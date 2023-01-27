Российский дизайнер шьет венцы и кокошники стоимостью до 300 тысяч рублей Фото: Евгения Суворова

Изготовлением женских головных уборов мастер золотного шитья, дизайнер Алена Павлова занимается уже давно. Этому предшествовал возникший интерес к изучению родословной и истории переселенцев нашего края. Все это вылилось в итоге к скрупулезному изучению традиционного этнографического костюма и, в частности, к созданию уникальных женских головных уборов по музейным образцам.

Невеста или старая дева?

– Как-то, 8 лет назад, гуляла по улице Дзержинского и заглянула в Дом Буркова, где увидела, как восстанавливают утраченную тюменскую домовую роспись. Меня это так увлекло! Захотелось тоже научиться этому ремеслу, – рассказывает Алена. – Так я познакомилась с большим количеством единомышленников, с людьми, которые не только ценят русскую культуру, но и пытаются сохранить и возродить промыслы.

Все знают поговорку «встречают по одежке».

– Раньше паспортов у крестьян не было, но по тому, что надето на человеке, определяли, из какой он губернии, уезда, села. Об этом могли «рассказать» цветной узор на паневе (юбке), крой сарафана, душегреи, верхней одежды. А по женскому головному убору видно было, кто перед тобой: девица на выданье, уже просватанная девушка, замужняя дама или старая дева, – говорит мастер. – Занимаясь репликой (воссозданием по этнографическим образцам) сарафана Русского Севера (а в нашем регионе это одни из первых переселенцев), захотелось к нему сшить головной убор. Так и стала потихоньку их изучать.

Стоимость такой красоты доходит до 300 тысяч рублей Фото: Евгения Суворова

По словам Алены, ей понравилась техника «сажение по бели», когда на выбеленную хлопчатобумажную нить «садится», пришивается жемчуг, бисер, перламутр.

– Большинство людей называют все русские этнографические женские уборы кокошниками, что в корне неверно, хотя это уже стало словом нарицательным. А ведь уборы имеют более 50 названий. Их также можно разделить на три основных категории: девичий, свадебный и женский головной убор. Как правило, девичьи головные уборы – это повязки. Их покупали на ярмарках, и стоили повязки довольно дорого из-за золотной вышивки. Те, у кого не было средств, могли сшить себе повязку самостоятельно, используя парчу и бархат. Несколько таких повязок хранятся в музее имени Словцова, – говорит мастерица.

Венец от Алены Фото: Евгения Суворова

Девицы на выданье стремились привлечь к себе внимание и украшали повязки дополнительно, пришивая перламутр и жемчуг поверх. Чем богаче была украшена повязка, тем лучше – значит, девушка из состоятельной семьи, за ней дадут хорошее приданое. Повязки передавались от старшей сестры к младшей, и каждая привносила в ее убранство что-то свое. На свадьбу надевали венец. Это очень дорогое удовольствие, не каждая семья могла себе его позволить, поэтому венцы даже брали напрокат. Такая услуга могла быть равной по стоимости обозу пшеницы.

Замужняя женщина носила кокошник, кику, сборник, шамшуру и другие уборы, закрывающие, в отличие от повязки и венца, волосы.

О дизайнеры пока немногие знают в Тюмени Фото: Евгения Суворова

Еще один венец Фото: Евгения Суворова

Только антиквар!

Что необходимо для создания головного убора? По мнению Алены Павловой, сначала нужно перелопатить гору литературы, изучить досконально историю вопроса.

Российский дизайнер шьет венцы и кокошники стоимостью до 300 тысяч рублей Фото: Евгения Суворова

– В интернете нет ничего, что бы подходило для изучения этнографического головного убора, никаких видеоуроков и пояснений. Я часами рассматривала фотографии и картинки в книгах, выставочные экземпляры кокошников и венцов в музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Решала, как задуманную технологию воплотить в жизнь, ведь сам процесс изготовления утрачен, а некоторых деталей для изделия уже не найти: их надо изготавливать самостоятельно, – заметила реконструктор.

Павлова даже придумывает механизмы, которые могли бы в старину использовать мастера для создания венцов и повязок.

– Вот эта латунь на узоре головного убора должна быть гармошкой. Догадалась, как можно это сделать. Пошла на «Блошинку», купила нужные мне детали и собрала механизм, – вспоминает она.

На работу уходит немало времени Фото: Евгения Суворова

Как признается тюменский дизайнер, создание головных уборов – дело очень хлопотное и затратное. Пока их сделано только десять. И это неудивительно: процесс изготовления, например, одного венца занимает порядка полугода. Потому и стоимость соответствующая: от 168 до 300 тысяч рублей.

– Уборы создаются из антикварных материалов (старинный бархат, позумент, кристаллы в оправах, золотная нить, канитель с содержанием золота). Только так создается нужный эффект, когда вещь выглядит дорого и богато, – поясняет Алена. – Использую домотканный лен, стекла ручной огранки (их нахожу на антикварных сайтах Европы). Вы знаете, что раньше стекло стоило дороже полудрагоценных камней? Все потому, что стекла было очень мало, а камней на Урале – полно. «Шумелки» (пелепелки) для реплики свадебного венца Архангельской губернии вырезаю из латуни сама. Эти детали при движении создают характерный звук. Раньше считали, что он отпугивает злых духов, ведь невесту могли сглазить.

Кокошник от Алены Фото: Евгения Суворова

Самое сложное – сделать выкройку головного убора. Она должна соответствовать музейному образцу чуть ли ни миллиметр в миллиметр. Затем прокладывается бель по витиеватому рисунку (и шнур не прерывается), а потом по ней пришивается перламутр, жемчуг, бисер, далее – латунный шнур. Его с 1914 года и по сей день производит Денисовский завод (Владимирская область) для украшения военных мундиров. Затем венец вырезается из настила и собирается в нужную конструкцию, которая удерживается на голове с помощью шелковых лент. Венцы заказывают невесты: этот убор отлично подходит к свадебному платью любого стиля, даже с черным эпатажным костюмом смотрится волне органично.

Головные уборы тюменской мастерицы «живут», преимущественно, в крупных российских городах и за границей. В Тюмени дизайнера пока знают немногие. Со временем Алена Павлова стала не только шить, но и коллекционировать женские головные уборы. Так, она приобрела очень дорогие старинные кику (шапочку), сборник, расшитые золотной нитью.

Хранятся венцы в специальных окладах (коробах): так они приобретают не только утилитарное значение, но и могут являться и арт-объектом в интерьере. Их делают по эскизам Павловой из сибирского капа, который дороже карельской березы.

Еще одно произведение мастерицы Фото: Евгения Суворова

– Стараюсь задействовать в работе других тюменских мастеров, потому что очень хочется, чтобы у вещей была привязка к региону, – подчеркнула реконструктор. Таким образом, венец – это не только предмет одежды, но и произведение искусства в достойной огранке.

В дуэте с историком моды

Когда Алене Павловой в один прекрасный вечер позвонили и пригласили стать одним из экспертов передачи «Модный приговор», женщина подумала сначала, что это розыгрыш. Предполагалось, что изделия тюменки будут надеты на моделях, демонстрирующих одежду российских дизайнеров. Однако Павлова предложила редакторам другую концепцию – рассказать телезрителям о трансформации женского головного убора – от повязки до кокошника.

– Вместе с историком моды Александром Васильевым снялась для рубрики «Модный совет», – рассказывает Павлова. – Все пошло не по сценарию. Васильев начал рассказ не с повязки, а с кокошника, потому что он лежал ближе всего к мэтру моды. Пришлось перестраиваться на ходу. Все получилось, сняли с первого дубля.

Кокошник в работе Фото: Евгения Суворова

Самое интересное, что после выхода передачи тюменского мастера пригласили дать серию мастер-классов по изготовлению кокошников в Коми-Пермяцком автономном округе. Именно их они увидели на «Модном приговоре».

Алена Павлова признается, что глобальная цель создания авторских головных уборов, копий и реплик – вовсе не их продажа. Главное – возродить историю создания и ношения этнографического костюма, популяризировать его.

С таким венцом только под венец Фото: Евгения Суворова

– Находясь за границей, я видела, что невесты выходят замуж в национальных костюмах. Радостно от того, что сейчас венцы у меня приобретают, чтобы надеть их в ЗАГС, на венчание. Они преображают девушек и женщин и становятся их семейной реликвией. Хочу оставить несколько венцов своей дочери. Ей пока всего пять лет, но надеюсь, она сбережет головные уборы для следующих поколений нашей семьи, – подытожила тюменский дизайнер.