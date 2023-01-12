Ее решения не отменяются: тюменский прокурор 26 лет стоит на страже закона Фото: Евгения Суворова

Более 26 лет Татьяна Осовец работает в прокуратуре Тюменской области.

Здесь нет мужчин и женщин, только прокуроры

Несмотря на внешнюю хрупкость, Татьяну можно назвать железной леди: она очень внимательно, вдумчиво и ответственно относится к служебным обязанностям. Это очень выдержанный, тактичный человек и профессионал с большой буквы. Многие спрашивают, не сложно ли работать представительницам прекрасного пола в такой непростой сфере, как прокуратура.

– Когда только пришла на службу, мне сразу сказали: здесь нет мужчин и женщин, здесь все – прокуроры, – вспоминает Осовец. – После окончания Свердловского юридического института десять лет отработала юристом, затем стала заниматься надзорной деятельностью.

Начинала службу прокурором отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних, впоследствии в органах прокуратуры занимала различные должности. В настоящее время работает старшим прокурором апелляционно-кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области.

С учетом значительного опыта работы, а также ответственного отношения к исполнению служебных обязанностей Осовец дает заключение в суде апелляционной инстанции по наиболее сложным и резонансным уголовным делам. Только за 2022 год в Тюменском областном суде ею даны заключения по 279 уголовным делам и материалам.

Примечательно, что судебные решения, вынесенные с участием государственного обвинителя Татьяны Осовец, за весь период трудовой деятельности вышестоящими судами по жалобам участников процесса не отменялись и не изменялись.

20 лет за убийство

– Подготовка к судебному процессу занимает разный период времени, в зависимости от категории преступлений, количества обвиняемых, эпизодов инкриминируемых деяний. К примеру, в Тобольском городском суде почти год мы рассматривали дело организованной преступной группы, длительность рассмотрения связана с большим количеством эпизодов преступной деятельности, свидетелей, обвиняемых, материалов, которые исследовались в судебном заседании, – рассказывает прокурор. – Самый большой срок наказания, который получил обвиняемый по делам, где я поддерживала обвинение, – 20 лет лишения свободы за убийство двух несовершеннолетних девочек. Самое большое количество томов уголовного дела на моей памяти – 1500. Всё это необходимо изучать, чтобы качественно участвовать в судебном процессе. На это уходит не один месяц и сотни бессонных ночей.

Резонансные дела

Среди громких уголовных дел областной подсудности, в которых участвовала прокурор Осовец, – дело Каримова: убийство двух тюменцев в городе Тобольске. Уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей с постановлением единодушного обвинительного вердикта. Также почти год рассматривалось дело по получению взяток в Тобольске. Организованной группой лиц осуществлялась незаконная продажа водительских удостоверений.

Запомнилось уголовное дело, в котором обвинялось большое количество преступников: в 2000-х годах сотрудники банка, почтальоны, приносящие банковские карточки на дом тюменцам, активировали их, затем гражданам приходили извещения о том, что на их имя оформлен кредит на крупную сумму.

Самое большое количество томов уголовного дела на памяти – 1 500 Фото: Евгения Суворова

Обвиняемого, бывает, больше жаль

Однажды в практике Осовец был случай, когда обвиняемый вызвал куда больше человеческой симпатии и сочувствия, чем его жертвы. Однако закон суров, и молодой человек отправился в места лишения свободы на длительный срок.

– Это был студент нефтегазового университета, выходец из благополучной семьи, которому родители купили в Тюмени квартиру, обустроили ее. К студенту повадились ходить в гости так называемые друзья, которые, как оказалось, употребляли наркотики. Эти товарищи воровали из квартиры дорогую технику, деньги и до такой степени довели молодого человека, что он пригласил воров-наркоманов на дачу, где зарубил топором, – рассказывает прокурор.

Не верьте ток-шоу!

По мнению Осовец, в надзорной системе в эпоху интернета и всеобщей цифровизации стало работать намного сложнее. В средствах массовой информации публикуются фейки, непроверенные данные, комментарии «диванных экспертов». Всё это мешает следствию и судебному разбирательству.

В ток-шоу «из зала суда», фильмах и сериалах общее понимание о причинах привлечения к уголовной ответственности до зрителей, конечно, доводится, но вот процессуальные тонкости остаются за кадром и не совпадают с реальностью.

Верность закону

Добавим, что за достигнутые положительные результаты работы Татьяна Осовец неоднократно поощрялась прокурором Тюменской области. В 2014 году генеральным прокурором Российской Федерации награждена знаком отличия «За верность закону» II степени. За безупречную и продолжительную службу в органах прокуратуры и примерное исполнение своих служебных обязанностей, а также в связи с 301-й годовщиной образования органов прокуратуры Российской Федерации награждена медалью «Ветеран прокуратуры».