В Тюмени кардиохирург спасает жизни тысячам малышей и подростков

Кирилл Горбатиков с маленьким пациентом Фото: Евгения Суворова

Герои в толпе незаметны. Они так же, как все, покупают продукты в магазинах, добираются на работу по пробкам и моют дома посуду. Однако от их знаний, умений зависят судьбы детей, а значит, будущих поколений. Имя Кирилла Викторовича Горбатикова давно известно за пределами России. Четверть века доктор медицинских наук, профессор, заведующий детским кардиохирургическим отделением ОКБ № 1 Кирилл Горбатиков спасает жизни маленьких пациентов.

- Это специалист от Бога, не иначе. Мне посоветовали Кирилла Викторовича случайно, но я безумно благодарна, что попала именно к нему с маленьким ребёнком. Придя на приём, Кирилл Викторович моментально решил вопрос с нашей госпитализацией и назначил обследование, более того, успокоил меня и все подробно объяснил. Он не только профессионал своего дела, но ещё и очень хороший человек, который ответит дважды и трижды на один и тот же вопрос, чтобы точно донести информацию и успокоить волнующихся за своего ребёнка родителей. К каждому пациенту находит свой подход, - так отзываются о тюменском кардиохирурге благодарные пациенты.

Дать хотя бы один шанс

– В детстве разводил аквариумных рыбок, хотел стать ихтиологом. Моим кумиром был исследователь морских глубин Жак-Ив Кусто. Активно списывался с Ленинградским университетом, планировал поступать туда на биофак, чтобы в дальнейшем заниматься океанологией, – вспоминает доктор. – Отец мечтал, чтобы я стал врачом, и как-то принес мне почитать дневник основателя отечественной сердечно-сосудистой хирургии Николая Амосова «Мысли и сердце». Эта книга произвела на меня неизгладимое впечатление. Так я заинтересовался не просто медициной, а именно кардиохирургией.

Окончив с отличием Тюменский медицинский институт, Кирилл Викторович устроился на работу в отделение сердечно-сосудистой хирургии областной клинической больницы. Сначала оперировал только взрослых: любые сосудистые вмешательства, аневризмы аорты и так далее. Опыт наработал достаточно большой. В 1994 году Кирилл Горбатиков прошел стажировку в Калифорнии (США).

Первую операцию на детском сердце провел в 1997 году, а спустя год — впервые в истории Тюменской области провел операцию новорожденному ребенку. В то время еще не было детского отделения, дети лежали вместе со взрослыми.

В больнице выхаживают младенцев Фото: Евгения Суворова

Новое отделение хирургии врожденных пороков сердца и детской кардиологии Горбатиков организовал и возглавил в 2002 году. Первым пациентом отделения стал Акбар Кузенбаев, двух недель от роду, с диагнозом «порок сердца, несовместимый с жизнью».

– Этот порок характеризуется стопроцентной летальностью в возрасте до 28 суток от появления новорожденного на свет, – поясняет Кирилл Горбатиков. – Прооперировали удачно. Потом были еще две операции: в полтора года и 9 лет. Затем ежегодно в плановом порядке он проходил осмотр бригадой врачей (реаниматологом, кардиологом, хирургом и так далее), чтобы проследить, как растет и развивается, вместе с ребенком, прооперированное сердце.

Двадцатилетний Акбар Кузенбаев и его мама считают тюменского кардиохирурга своим крестным отцом.

– К сожалению, детская кардиохирургия невозможна без летальных случаев, потому что хирург пытается помочь тем малышам, от которых еще 15 лет назад попросту отказывались, – говорит Горбатиков. – Теперь многие из таких операций стали привычными и давно поставлены на поток. Прогресс науки и технологий идет вслед за желанием хирурга помочь выжить пациенту. И даже если из 100 человек при операции выживет только двое, все равно у каждого пациента должен быть шанс на спасение.

Из снега – на операционный стол

Самая длительная операция в практике детского кардиохирурга, как вспоминает Кирилл Горбатиков длилась сутки. В год хирурги отделения проводят более 270 операций, в том числе более 100 из них – с применением системы искусственного кровообращения. Порядка 70 операций Кирилл Викторович проводит лично.

– Чаще всего оперирую новорожденных, в возрасте до месяца, и самые сложные пороки сердца, – говорит он. – Так, сегодня оперировали десятимесячного малыша, которому в период новорожденности была сделана эндоваскулярная коррекция порока сердца как первый этап, спасший жизнь ребенку.

Детское отделение Фото: Евгения Суворова

Сейчас нет таких детей, которым проводят операции на сердце, как раньше, – в три-пять лет. Все они прооперированы в возрасте до года, потому что чем раньше пройдет хирургическое вмешательство на сердце, тем здоровее ребенок: у него не будет гипертрофии сердечной мышцы, легочной гипертензии, проблем с печенью и так далее. Как известно, если есть неполадки с сердцем, страдают и другие внутренние органы.

Вторая категория пациентов, которую мы оперируем – подростки старше 10-12 лет, нуждающиеся в этапной коррекции порока. К примеру, искусственная легочная артерия по мере роста организма закономерно нуждается в замене.

Очередей на операции нет. Есть такие пороки сердца, которые требуют немедленного оперативного вмешательства, сразу же после рождения, а, бывает, нужно немного подождать (от 3 до 6 месяцев). Есть пороки, которые можно оперировать «малой кровью», эндоваскулярно.

По словам кардиохирурга, медицинское оборудование в отделении, в том числе реанимационное, постоянно обновляется.

– В нашей больнице есть все необходимое для выхаживания детей разного возраста, обеспечения безопасности их жизни, например, суперсовременное ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация – метод насыщения крови кислородом). У нас работают великолепные детские кардиологи, реаниматологи. Сейчас ждем из Москвы новый аппарат для искусственного кровообращения «Квантум», который в России есть только в двух-трех медицинских центрах, – подчеркнул врач.

После того, как число оперативных вмешательств превысило 3, 5 тысячи, Кирилл Викторович Горбатиков перестал вести счет спасенных детских жизней.

За 30 лет медицинской деятельности накопилось достаточное количество не совсем обычных случаев из практики.

– Лет пять назад зимой везли к нам в отделение на реанимобиле новорожденного на операцию. Около моста происходит ДТП, в бок реанимобиля влетает другая машина. Реанимобиль падает на бок. Новорожденный вылетает в кювезе через разбившееся окно на снег. На счастье, мимо ехали сотрудники МЧС на пожарной машине, которые завернули новорожденного в теплую одежду и доставили сюда, в отделение хирургии врождённых пороков сердца и детской кардиологии. С ребенком все хорошо, прооперировали. Недавно была в гостях у нас, вместе с мамой. Очень красивая девочка, – с гордостью рассказывает врач.

Благодарности врачу Фото: Евгения Суворова

Кто не прогрессирует – тот деградирует

С 2001 года началось сотрудничество с казахстанскими хирургами, которые проходят стажировку на базе Тюменской областной клинической больницы. За время проекта 639 детям была сделана операция на открытом сердце. За помощь в развитии казахстанской медицины Горбатикова отметили высокой государственной наградой «Шапагат» (Милосердие).

Теперь уже существует понятие тюменской школы кардиохирургии. Ее опыт и традиции практикуют в медицинских центрах Хабаровска и Астрахани: там работают ученики профессора Кирилла Горбатикова. Двое из последователей профессора возглавляют детское кардиохирургическое отделение в Кахахстане, в Алма -Ате и Актобе.

Когда большую часть занимает любимая, но очень ответственная и сложная работа, на себя остается очень мало времени. Его Кирилл Викторович любит проводить со своей семьей. Уважает хирург и мужские увлечения – охоту, рыбалку, парашютный спорт. За плечами – 1 389 прыжков.

В будущее Горбатиков смотрит с оптимизмом.

– Хотелось бы увеличить количество операций с искусственным кровообращением у детей с критической массой тела – от 2,5 килограммов и меньше, – говорит Кирилл Викторович. – Мы будем и дальше развивать кардиохирургию новорожденных, не останавливаясь на достигнутом. Кто не прогрессирует – тот закономерно деградирует.

Справка «КП»

Кирилл Викторович Горбатиков – заведующий кардиохирургическим отделением №2 (детским) ОКБ №1, доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург высшей категории, член Всемирного общества детской и врожденной кардиохирургии (WSPCHS) и является одним из организаторов межрегионального общества специалистов по лечению врожденных пороков сердца, член Российской ассоциации сердечно-сосудистых хирургов. Лауреат премии имени В.И.Бураковского за создание современного Центра детской кардиохирургии в городе Тюмени. В 2020 году получил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».