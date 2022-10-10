В Тюмени на неделе с 10 по 16 октября 2022 года похолодает до +8 градусов. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 10 по 16 октября 2022 года будет стоять в основном комфортная погода. Однако всё изменится в субботу, когда похолодает до +8 градусов.

Сегодня, 10 октября, по прогнозам местных синоптиков, ожидается теплая погода. Температура наружного воздуха прогреется до 15 градусов выше нулевой отметки. Но при этом в областной столице задувает неслабый ветер западного направления, чьи порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Завтра, 11 октября, ветер немного стихнет, не изменив своего направления. При этом на улице немного похолодает – всего на три градуса. В среду – переменная облачность, плюс 12, без осадков.

В четверг станет теплее, однако солнце «покинет эфир», скрывшись за плотными тучами. Но ненадолго. Уже в пятницу небесное светило будет радовать своими лучами теплолюбивых тюменцев. В субботу погода резко поменяется, пойдет дождь. Ожидается резкое похолодание – столбики термометров в областной столице покажут 10 градусов выше нуля. В воскресенье снова будет пасмурно, + 8. Ну хоть без атмосферных осадков.

Что касается следующей недели, то в город придут дожди. По предварительным данным, они будут лить всю неделю, кроме понедельника. Температура воздуха в один из дней опустится до пяти со знаком плюс. В целом на следующей неделе будет прохладнее, чем на этой.