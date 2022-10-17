В Тюмени на неделе с 17 по 23 октября 2022 года ночные температуры упадут до минус 2 градусов. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 17 по 23 октября 2022 года будет стоять в основном комфортная для этого времени года погода. Снега ждать пока не стоит.

Сегодня, 17 октября, по данным местных синоптиков, ближе к обеду может пройти дождь. Опасаться его не надо, он будет кратковременным и вряд ли доставит горожанам неудобства. А вот завтрашний ветер юго-западного направления, порывы которого местами будут достигать 11 метров в секунду, может здорово потрепать если не нервы, то волосы уж точно.

Во вторник температура наружного воздуха составит 9 градусов со знаком плюс, пасмурно, но без осадков. А вот в среду снова с неба прольется небольшой дождик. К тому же похолодает на три градуса.

В четверг и пятницу ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до плюс 5 – 7 градусов. Атмосферных осадков не будет.

Вполне комфортная погода будет и в выходные. Конечно, назвать ее теплой нельзя, но хотя бы без дождя и мокрого снега, и на том спасибо, как говорится. Днем ожидается 2 – 4 градуса, ночью пойдут минусовые температуры (-2...-4).

Что касается следующей недели, то погода будет примерно такой же. По предварительным данным, в среду стоит ждать сильного ветера, который принесет на своих крыльях кратковременное потепление до плюс 5 градусов. Осадки в виде снега с дождем могут пройти в понедельник.