Российский мыслитель Владимир Бибихин вдохновит тюменцев на творческие проекты

Фото: молодежный театральный центр «Космос»

С января по март в молодежном театральном центре «Космос» пройдут креативные встречи «Лес. Космос». Их участники смогут придумать идеи для своих будущих событий на основе философии известного российского мыслителя, филолога и переводчика Владимира Бибихина.

Воплощать задуманное при этом необязательно - на встречах можно поговорить о «Лесе», о мире, о себе, познакомиться с другими участниками и послушать их.

- Мы рады видеть всех, кому интересно реализовать свои идеи, поговорить, поднять важные для себя темы в рамках философии и театра и соединить их внутри спектакля, перформанса, а, может быть, в выставке, музыке и так далее, - поделилась Оксана Сысоева, исполняющая обязанности руководителя Молодежного театрального центра «Космос».

В прошлом году в рамках проекта «Лес. Космос» было создано шесть перформансов. Один из них - «Лес. Реинкарнация», ставший победителем Фестиваля «Шоу-кейс тюменских театров».

Встречи пройдут 20 и 27 января, 3, 10 и 17 февраля, 3 и 10 марта в 19:00. Принять участие может любой желающий.