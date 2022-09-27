«Настроение у земляков хорошее, боевое»: губернатор Александр Моор пообщался с мобилизованными тюменцами

Фото: личный телеграм-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообщался с мобилизованными земляками в пункте встречи пополнения в воинскую часть-формирователь. Об итогах встречи он рассказал в своих соцсетях.

- Нареканий по размещению, по питанию у мужиков нет. Всем выдали карточки для получения зарплаты, сейчас решается вопрос по качеству сигнала сотовой связи, - отметил глава региона.

Фото: личный телеграм-канал Александра Моора

Впереди у мобилизованных боевое слаживание. Им предстоит обновить навыки стрельбы и пройти занятия по тактике боя.

Фото: личный телеграм-канал Александра Моора

- Настроение у земляков хорошее, боевое. Попросили усилить их дополнительной экипировкой. Этот вопрос обязательно отработаем, - пообещал Александр Моор.

В основном солдатам требуются разгрузочные жилеты и теплые зимние берцы. Об этом они лично сказали губернатору, когда тот задал соответствующий вопрос.

Фото: личный телеграм-канал Александра Моора

Напоминаем, что ранее Александр Моор обратился к тюменцам со срочным обращением по поводу частичной мобилизации. По словам губернатора, есть случаи, когда повестку получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные президентом России, и не должны были быть мобилизованы. Далее он сообщил, что подобные нарушения обязательно будут исправлены: власти изменяют алгоритм взаимодействия, усилили призывные комиссии сотрудниками администрацию, которые тщательно проверяют все документы.