Александр Моор выступил со срочным обращением к тюменцам по поводу частичной мобилизации. Фото: Скриншот с видео

Александр Моор выступил со срочным обращением к тюменцам по поводу частичной мобилизации. Видео появилось в официальном telegram-канале губернатора региона.

– Не могу сказать точное количество людей, по понятным причинам, которые должны быть мобилизованы, но это маленькая цифра относительно общего количества людей, находящихся в запасе, – заявил Моор.

По словам губернатора, есть случаи, когда повестку получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные президентом России, и не должны были быть мобилизованы. Он сообщил, что в настоящее время проводится работа по исправлению ситуации: власти изменяют алгоритм взаимодействия, усилили призывные комиссии сотрудниками администрацию, которые тщательно проверяют все документы.

– Проверяем документы для людей, которым повестки будут вручены позже, людей, которые повестки уже получили и которые приходят на призывные пункты. Люди, не соответствующие критериям призыва, уже возвращаются домой, – сказал глава региона.

Александр Моор посоветовал не волноваться при получении повестки: «Явитесь в военкомат в назначенное время. На пункте сбора сотрудники внимательно изучат все ваши документы».