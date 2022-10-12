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12 октября 2022 19:23

Концерт ANNA ASTI в Тюмени 12 октября 2022: как прошло выступление Анны Дзюбы, что за девушка была у нее на распевке и причем тут Киркоров

ANNA ASTI призналась в любви Тюмени и взорвала танцпол хитами «По барам», «Хобби» и «Повело»
Алексей КОСЕНЧУК
Алексей КОСЕНЧУК
ANNA ASTI: концерт в Тюмени 12 октября 2022

ANNA ASTI: концерт в Тюмени 12 октября 2022

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

«Восставшая из пепла» экс-солистка популярного дуэта Artik & Asti, она же Анна Дзюба и, наконец, ANNA ASTI дала первый концерт в Тюмени в поддержку своего дебютного сольного альбома «Феникс». Билеты раскупили буквально за месяц до шоу, а те немногие места, которые еще остались в продаже, выросли в цене в два раза перед самым концертом. Но разве настоящих поклонников остановит цена в 3500 - 6000 рублей? Трижды «ха». Дворец спорта «Рубин» сегодня, 12 октября, был забит буквально под завязку: каждому хотелось вживую услышать хиты «Хобби», «Повело» и, конечно, «По барам» - визитную карточку певицы.

Кто такая Zapolya?

Надо сказать, что концерт ANNA ASTI в Тюмени задержали на целый час. Пока все зашли, пока разделись, пока рассмотрели мерчи (брендовая одежда Анны, - прим. ред.) – часа как не бывало. Однако для многих стало сюрпризом (и не очень приятным) участие «на разогреве» начинающей певицы Zapolya. «Окей, гугл» говорит, что это начинающая RnB-певица из Красноярского края Полина Запольская, которую даже когда-то хвалила Ёлка в полуфинале конкурса «Музыкастинг 4.0» на «Новом Радио» в Москве.

Певица Zapolya, выступавшая на разогреве у Асти

Певица Zapolya, выступавшая на разогреве у Асти

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

- Кто это? – перешептывались поклонники Асти. – Давайте нам сюда ту, на концерт которой мы пришли! То бишь Аню!

- Асти! Асти! Асти! – скандировала толпа, пока Zapolya исполняла аж 6 (!) композиций, из которых публика не знала ни одну. Но, надо признать, голос у девочки действительно есть, и тюменцы из уважения к выступающей ей активно хлопали.

Дворец спорта "Рубин" собрал более тысячи человек на концерте ASTI в Тюмени

Дворец спорта "Рубин" собрал более тысячи человек на концерте ASTI в Тюмени

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Впрочем, тут можно понять обе стороны. И жаждущих увидеть артистку людей, которые отстояли несколько часов в очереди, вынужденных теперь слушать неизвестную певицу. И организаторов концерта: скажем прямо, сольных песен у ASTI пока не так много, а стандартный хронометраж концерта (1,5 часа) нужно соблюдать.

Браво, ASTI!

Но про томительное ожидание тут же все забыли, когда Аня вышла на сцену. Такого буйства эмоций, визгов, криков, улюлюканья и аплодисментов Тюмень не слышала уже давно! Сама певица призналась в любви к нашему городу и тепло поприветствовала поклонников.

- Привет, мои любимые, дорогие и замечательные слушатели! – обратилась со сцены к тюменцам певица, сняв ультрамодные очки после первого номера. – Привет, мои самые родные сердца и самые чистые души! Я сегодня так рада видеть всех вас!

Кто такая ASTI? Певица ответила на этот вопрос во время открытия шоу

Кто такая ASTI? Певица ответила на этот вопрос во время открытия шоу

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На протяжении концерта в Тюмени ANNA ASTI постоянно общалась с публикой, рассказывая истории из своего детства и начала творческого пути. Но самой трогательной историей оказался рассказ о том, как в начале 2022 года ей пришлось «начать все с нуля».

- Я была разбита, опечалена, не знала, что делать. Но только благодаря вашей поддержке и тому, что я всегда мечтала стоять на сцене, я стала ещё успешнее, чем была в группе, - разоткровенничалась певица перед своей первой сольной песней «Феникс». – Когда я пою эту композицию, я всегда плачу. Давайте сейчас тихонечко её послушаем, обещаю не рыдать!

Все песни, как и полагается, Аня пела вживую. Вы только посмотрите на ее энергетику!

Все песни, как и полагается, Аня пела вживую. Вы только посмотрите на ее энергетику!

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

А ещё Асти рассказала о своеобразном «договоре» с Филиппом Киркоровым, с которым она исполнила дуэтную песню «Хобби». Оказывается, артисты на своих концертах поют эту песню сольно, а потом пересылают друг другу видосики из разных городов. Вот и тюменцы записали приветственное видео с исполнением «Хобби» господину Бедросовичу. Думаем, заценит!

Аня Асти под светом софитов

Аня Асти под светом софитов

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

За время шоу Анна Асти сменила три концертных образа: с дерзкого на романтичный и наоборот. Певица пообещала, что уже «через полгодика» она снова вернется в Тюмень, чтобы представить новые хиты и уже полюбившиеся композиции. Мы будем ждать, правда?

Один из романтичных образов певицы на концерте

Один из романтичных образов певицы на концерте

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В третьей части концерта ANNA ASTI примерила ещё один дерзкий образ

В третьей части концерта ANNA ASTI примерила ещё один дерзкий образ

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

По барам в пьяном угаре! Слова этой песни знала абсолютно вся публика

По барам в пьяном угаре! Слова этой песни знала абсолютно вся публика

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о реальной причине, почему Анна Дзюба покинула дуэт Artic & Asti. Новой солисткой дуэта стала Севиль Велиева, которая позже рассказала, что страдала от неразделенной любви.

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