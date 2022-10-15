Поездка помогла ей понять, что она хочет стать специалистом по экологическому праву Фото: Вера Зенина

Студентка ТюмГУ Елизавета Кубышкина выиграла путешествие по России за внеучебную деятельность. В 2021 году девушка стала амбассадором Центра Компетенций и получила возможность поучаствовать в программе «Больше, чем путешествие». В итоге тюменку ждал успех, и ее мечта о туре в Карелию стала реальностью.

Поездка помогла ей понять, что она хочет стать специалистом по экологическому праву.

Организаторы предоставили участникам маршрут - полное погружение в природу: проживание в избе без связи, еда, приготовленная на костре, и баня. Во время путешествия студенты проходили десятки километров в день. Туристская группа посетила финский хутор Арола, гору Кивакку, водопад Киваккакоски, Астерваярвскую тропу и множество озер, например, Паанаярви и Пяозеро.

- Я наслаждалась каждой минутой, каждым шагом, каждой каплей пота в пути, каждым приемом пищи у костра и вечерними песнями. Вокруг были прекрасные виды: северное сияние, водопады, озера, отголоски быта финнов. Мне еще никогда в жизни не было так комфортно, - поделилась своими впечатлениями Елизавета Кубышкина.

Благодаря этому путешествию девушка смогла полностью перезагрузиться и вернуться к себе, осознать, что с детства мечтала стать экологом. После возвращения в Тюмень она начала проходить курсы по спортивному туризму и делать научно-исследовательскую работу по экологическому праву.

Кстати, Лиза обучается юриспруденции, поэтому в будущем она решила поступить в магистратуру - изучать сферу экологического права.

Напоминаем, что «Больше, чем путешествие» - программа для поощрения перспективных и талантливых молодых людей со всей страны. Награды в виде поездок по России доступны победителям, финалистам и активным участникам конкурсов и проектов платформы «Россия - страна возможностей» и российского общества «Знание».