Испытано на себе: как мы продули соперникам на турнире Warpoint в Тюмени, и почему это неважно

Команда «Мегаполис – Комсомольская правда». Правда, не в полном составе Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Признайтесь, кто из нас в детстве (да и сейчас) не палил по противникам в той самой «Контре» (Counter-Strike. – Прим. ред.)? Текстуры иногда не грузились, кровь лилась градом, но мы с упорством выбирали оружие и прыгали по деревянным контейнерам, паля из дробовиков и винтовок куда попало. Примерно похожая ситуация складывалась и в минувшую субботу, во время турнира, приуроченного ко Дню печати.

Восемь смишных команд встретились на арене виртуальной реальности Warpoint, чтобы доказать, что они не только профессиональные журналисты, но и кибермастодонты, способные даже коллегу пристрелить из дробовика с расстояния 2–3 метров. Команда «Мегаполис», то есть мы, в составе журналистов изданий «Комсомольская правда» – Тюмень», «Мегатюмень» и «АиФ-Тюмень» сражались на арене с журналистами «Сибинформбюро» (Dipol-FM, «Тюменское время»), «Регион-Тюмень», «Радио 7», Moi-Portal.ru, «Тюменская область сегодня» и командой «Ангелы Вики», профессиональными игроками все той же «Контры».

Пятичасовой марафон в формате нон-стоп проходил на арене на улице 50 лет ВЛКСМ, 69б, неподалеку от ТРЦ «Премьер». За три дня до этого мы упорно тренировались на площадке с регионщиками, при чем с переменным успехом. Пару раз победили, пару раз проиграли, пару раз палили по своим (куда уж без этого!). Собственно, такие же результаты у нас были и на самом чемпионате. С командой «Сибинформбюро» – ничья, «Ангелы Вики» – проигрыш, «Тюменская область сегодня» – тоже ничья.

Эти показатели не позволили «Комсомолке» выйти из группы и сразиться с соперниками в четвертьфинале, однако в этом ли смысл игры? Главное – мы отлично побегали, отдохнули, позанимались спортом и пообщались с коллегами.

– Конечно, мы облажались, – говорит лучший участник команды «Мегаполис» Владимир Кучеренко. – Но радует, что заняли хотя бы не последнее место, а это уже результат. Спасибо организаторам за возможность впервые побывать на площадке Warpoint и хотя бы ненадолго окунуться в атмосферу виртуальных игр. Каждый человек из нашей команды получил огромный заряд удовольствия!

В качестве утешительного приза лучший игрок нашей команды получил в подарок брендированную портативную колонку, «набор журналиста» и другие приятные мелочи от партнеров мероприятия.

Участник нашей команды Евгений Значковский признался, что битва между командами напомнила ему «времена из детства».

– Приятно, что технологии с тех времен шагнули далеко вперед, и теперь, чтобы поиграть в «стрелялки», можно с головой окунуться в атмосферу игры, без помощи мышки и клавиатуры, – говорит Евгений.

Первое и второе место разделили сотрудники «Сибинформбюро». По словам генерального директора холдинга, председателя Союза журналистов Тюменской области Павла Девайкина, первый VR-турнир получился непредсказуемым и интересным. Впереди – новые свершения и новые победы!

Организаторами соревнований выступили Союз журналистов Тюменской области и арена «Warpoint».

КОНКРЕТНО

1 место – команда «Сиб-1».

2 место – команда «Сиб-2».

3 место – команда «Ангелы Вики».

4 место – команда «Регион-Тюмень».

5 место – команда «Мегаполис» – «Комсомольская правда».

6 место – «Тюменская область сегодня».

7 место – Moi-Portal.ru

8 место – «Радио 7».