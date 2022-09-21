Осенние перемены: что изменится для жителей Тюмени и области

Фото предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

ПРОЕЗД ПОДЕШЕВЕЛ

С 1 сентября во всех автобусах Тюменской области стоимость проезда подешевела. Скидка в размере 7 рублей действует при оплате проезда по карте «Мир», загруженной в смартфон. Чтобы экономить на проезде в общественном транспорте, национальную карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC-функцию. Проехать дешевле можно будет до 31 декабря 2022 года. К слову, с начала года жители региона расплатились национальными картами в общественном транспорте более 13,5 миллиона раз.

Фото предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ

Осенью в Тюменской области продолжится ремонт дорог – планируется улучшить качество почти 600 км трасс. Из них 315 км – региональные и межмуниципальные дороги, около 300 км – дороги местного значения. Дорожники продолжат строительство путепровода в Ялуторовске – это один из важнейших объектов, который позволит быстрее добираться до центра жителям залинейной части города.

Изменения ждут дорогу Р-402 (Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск). В конце года она станет на 80% 4-полосной. По трассе Р-404 (Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск) проекты уже готовы. До Тобольска в этом году тоже сделают 4-полосную дорогу. Работы пpoйдут и на ямальских дорогах – до конца года здесь отремонтируют 11 объектов.

ЗЕЛЕНИ ПРИБАВИТСЯ

Осенью в Тюмени стартуют масштабные работы по озеленению города. Крупномерные деревья высадят на Пражской, Михаила Баранова, Монтажников, Заречном проезде и на других улицах областной столицы. Всего планируют посадить около 8 тысяч крупных деревьев высотой не менее 2,5 м с хорошо развитой кроной и корневой системой. Известны и породы саженцев: яблони Недзведзкого и Роялти, черешчатые дубы, виргинские черемухи, клены Гиннала и другие.

ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ И ПРАЗДНИКИ

Любителей здорового образа жизни ждет семейный фестиваль «Выбираем спорт». К участию приглашаются семьи с детьми от 6 лет. На 38 площадках в различных районах города можно будет поучаствовать в веселых стартах, спортивных викторинах, сдать нормативы ГТО.

Не только детей, но и взрослых ждут бесплатные уроки по домовой росписи, керамике, лоскутному шитью, ткачеству и другим ремеслам. А еще в дни фестиваля каждый желающий сможет пройти экспресс-исследование состояния своего здоровья: проверить уровень глюкозы, холестерина, измерить артериальное давление в девяти палатках здоровья.

Кроме того, во время фестиваля на 80 площадках города по выгодным ценам можно будет приобрести продукцию местных производителей – мясо, колбасы, яйца и молочную продукцию, а также кондитерские изделия.

ЗАПУСТЯТ НОВЫЕ АВИАРЕЙСЫ

Новые прямые рейсы из Тюмени запустили в Астрахань, Махачкалу и Иркутск. С 6 сентября дважды в неделю, по вторникам и пятницам, самолеты компании Nordwind летают из Астрахани в Тюмень. Во вторник вылет в Тюмень в 2.30, прибытие в Астрахань – в 9.45. В пятницу отправление в Тюмень в 1.45, прилет в Астрахань – в 18.05. Время в пути в одном направлении – 2 часа 55 минут.

3 сентября авиакомпания Utair начала летать из Иркутска в Тюмень. Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам, стоимость авиабилета в одну сторону составит 7 тысяч рублей. Также запущены рейсы из Иркутска в соседний Братск (по средам и воскресеньям). При этом стоимость полета в Братск составит от 3 100 рублей, на сегодня дешевле из Иркутска можно слетать только в Улан-Удэ.