В Тюмени мошенники ходят по квартирам пенсионеров от имени водоканала и разводят их на деньги. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени мошенники ходят по квартирам пенсионеров от имени водоканала, представляясь сотрудниками компании. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

«Они говорят, что в доме осуществляется установка клапанов аварийного оборудования контроля от протечек. Устанавливают данное оборудование, в конце дают подписать акт выполненных работ. Конечно, пенсионеры не читают, этот акт оказывается договором от имени индивидуального предпринимателя. Когда все клапаны установлены, договор подписан, сообщают сумму. За один такой комплект они берут 4 950 рублей (в магазинах Тюмени стоимость подобных клапанов от 1000 – 1500)», – сообщили в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте» горожане.

По словам тюменцев, когда пожилые люди понимают, что их развели, они едут в офис компании (по адресу, указанному на договоре) с надеждой, что им вернут деньги. Там они пишут заявление на расторжение договора, но деньги, естественно, им никто им не возвращает.

«Просьба всем, кто пострадал, пройти в ближайшее отделение полиции и написать заявление. Остальным быть более внимательными и не попадать в подобные ситуации. Заявление написано, передано в УР, ищем пострадавших для возбуждения уголовного дела», – так заканчивается сообщение в соцсетях.

Однако дело не так просто. Многие уверены, что доверчивые пенсионеры сами виноваты во всех своих бедах: «Какое возбуждение уголовного дела? Смотреть нужно, что подписываете. Люди сделали свою работу, оценили ее, в договоре все прописано, вы поставили свою подпись. Вопросов быть не может».

Ситуацию прокомментировали в компании «Росводоканал Тюмень»: «Жители сообщили о том, что по квартирам ходят якобы сотрудники водоканала. Это мошенники! Сотрудники водоканала не ходят по квартирам, не проводят опросы, не предлагают услуги. Заявки на поверку, опломбировку счетчиков и другие услуги водоканала принимаются по телефону: 540-940 или на сайте: tyumen.rosvodokanal.ru».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени лжеследователи разводят горожан на деньги. Мошенники придумывают разные предлоги, чтобы незаконно добыть средства.

– Не поддавайтесь уговорам, угрозам и влиянию телефонных мошенников. Не переводите деньги им на счета. Сообщайте о таких фактах в полицию. Если звонящий представился сотрудником правоохранительного органа, проверяйте озвученную им информацию, – советуют в пресс-службе регионального следственного комитета.