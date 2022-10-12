Концерт ANNA ASTI в Тюмени 12 октября 2022: как прошло выступление Анны Дзюбы, что за девушка была у нее на распевке и причем тут Киркоров

ANNA ASTI: концерт в Тюмени 12 октября 2022 Фото: Алексей КОСЕНЧУК

«Восставшая из пепла» экс-солистка популярного дуэта Artik & Asti, она же Анна Дзюба и, наконец, ANNA ASTI дала первый концерт в Тюмени в поддержку своего дебютного сольного альбома «Феникс». Билеты раскупили буквально за месяц до шоу, а те немногие места, которые еще остались в продаже, выросли в цене в два раза перед самым концертом. Но разве настоящих поклонников остановит цена в 3500 - 6000 рублей? Трижды «ха». Дворец спорта «Рубин» сегодня, 12 октября, был забит буквально под завязку: каждому хотелось вживую услышать хиты «Хобби», «Повело» и, конечно, «По барам» - визитную карточку певицы.

Кто такая Zapolya?

Надо сказать, что концерт ANNA ASTI в Тюмени задержали на целый час. Пока все зашли, пока разделись, пока рассмотрели мерчи (брендовая одежда Анны, - прим. ред.) – часа как не бывало. Однако для многих стало сюрпризом (и не очень приятным) участие «на разогреве» начинающей певицы Zapolya. «Окей, гугл» говорит, что это начинающая RnB-певица из Красноярского края Полина Запольская, которую даже когда-то хвалила Ёлка в полуфинале конкурса «Музыкастинг 4.0» на «Новом Радио» в Москве.

Певица Zapolya, выступавшая на разогреве у Асти Фото: Алексей КОСЕНЧУК

- Кто это? – перешептывались поклонники Асти. – Давайте нам сюда ту, на концерт которой мы пришли! То бишь Аню!

- Асти! Асти! Асти! – скандировала толпа, пока Zapolya исполняла аж 6 (!) композиций, из которых публика не знала ни одну. Но, надо признать, голос у девочки действительно есть, и тюменцы из уважения к выступающей ей активно хлопали.

Дворец спорта "Рубин" собрал более тысячи человек на концерте ASTI в Тюмени Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Впрочем, тут можно понять обе стороны. И жаждущих увидеть артистку людей, которые отстояли несколько часов в очереди, вынужденных теперь слушать неизвестную певицу. И организаторов концерта: скажем прямо, сольных песен у ASTI пока не так много, а стандартный хронометраж концерта (1,5 часа) нужно соблюдать.

Браво, ASTI!

Но про томительное ожидание тут же все забыли, когда Аня вышла на сцену. Такого буйства эмоций, визгов, криков, улюлюканья и аплодисментов Тюмень не слышала уже давно! Сама певица призналась в любви к нашему городу и тепло поприветствовала поклонников.

- Привет, мои любимые, дорогие и замечательные слушатели! – обратилась со сцены к тюменцам певица, сняв ультрамодные очки после первого номера. – Привет, мои самые родные сердца и самые чистые души! Я сегодня так рада видеть всех вас!

Кто такая ASTI? Певица ответила на этот вопрос во время открытия шоу Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На протяжении концерта в Тюмени ANNA ASTI постоянно общалась с публикой, рассказывая истории из своего детства и начала творческого пути. Но самой трогательной историей оказался рассказ о том, как в начале 2022 года ей пришлось «начать все с нуля».

- Я была разбита, опечалена, не знала, что делать. Но только благодаря вашей поддержке и тому, что я всегда мечтала стоять на сцене, я стала ещё успешнее, чем была в группе, - разоткровенничалась певица перед своей первой сольной песней «Феникс». – Когда я пою эту композицию, я всегда плачу. Давайте сейчас тихонечко её послушаем, обещаю не рыдать!

Все песни, как и полагается, Аня пела вживую. Вы только посмотрите на ее энергетику! Фото: Алексей КОСЕНЧУК

А ещё Асти рассказала о своеобразном «договоре» с Филиппом Киркоровым, с которым она исполнила дуэтную песню «Хобби». Оказывается, артисты на своих концертах поют эту песню сольно, а потом пересылают друг другу видосики из разных городов. Вот и тюменцы записали приветственное видео с исполнением «Хобби» господину Бедросовичу. Думаем, заценит!

Аня Асти под светом софитов Фото: Алексей КОСЕНЧУК

За время шоу Анна Асти сменила три концертных образа: с дерзкого на романтичный и наоборот. Певица пообещала, что уже «через полгодика» она снова вернется в Тюмень, чтобы представить новые хиты и уже полюбившиеся композиции. Мы будем ждать, правда?

Один из романтичных образов певицы на концерте Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В третьей части концерта ANNA ASTI примерила ещё один дерзкий образ Фото: Алексей КОСЕНЧУК

По барам в пьяном угаре! Слова этой песни знала абсолютно вся публика Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о реальной причине, почему Анна Дзюба покинула дуэт Artic & Asti. Новой солисткой дуэта стала Севиль Велиева, которая позже рассказала, что страдала от неразделенной любви.