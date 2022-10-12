Законодатели Тюменской области, Югры и Ямала обсудили опыт благоустройства городов и вручили жилищные сертификаты ветеранам Севера

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Место для заседания выбрано неслучайно: начиная с 2017 года Лабытнанги успешно реализует различного уровня проекты по благоустройству. Гостям показали несколько общественных пространств, инициаторами создания которых выступили сами жители: въездная стела в город, получившая громкое название «Ворота Арктики»; открытый спортивно-досуговый комплекс «Старт» - излюбленное место семейного отдыха; обновленный в прошлом году сквер «Орбита» и городская гимназия, распахнувшая свои двери 1 сентября 2022 года после грандиозной реновации.

Как отметил спикер ямальского парламента и региональный координатор федерального партийного проекта «Городская среда» Сергей Ямкин, будущее малых северных городов напрямую зависит от позиции жителей и умения власти слушать людей.

- Люди должны участвовать в создании населенного пункта своей мечты. Без этого даже очень значительные финансовые вливания в благоустройство не гарантируют успеха. Мы поддерживаем лучшие идеи и совместными усилиями делаем их реальными. Подавляюще большинство проектов реализуется в рамках инициативного бюджетирования, - сказал парламентарий.

Глава Лабытнанги Марина Трескова также подтверждает, что запущенный на Ямале механизм инициативного бюджетирования - это хорошая возможность воплощать в жизнь желания горожан. Его главное преимущество - простой механизм выбора проекта и возможность отследить свою идею от начала и до конца.

Кстати, сейчас на Ямале городами с благоприятной средой признаны Надым, Тарко-Сале, Салехард, Губкинский и Новый Уренгой. Планируется, что к 2030 году этот статус получат все ямальские города.

- В короткое северное лето вопросы благоустройства находятся на особом контроле депутатов. В своих избирательных округах вместе с общественниками они обращают особое внимание на территории благоустройства, а также качество новых объектов. Мы должны сделать все, чтобы люди считали Ямал своим домом, - подчеркнул Сергей Ямкин.

Регионы-соседи также поделились своими практиками реализации проектов по благоустройству.

Так, председатель Думы ХМАО-Югры Борис Хохряков рассказал, что в его регионе проекты благоустройства дворовых территорий реализуются за счет окружных и муниципальных бюджетов, а также средств граждан.

- Задача законодателей - привлечь к этому и федеральные деньги. Это ускорит реализацию данных проектов, - подчеркнул он.

- Сегодня мы увидели результат диалога власти и общества. Он в реальных делах, которые и формируют облики наших населенных пунктов, - отметил спикер Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов.

Подвоя итоги данной темы участники пришли к выводу, что четкое взаимодействие общества и власти, а также желание жителей разделить ответственность за будущее своего населенного пункта может гарантировать эффективность финансовых вложений и менять судьбы городов.

Кроме того, в ходе заседания спикеры вручили жителям Лабытнанги жилищные сертификаты на переезд в Тюменскую область по программе «Сотрудничество». Северный стаж каждого из трех счастливчиков превышает 35 лет.

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Одним из обладателей сертификата стал Леонид Голомбиевский, работавший крановщиком на Севере с 1976 года. За его плечами - жизнь в балке, работа на различных объектах, только зимние отпуска - летом самый сезон строительных работ - и все понимающая семья.

По словам мужчины, смена места жительства никак не скажется на бесконечной любви к Ямалу.

Еще сертификат получила Надежда Макрушина из Харпа, которая отдала Северу 35 лет, трудясь разнорабочей и продавцом.

Ветеран Ямала Цира Купрашвили также переедет в Тюмень. Женщина приехала в Лабытнанги в 1986 году по комсомольской путевке. Большую часть трудовой деятельности отдала ЖКХ «Ямал», где работала диспетчером.

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Отметим, что только в этом году на переселение 84 лабытнангских семей в рамках программы выделено более 370 миллионов рублей, причем 59 семей уже воспользовались социальными выплатами.

Как отмети Сергей Ямкин, за эти годы программа накрепко связала северные регионы и доказала свою востребованность.

- Пункты экономически и политически важного документа увязывают проекты, имеющие общеобластное значение, и затрагивают практически все социальные направления. Это строительство дорог, детских садов и школ, обучение студентов в тюменских вузах, здравоохранение, социальные выплаты, строительство жилья. За эти годы на юг Тюменской области переехали тысячи ямальских семей и интерес к этому направлению программы не угасает. Только в Лабытнанги в списках программы на переселение состоят более 2 200 семей, - прокомментировал он.

Фуат Сайфитдинов и Борис Хохряков также отметили важность действия уникального договора о сотрудничестве территорий, который пролонгируется каждые пять лет.