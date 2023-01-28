Губернатор Александр Моор наградил Студенческий совет Тюменской области

Фото: правительство Тюменской области

В День студента, 25 января, Александр Моор традиционно встретился с инициативными учащимися вузов, колледжей и техникумов области.

В этом году мероприятие прошло в правительстве региона. Губернатор выступил с приветственной речью, вручил благодарственные письма наиболее активным членам Студсовета созыва 2022 года и познакомился с вновь избранным составом. Также он отметил качественную работу по организации обсуждения проекта межвузовского кампуса и поделился планами по открытию новых молодежных пространств в Тюмени и муниципалитетах.

- 2022 год был для Студсовета ярким и насыщенным. Мы смогли вдохнуть вторую жизнь в проекты, которые не проводились с 2019 года. Более 6 тысяч учащихся приняли участие в мероприятиях, организованных нашей командой. Это областной студенческий форум, «Кампус 2.0: ВОбщаге», конкурс управленцев «Лидеры 72», региональный этап премии «Студент года - 2022» и областное посвящение в первокурсники. Показатели вернулись к допандемийному уровню. Очень надеюсь, что Студенческий совет следующего созыва будет достойным преемником. Спасибо всем причастным за этот год, было здорово! - поделилась своими мыслями Динара Канаева, председатель Студенческого совета 2022 года, а также участница состава 2023 года.

Также на событии были презентованы результаты исследования студенческой среды Тюменской области. По поручению губернатора на протяжении всего года проводилась серьезная работа по выявлению проблемных точек в ее развитии. Активисты уделили особое внимание трем сферам жизни студентов - финансам, карьере и жилищным условиям. Александр Моор поручил направить полученную информацию в профильные органы власти для работы.

- В начале 2022 года встреча с Александром Викторовичем проходила в онлайн формате. Хорошо, что в этом году она состоялась очно, и мы смогли лично рассказать о проделанной работе губернатору, представителям образовательных организаций и ребятам, которые пришли нам на смену. На этом мероприятии мы официально передали свои полномочия следующему созыву, но некоторые ребята из нашей команды избрались на новый срок, и мы будем продолжать участвовать в деятельности Студсовета, - рассказала Виктория Андреева, член Студенческого совета Тюменской области 2022 года.