экзотика: две экскурсионных точки маршрута «проходят» через посещение частных домов, что весьма непривычно. Альмира уверена: следуя зову сердца, можно и нужно охранять, развивать и сберегать для следующих поколений территорию, на которой ты живешь.

Швейная машинка сибирских татар. Только гляньте, какие узоры ею можно вышить! Фото: предоставлено Альмирой Гумеровой

– «Тюменское ожерелье Сибири» – это не просто тур. Это еще и рассказ об отношениях в семье, добре, любви, трудолюбии, уважении к старшим, силе духа и отваге – обо всем том, что не зависит от нации и вероисповедания, а является общечеловеческой ценностью, – подытожила автор проекта.

Недавно был запущен еще один тур выходного дня – «Сибирь с татарским акцентом», который соединяет Тюмень и Тобольск, рассказывает историю татар от Тюменского ханства до современности, поведает о людях и поселениях по пути следования.