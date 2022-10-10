Новый ГОСТ в Тюмени. Как чистить и чем посыпать улицы зимой? Фото: Вадим Бегун

Каждый год для тюменцев наступление холодов – настоящий стресс. Прошлая зима запомнилась сильным гололёдом и частыми обращениями в травмопункт. Изменится ли ситуация на фоне ужесточения правил к реагентам по новому ГОСТу? Существуют ли альтернативы традиционной песко-соляной смеси и технической соли?

Новый ГОСТ: что важно знать

Уже четыре года, как страна живет по новому ГОСТу, который заменил устаревшие нормы содержания дорог зимой. Так, на законодательном уровне закрепили сроки очистки проезжей части до «черного асфальта». Теперь на уборку снега отводится от 3 до 12 часов, в зависимости от вида зимней скользкости и места ее образования.

Вслед за разъяснениями, какими должны быть улицы и тротуары, ужесточили и требования к противогололёдным материалам. Например, антигололёдные составы не должны пылить, вносить дополнительную грязь, вызывать аллергию, испаряться. При этом уровень допустимого воздействия реагентов на металл снижен ГОСТом в два раза. Это значит, что воздействие на металлические элементы городской среды должно быть не сильнее, чем, например, от талого снега. Более того, те средства против скользкости, которые используют на пешеходных зонах, должны проверяться на воздействие на обувь. Соответствуют ли применяемые реагенты ГОСТу в Тюмени, разбираемся со специалистами.

Фото - администрация города Тюмени.

Техническая соль

Чаще всего городские улицы Тюмени обрабатывают технической солью, так называемым галитом. Главный плюс этого реагента – демократическая цена и доступность. Галит выпускается не по ГОСТу, а по техническим условиям (ТУ), устанавливающим требования к качеству и безопасности конкретной продукции.

– Все смеси, которые мы используем при гололеде, сертифицированы. В прошлом году мы применяли жидкий и сыпучий материал на основе галита, – рассказали «Комсомольской правде» – Тюмень» в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. – По сути, зимой улицы города щедро пропитаны солью.

Техническая соль хорошо плавит лёд, но достаточно агрессивна к дорожному покрытию, металлу с бетоном, почве и растительности. Она часто выступает на обуви белыми разводами, а коррозионное воздействие возрастает минимум в два раза. Слабой стороной реагента является ограниченный температурный режим. Соль разрушает кристаллическую структуру льда, превращая ее в жидкость. Соляной раствор замерзает уже не при нуле градусов, как обычная вода, а при -10. Таким образом, при серьезном понижении температуры, галит становится неэффективным.

Гранитная крошка

В последнее время дорожники всё чаще стали присматриваться к гранитной крошке. На ледяных поверхностях она создает абразивный эффект и предотвращает скольжение. По словам сотрудников городского дептранспорта, гранитная крошка – прекрасная альтернатива песку.

– Песок в чистом виде мы не используем, да и вообще от него давно отказались. Несмотря на дешевизну, от него много грязи, - поясняют специалисты.

Крошка действительно хорошо впитывается и создает абразивный эффект, когда начинается оттепель. Однако если ее сыпать просто на скользкий тротуар, она не даст никакого эффекта. При таянии снега крошка засоряет ливневые стоки, что усугубляет и без того плачевную ситуацию с ливневками в сезон дождей. Применять гранитную крошку можно там, где действует открытая система водоотведения. В Тюмени таковой нет. Обманчива и экологичность этого материала: крошка пагубно влияет на почву, вызывая ее «заграничивание», при котором погибает вся растительность. И наконец, во время обработки дорожного полотна крупные частицы гранитной крошки могут вылететь шрапнелью из-под колес авто и повредить не только лакокрасочное покрытие, но и разбить стекло автомобиля.

Фото - администрация города Тюмени.

Комбинированные реагенты

Сегодня общемировой тренд – переход на более совершенные и экологичные противогололёдные реагенты. По результатам многочисленных исследований наиболее эффективными и безопасными считаются многокомпонентные составы. В них входят несколько природных солей, а также антикоррозийные и биофильные добавки для быстрого выведения из почвы. Они не только плавят лёд даже при крайне низких температурах, но и предотвращают появление наледи. Область применения их гораздо шире, а вот расход в разы меньше по сравнению с однокомпонентными (галит) составами или песко-соляной смесью. Это позволяет экономить бюджетные средства и снижает объем работы дорожных служб.

Одним из первых городов, перешедших на многокомпонентные составы, стала Москва. Позже к ней присоединились Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Пермь. Последние, к слову, не первый год тестируют современные средства борьбы со скользкостью. В числе лидеров разработка уральского завода противогололедных материалов «Бионорд». Кстати, именно этот материал, соответствующий новому ГОСТу, был представлен на международной выставке «Иннопром-2022». Сегодня реагенты по ГОСТу используют в 60 городах страны, включая федеральные объекты (мосты, трассы, предприятия энергетического комплекса, объекты культурного наследия и учреждения здравоохранения).

КСТАТИ

Какой материал в предстоящий сезон будут использовать тюменские дорожники, пока не известно: сезон стартует после 15 октября.

– Какие реагенты мы будем использовать в этом сезоне, сообщим позднее. Сейчас готовимся к проверке техники и организаций, насколько они соответствуют зимнему сезону, – поясняют в департаменте транспорта.

Нам, пешеходам и автомобилистам, хочется верить, что власти Тюмени не повторят ошибок прошлых лет, учтут все жалобы горожан, требования нового ГОСТа и ответственно отнесутся к подготовке города к одному из непредсказуемых и травмоопасных сезонов.