Тюменцам расскажут, какая существует связь между театром и наукой

Фото: МТЦ "Космос"

С 17 по 21 октября в Молодежном театральном центре «Космос» пройдет Лаборатория социологических исследований «Театр + наука». Принять участие может любой желающий, необходимо зарегистрироваться.

Это совместный проект Театрального центра и Антропошколы ТюмГУ. 17 октября преподаватели университета прочитают лекции на следующие темы: «Место памяти и память места», «Невидимое видимое», «Возраст и пирамида Маслоу», «Воспоминания российских немцев о депортации». Режиссеры создадут художественную форму по теме каждой лекции. Затем участники распределятся в группы. На протяжении трех дней они будут создавать перфолекции — события, объединяющие лекцию и перформанс. Каждую группу будет курировать преподаватель ТюмГУ и режиссер.

21 октября пройдет итоговый показ, на котором участники представят четыре перфолекции. Вход свободный, по регистрации.

— На мой взгляд, наука не может быть заперта в стенах университетов. Для ТюмГУ сотрудничество с «Космосом» — перспективный формат, который позволяет превратить стандартные лекции в перформансы и объединить науку и театр. Такой синтез поможет обогатить и театр, и науку, найти новый язык, — поделился Александр Фокин, лектор, куратор Лаборатории.