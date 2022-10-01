Тюменский психолог рассказал родителям, как помочь ребенку справиться с травлей в школе

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Команда онлайн-проекта «Киберпатруль Тюменской области» провела прямой эфир с ведущим психологом регионального центра «Семья» Евгенией Писаревой. Эксперт объяснил родителям, как помочь предотвратить детскую агрессию по отношению к другому ребенку. Запись эфира можно посмотреть в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

Состоялась прямая трансляция на тему: «Моббинг, буллинг, хейзинг - чем они опасны для школьников». Приглашенный спикер рассказал родителям о видах травли среди школьников, а также причинах и последствиях такого поведения.

Также в эфире психолог раскрыл понятия буллинг, моббинг и хейзинг, в чем их отличие и особенности. Объяснил, как следует действовать, если ребенок столкнулся с каким-то видом травли или сам является агрессором. Кроме того, эксперт пояснил, как противостоять нападкам и когда стоит переходить к крайним мерам по смене класса или школы, если конфликт невозможно урегулировать.

Напоминаем, что киберпатруль - онлайн-проект, который помогает родителям оградить детей от негативных явлений в реальной жизни и Интернете. В группе «Киберпатруль Тюменской области» соцети «ВКонтакте» можно посмотреть обучающие видео, почитать тематические статьи, познакомиться с информационными карточками и чек-листами для родителей и их детей.