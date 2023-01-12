И в град, и в снег: тюменцев приглашают преодолеть «5 верст»

Фото: Мария Гилева

Суббота. Утро. Парк. Пять километров. Именно так звучит слоган спортивного проекта «5 верст», который реализуют организаторы силами волонтеров в экопарке «Затюменский».

Бегом или пешком

В бесплатных дружеских стартах каждую субботу участвуют все желающие: разного пола, возраста и уровня физической подготовки. Дистанцию в пять километров можно пробежать или пройти пешком. Спортивное мероприятие проходит в любую погоду, независимо от времени года и праздничных дней – хоть первого января, хоть 9 мая.

Первое мероприятие – паркран (parkrun – бег (ходьба) в парке) – в Затюменском состоялось 16 марта 2019 года. Активная команда единомышленников во главе с основателем Романом Берестовским приняла решение, что в Тюмени обязательно должно быть данное беговое сообщество. Собрали стартовый капитал, приобрели оборудование, распределили обязанности.

На первый паркран пришло 65 участников. Мероприятие прошло настолько ярко, что информация о нем распространилась повсеместно, поэтому количество участников увеличивалось с каждой последующей субботой.

– Поскольку Parkrun британского «производства», с 1 марта 2022 года, в связи с санкционной политикой, Россию отключили от данной системы. Мы продолжили проводить старты, но уже под своим флагом. А 11 июня 2022 года по всей стране запустили российский проект, преемник паркрана, – «5 верст». На сегодняшний день в Затюменском парке состоялось уже 160 стартов, 31 из них – под флагом «5 верст», – пояснила организатор регионального спортивного проекта Мария Гилева.

Фото: Мария Гилева

Впереди России всей

Примечательно, что именно в Тюмени самые массовые старты «5 верст» из всей России.

– В летнее время у нас стабильно более 100 участников забега, максимально зафиксировано 197 финишеров (проводили фестиваль бега и закрытие летнего бегового сезона, на тот старт пришли представители многих беговых сообществ Тюмени). Зимой посещаемость немного спадает: 60 – 80 финишеров, – рассказывает Мария. – Если посмотреть статистику, то с момента перезапуска, за 2022 год, зафиксировано 781 уникальный участник, 147 уникальных волонтеров. Можно сделать интересный расчет. Если среднее количество участников одного мероприятия 80 человек, стартов было 160 и каждый тюменец пробегает 5 км, то мы уже преодолели 64 тысячи километров. Это 10 дистанций, равных расстоянию вокруг Земли по экватору.

В парк по субботам приходят на дружеские старты люди с разным уровнем физической подготовки: от профессиональных спортсменов до начинающих бегунов. Кто-то преодолевает дистанцию шагом. Мы рады абсолютно всем! Возрастные категории тоже совершенно разные, один из наших постоянных участников на днях отметил 73-й день рождения. Много в «5 верст» и молодежи. Замечаем бегущих родителей с детскими колясками, кто-то берет с собой собак.

– У нас не соревнования, конечно, но мы помним самых быстрых. На мероприятии зафиксированы рекорды трассы. У мужчин – 15 минут 24 секунды (Денис Кораблев), у женщин – 17 минут 24 секунды (Нигина Тухтаева). Самое главное наше достижение в том, что у многих появилась полезная привычка – просыпаться утром в субботу и приходить в парк на пробежку, а значит, здоровых и счастливых людей стало больше, – уверена Мария Гилева.

Фото: Мария Гилева

Бегунами для бегунов

«5 верст» – это волонтерское движение. Мероприятия проводятся исключительно их силами (бегунами для бегунов). Перед каждой субботой распределяются волонтерские позиции: определяется руководитель забега (полностью ответственный за проведение мероприятия), те, кто отсекает результаты на секундомере, сканирует результаты, определяется волонтер, выдающий финишные карточки, есть замыкающий (он бежит после всех и контролирует ситуацию на трассе).

– У нас есть ответственный за инструктаж новеньких участников, за разминку, фотографии, ведение соцсетей, а еще маршалы – это люди, помогающие сориентироваться на участках трассы, где требуется поворот/разворот. На мероприятии есть ведущий и ответственный за музыкальное сопровождение! Ну и, конечно, волонтеры, которые обрабатывают полученные результаты, осуществляют их выгрузку и рассылку электронных писем участникам и волонтерам с результатами и благодарностями, – поясняют организаторы стартов. – Каждый волонтер имеет свою ценность. Вступить в ряды волонтеров можно, просто написав нам в соцсетях или подойдя на самом мероприятии.

Фото: Мария Гилева

Актер театра и глава города

Горожане начинают забег от спортивной площадки в Затюменском парке. Перед каждым стартом обязательно проводится разминка, для проведения которой приглашают специального гостя.

«Амбассадорами» проекта были известные спортсмены Евгений Гараничев, Дмитрий Спицов, Иван и Ольга Якимушкины, Павел Тренихин, актеры Тюменского драматического театра Софья Илюшина, Николай Аузин, Александр Кудрин, музыканты, телеведущие, директора городских и областных департаментов, глава города Тобольска Максим Афанасьев и другие.

Во время пробежки участники кормят белок в парке, есть даже отдельная волонтерская позиция – пополнять кормушки кедровыми орешками. После мероприятия тюменцы общаются, пьют чай. С каждого старта получается много новых фотографий, всего их уже порядка 100 тысяч.

Прохожие всегда с интересом наблюдают за происходящим, многие интересуются мероприятием, узнают подробности и приходят на проект уже в качестве участников или волонтеров.

– Команда организаторов сплоченная, дружная, мы не планируем расставаться. Да и для участников проекта важно, что забеги проводятся регулярно – каждую субботу, в любую погоду, – подытожила Мария Гилева. – Ставим цель: побить рекорд посещаемости (на данный момент это 197 спортсменов).

Добавим, что все желающие могут присоединиться к мероприятию по ссылкам.

Фото: Мария Гилева

Справка «КП»

Каждый город, в котором реализуется проект «5 верст», ведет свою статистику. Команды делятся достижениями (рекордами на трассе, рекордами посещения), сравнивают, анализируют. Тюмень занимает лидирующее место в плане посещаемости. Свою роль в этом играет удобное расположение парка, комфортная трасса и, конечно, спортивные тюменцы.

Паркран (англ. parkrun) – еженедельные мероприятия, где необходимо пробежать или пройти дистанцию 5 километров, проводящиеся в городских парках во многих странах мира. Мероприятия паркран не являются легкоатлетическими соревнованиями, это скорее дружеский забег, однако на них проводится фиксация времени. Мероприятия бесплатны для участников и требуют от них только единовременной регистрации и наличия распечатанной регистрационной карточки с личным штрихкодом с целью дальнейшего учета результатов. Организацией мероприятий (разметка трассы, хронометраж, публикация результатов) занимаются поочерёдно сами бегуны.