В Тюмени осудили экс-руководителя финансовой пирамиды, из-за которой 157 человек лишились 61 миллиона рублей Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Пять лет и один месяц колонии общего режима и обязательство выплатить 61 миллион рублей – таков итог деятельности 31-летнего экс-гендиректора компании «Резана-Финанс» Александра Карпова, который признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере.

История началась ещё в ноябре 2015 года в Пензе. В то время Карпов работал генеральным директором предприятия и открыл офис в Тюмени для того, чтобы выманивать деньги у населения. В 2016-2018 годах мошенник развернул в СМИ активную рекламную кампанию о привлечении денег людей под проценты, которые были существенно (на 3–4%) выше банковских.

Деньги населения передавались по договорам займа. Чтобы создать видимость исполнения обязательств, в нескольких случаях Карпов выплачивал займодавцам начисленные проценты и возвращал сумму за счет денег других клиентов. По-русски говоря, контора работала по принципу финансовой пирамиды.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, от действий Карпова пострадали 157 человек, а общая сумма похищенных денег перевалила за 61 миллион рублей.

Пять лет назад Железнодорожный районный суд Пензы осудил Карпова на 4,5 года за мошенничество. На тот момент он похитил более 27,5 млн рублей у 146 человек. В ноябре 2019 компанию «Резана-Финанс» исключили из единого госреестра юридических лиц как недействующее предприятие.

Помимо наказания в виде лишения свободы, суд удовлетворил иски потерпевших и взыскал с подсудимого более 61 миллиона рублей. Приговор пока в законную силу не вступил.

КСТАТИ

В интернете до сих пор существует официальная страница компании. В описании сказано, что «Резана-Финанс» – это «молодая и перспективная компания родом из Пензы, которая предоставляет частным клиентам широкий спектр финансовых услуг».

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